Náhle zostali bez vody. Trnavčania si bežali kupovať balenú, komplikáciou sú aj zatvorené školy

Do stredajšieho rána sa niektorí Trnavčania zobudili bez tečúcej pitnej vody. Okrem plánovanej odstávky z dôvodu rekonštrukcie potrubia museli trnavskí vodári odstaviť aj ďalšie vetvy. Ľudia sa vybrali do blízkeho nákupného centra kúpiť aspoň balenú vodu. Bez vody ostalo aj niekoľko škôl v dotknutých častiach.

„Voda prestala tiecť približne od piatej ráno, oznam som zbadal asi o deviatej,“ približuje Viliam (64), ktorý býva na sídlisku Zátvor. Odstávka vody ho zastihla nepripraveného. „Išiel som si kúpiť aspoň balenú vodu, aby som si mohol niečo uvariť alebo umyť ruky,“ vraví. Zaobstaral si rovno dva kartóny.

Rovnako ako on malo balené vody vo svojich košíkoch množstvo ďalších kupujúcich. „Čo je horšie, nemám s čím splachovať. Nemám doma ani kanister, do ktorého by som si šiel napríklad k rodine napustiť vodu,“ dodáva.

Počas dnešného dňa plánovala Trnavská vodárenská spoločnosť (TAVOS) odstávku pitnej vody na okruhu Hlboká – Bučianska – Veterná – Clementisova. Dôvodom boli rekonštrukčné práce na podzemných objektoch na Bučianskej ulici.

„Reálne až po začiatku prác boli zistené nepredpokladané prevádzkové poruchy – havárie, ktoré mali vplyv na rozsah odstávky,“ informujú vodári na svojom webe. Z tohto dôvodu museli po začatí prác neočakávane odstaviť aj iné vodovodné vetvy v meste.

Čítajte viac Pri Trnave sa vyše roka povaľuje škodlivý azbest. Je za tým byrokracia?

Bez vody tak ostala bez prechádzajúceho varovania veľká časť obvodu Trnava-Sever. Voda netečie na sídliskách Zátvor, Vodáreň, Na Hlinách či na Kopánke a ďalších troch uliciach. Problém sa dotkol aj niekoľkých škôl. Dnešné vyučovanie museli zrušiť na Základnej škole na Námestí Slovenského učeného tovarišstva.

„Na to, ako to spočiatku vyzeralo, to prebehlo celkom hladko,“ približuje riaditeľ školy Vladimír Palkovič s tým, že o rozšírení plánovanej odstávky ich nikto neinformoval. „Pre istotu som postavil učiteľov aj vonku, no nikoho som prichádzať nevidel. Ak aj nečítali náš oznam, tak si to dali pravdepodobne vedieť medzi sebou,“ dodáva.

Na sociálnej sa však objavili komentáre, v ktorých rodičia opisujú, ako ich ráno poslali zo školy domov. Podľa Palkovičových informácií by mala odstávka trvať do druhého dňa do piatej hodiny ráno, vyučovanie by tak malo zajtra opäť pokračovať.

Mesto na sociálnej sieti informovalo, že dnes zostávajú zatvorené aj viaceré materské školy na Ľudovej, Murgašovej, Spojnej a Okružnej ulici. Spolu ide o päť škôlok. „Nezatvorili ste len MŠ a ZŠ, ale aj niekoľko stredných škôl. Deti teraz čakajú na spoje domov, niektorým idú najbližšie o dve hodiny,“ upozornila na sociálnej sieti Jana.

Vodári posielajú do dotknutých lokalít štyri pojazdné cisterny s vodou.