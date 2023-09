Železničný most ponad Váh pretvoria na Fiestu. Ľudia sa dostanú aj na strechu zelenej promenády

Rieky preklenujú mosty, v Trenčíne však ponad Váh vznikne unikát v podobe dvojúrovňovej „ulice“ s množstvom služieb a aktivít. Starý železničný most bude mať charakter zelenej promenády a centrum mesta sa tak môže v budúcnosti rozšíriť na druhý breh Váhu. Prípravné práce na obnove mosta by mohli začať v tomto roku.

Starý železničný most kúpilo mesto v roku 2020. Čaká ho premena na vždy zelený a nestarnúci pobytový most.

Most už roky neslúži železničnej doprave, dnes je obyčajnou spojnicou medzi historickým centrom Trenčína a mestskou časťou Zámostie. Slúži najmä ako dopravný koridor. Jeho stredom vedie cyklochodník, peší majú svoj vlastný priestor na kraji. Počas utorňajšieho popoludnia bolo na moste celkom čulo.

Stavbu získalo mesto do svojho vlastníctva v roku 2020. O jeho premene na pobytový most s názvom Fiesta, kde budú môcť ľudia tráviť svoj voľný čas, sa však uvažuje už dlhšie. Inšpiráciu na jeho premenu priniesol švédsky tím, ktorý v roku 2014 vyhral medzinárodnú ideovú urbanistickú súťaž na prepojenie centra mesta a nábrežia. Ambíciou mesta bolo získať podklady pre územný plán centrálnej mestskej zóny.

Začnú v tomto roku?

„Už v zadaní súťaže sme prikladali železničnému mostu veľký význam,“ podotýka hlavný architekt mesta Martin Beďatš. K budúcemu urbanistickému rozvoju územia sa mohli v rámci dlhodobého participatívneho procesu vyjadriť aj samotní Trenčania. Pri príprave zadania na premenu mosta spolupracovalo mesto aj s Fakultou architektúry STU v Bratislave.

„Najväčší benefit je v tom, že vznikne pešia zóna s rôznymi službami vrátane reštaurácie, bistra či kaviarne a tiež s možnosťami relaxu, oddychu a športu. Nie však v klasickom zastavanom prostredí, ale v unikátnom prírodnom prostredí, na čerstvom vzduchu, s nádhernými výhľadmi na hrad i podhradie,“ zdôrazňuje hlavný architekt.

Projekt s predpokladanými nákladmi v sume 12,5 milióna eur (bez DPH) považujú niektorí za megalomanský. Trenčiansky primátor Richard Rybníček s takýmto označením nesúhlasí. „Ide o využitie brownfieldu s výbornými priestorovými možnosťami. Ak by most zostal v súčasnom stave, ľudia by sa pýtali, prečo nevyužijeme ten obrovský potenciál. Ak by bol zbúraný, tak by bolo tiež zle,“ mieni. Mestá sa majú podľa neho rozvíjať nielen udržiavať.

V súčasnosti je už rozbehnutý tender na obnovu mosta. „Boli odovzdané cenové ponuky, práve prebieha ich kontrola a následne bude elektronická aukcia,“ spresnila hovorkyňa trenčianskej radnice Erika Ságová. Ak nenastanú komplikácie, prípravné práce by mohli začať ešte v tomto roku.

Práce na projekte majú začať budúcu jar, revitalizácia musí byť dokončená do konca roku 2025. Obnova mosta je jeden z ťažiskových projektov spojených s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry 2026, ktorý Trenčín získal. Až 92 percent nákladov bude financovaných z eurofondov, ktoré sú na to naviazané.

Most dlhý 240 metrov sa zazelenie a využije sa aj jeho pôvodná konštrukcia. Viacero aktivít je navrhnutých na jej vrchnej časti – na streche. Vznikne tak dvojúrovňová „ulica“ s charakterom promenády.

Prístup na strechu i do parku

Súčasťou nového mosta bude päť objektov s plánovaným barom, reštauráciou, kaviarňou, bistrom a čajovňou. Okrem gastrofunkcie však budú poskytovať aj priestor pre kultúru či už letné kino, koncerty, worshopy či výstavy. V priestoroch čajovne je plánované komunitné centrum, kde by mali prebiehať environmentálne aktivity.

Krajné objekty pri oboch vstupoch na most vyvedú návštevníkov schodiskom do druhej úrovne, kde sa otvorí pohľad na celé územie. V tejto časti sú naplánované aktivity ako petang, skákacie siete, streetbalové ihrisko, kokly či uličný šach. Celé by to mala prepojiť exteriérová galéria.

Ďalšiu etapu predstavuje prepojenie mosta s alúviom (územie riečnych nánosov) prostredníctvom lávky. „Alúvium mesto odkúpilo a pripravujeme tam prírodný park. Vďaka lávke bude do tohto parku napríklad zo Štúrovho námestia bližšie ako do Parku gen. M. R. Štefánika,“ približuje hlavný architekt. Aj to podľa neho zvýši návštevnosť mosta.

Emília (17) je zvedavá, ako bude obnovený most vo finále vyzerať a ako sa naň zmestia všetky plánované aktivity. „Zaujme to širokú verejnosť, pretože tu bude naozaj veľký výber toho, ako tráviť čas zmysluplne,“ myslí si.

Osobne ju zaujala najmä oblasť kultúry, no nebráni sa ani športovým aktivitám. Zaujímavý bude podľa nej aj pohľad zvrchu konštrukcie. Mladá dievčina využíva most takmer každý deň. Počas pracovného týždňa ním prechádza najmä do školy, ktorú má v centre mesta.

„Super, už aby to bolo,“ nevie sa dočkať plánovanej premeny mosta Peter (49). Deti má už odrastené, najviac ho preto zaujala možnosť posedenia v miestnych prevádzkach. Peter býva v Zámostí, trasu po moste preto absolvuje pomerne často. „Cestou do práce alebo do mesta. Je to lepšie ako sa motať autom, kedže tu bývajú zápchy,“ dodáva.