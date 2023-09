Tragický výstrel v Čachticiach usmrtil mamičku. Pri bezpečnej manipulácii by sa to nestalo

Tragickým úmrtím mladej mamičky a učiteľky v materskej škole sa skončil nedeľný nešťastný výstrel z bytovky v Čachticiach. Strela zasiahla mladú ženu v náprotivnej bytovke pri umývaní riadu. Zarážajúce je, že majiteľom zbrane má byť bývalý policajt a poľovník, teda človek, ktorý roky pracoval so zbraňami a mal by ovládať zásady bezpečnej manipulácie so zbraňou.

V nedeľu podvečer sa medzi bytovkami na Múkovskej ulici v Čachticiach ozvala silná rana. V tom momente dostala nešťastný zásah do hrude mladá žena, ktorá stála pri okne. Podľa našich informácií nešlo o priamy zásah, ale o odrazený projektil. Zraneniam na mieste podľahla. Strela vyšla z náprotivnej bytovky vzdialenej približne 120 metrov.

Krutá náhoda

„Pravdepodobne počas manipulácie so zbraňou v byte došlo k náhodnému výstrelu. Projektil prerazil okno a následne prestrelil okno v bytovom dome vzdialenom približne 120 metrov. Projektil zasiahol 30-ročnú ženu stojacu pri kuchynskom stole do hrudníka,“ opísala polícia, ktorá už majiteľa zbrane (48) zadržala. Má ísť o bývalého policajta a zároveň poľovníka.

Miestni sú z tragickej udalosti zdrvení. „Sedela som na balkóne a priateľ pozeral v obývačke televízor, keď sme začuli ranu,“ hovorí pani z neďalekej bytovky, ktorá si želala zostať v anonymite. Pár sa zhoduje, že išlo o silnú ranu, hneď sa teda snažili zistiť, o čo ide.

„Počuli sme sanitku, ktorá zrazu zastala niekde pri nás. Až potom sme zistili, čo sa stalo,“ opisuje žena. V tom čase bol podľa jej slov doma aj manžel zasiahnutej ženy. Neskôr bol vonku aj so svokrou. „Je to veľké nešťastie. Kedysi som v tej bytovke bývala, poznala som ju odmalička,“ rozpráva žena. Jej partner opisuje 30-ročnú mamičku ako príjemnú ženu. „Pozdravila, porozprávala sa. Vždy bola usmiata,“ dodáva. Stále nedokážu uveriť, že ju o život pripravila takáto náhodná strela.

„Už dnes v noci som kvôli tomu nespala,“ hovorí žena s tým, že najhorší bol nárek, ktorý bolo počuť neskôr, keď sa čakalo na obhliadajúceho lekára. Za manželom mladej ženy mali prísť aj rodičia. „Malú dnes niesol na rukách do škôlky, hrozne plakala,“ dodáva.

Starostka Čachtíc Erika Ondrejková hovorí o veľkej tragédii, pri ktorej vyhasol mladý život. Obec vyvesila čiernu vlajku. „Poznám ich všetkých,“ približuje Ondrejková svoj vzťah k obeti i majiteľovi zbrane. Mladá žena sa vrátila po rodičovskej dovolenke do práce. Bola učiteľkou v obecnej materskej škole. Podľa starostky nastúpila práve v tomto školskom roku.

Ako k udalosti došlo, vie len z verejne dostupných informácií, teda že mladú ženu zabila zablúdená guľka vystrelená náhodne pri manipulácii so zbraňou. „Myslím si, že sa to mohlo tak stať, pretože poznám toho pána. Ťažko sa mi však k tomu vyjadruje, môžem jedine dôverovať tomu, že to tak bolo,“ dodáva. Majiteľa zbrane pozná ako zodpovedného človeka.

Zanedbanie bezpečnostných pravidiel

V byte, z ktorého vyšiel nešťastný výstrel, žije podľa medializovaných informácií bývalý policajt a poľovník. „Bola som doma, ale vôbec nič som nepočula,“ prezrádza jeho suseda. Podľa jej informácií to bol práve on, kto volal záchranku a bežal okamžite na miesto. Ani ona nemôže uveriť tomu, čo sa prihodilo.

Strela prekonala vyše 100 metrov, pričom prerazila dve okenné sklá. Podľa predsedu predstavenstva OZ Legis Telum Ľudovíta Miklánka nie je pre poľovnícke zbrane problém prekonať vzdialenosť v tisíckach metrov. „V poľovníctve sa používajú tie najvýkonnejšie pušky, ktoré sú v civilnom sektore dostupné,“ približuje. Dôvodom podľa neho je, aby mala strela dostatok energie.

„V prípade, že ide o lov, aby sa zver netrápila alebo niekam neodbehla a tam nezomierala dlhú dobu,“ dopĺňa. Zároveň sa používajú strely, ktoré majú zvýšenú ranivosť. „Efektívny dostrel, pri ktorom dochádza k ťažkému zraneniu až usmrteniu, môže byť rádovo v kilometroch,“ opisuje.

Aj preto podľa neho existujú viaceré zásady bezpečnosti, aby k takýmto veciam nedochádzalo. Poľovníci majú tiež pravidelné strelecké preskúšanie. V prípade z Čachtíc ide podľa neho o súhru niekoľkých nešťastných okolností, no na začiatku celej tragédie je zrejme zanedbanie základných zásad bezpečnej manipulácie so zbraňou.

Nešťastnou okolnosťou je podľa neho to, že došlo k priestrelu dvoch okien. „Keď strela preletí cez tvrdý materiál, akým je sklo, vždy zmení trajektóriu a to závisí od uhla, pod ktorým dopadla. Ak by chcel niekto trafiť niečo cez dve okná, ktoré sú od seba vzdialené 120 metrov, s veľkou pravdepodobnosťou by sa mu to nepodarilo,“ zdôrazňuje Miklánek.

Všetko teda podľa neho nasvedčuje tomu, že zo strany vlastníka išlo o porušenie všetkých troch základných zásad bezpečnosti pri manipulácii so zbraňou. Prvá zásada hovorí, že k zbrani sa treba správať tak, akoby bola nabitá. „Aj po tom, čo ju človek vybije, sa k nej má správať ako k nabitej,“ podotýka predseda predstavenstva.

Druhá zásada sa týka spúšte. „Človek by nemal ísť ani ukazovákom na spúšť, nieto ju ešte stláčať, pokiaľ nechce zbraň uviesť k výstrelu alebo pokiaľ nejde o činnosť spojenú s rozoberaním zbrane a spúšť musí byť stlačená,“ približuje Miklánek.

Posledná zásada sa týka mierenia bezpečným smerom. „To znamená takým smerom, kde by strela opúšťajúca hlaveň nikoho netrafila,“ upozorňuje. K výstrelu totiž môže dôjsť aj vtedy, keď človek nestlačí spúšť, napríklad pri technickej poruche zbrane. „V prípade, že sa zbraň vybíja alebo čistí, treba vždy mieriť napríklad v miestnosti do rohu alebo do šatníka, ktorý je pred pevnou stenou, kde je zaručené, že ak by aj strela vyšla, tak tam zostane,“ uvádza Miklánek príklad.

Tieto zásady sa učia nielen pri policajnom výcviku, ale ich znalosť sa preveruje aj pri skúškach na zbrojný preukaz. „Poľovníci majú nad rámec toho ďalšie skúšky a pravidelné previerky, kde sa kontroluje, či ich poznajú a dodržiavajú,“ uzatvára odborník.