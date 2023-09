Výbušniny a rádioaktívny odpad skladoval na starom družstve pri Prievidzi, muža vzali do väzby

Okresný súd (OS) Prievidza vo štvrtok vzal do väzby muža, ktorý mal skladovať v areáli staršieho poľnohospodárskeho družstva v Nedožeroch-Brezanoch v okrese Prievidza väčšie množstvo odpadu vrátane rádioaktívnych materiálov či výbušnín, informovala Andrea Vodičková z Krajského súdu Trenčín.

Obvineného vzal súd do väzby z dôvodu, že môže pokračovať v trestnej činnosti.

Enviropolicajti našli na staršom družstve rádioaktívny materiál Video Zdroj: TV Pravda

„Prokurátor Okresnej prokuratúry Prievidza podal na Okresný súd Prievidza v stredu (20. 9.) návrh na vzatie do väzby obvineného Ondreja L. a to z dôvodu, že obvinený bude pokračovať v trestnej činnosti,“ uviedol hovorca Krajskej prokuratúry Trenčín Marián Sipavý.

Obvinený je podľa neho stíhaný pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. „Podrobnejšie sa ku skutku z dôvodu, že prípravné konanie je neverejné, prokuratúra nebude bližšie vyjadrovať,“ doplnil.

Rádioaktívne materiály už identifikovali a odobrali špecialisti z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS), a to po odstránení výbušných materiálov v areáli vojskom, potvrdila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková. „Naši špecialisti na mieste identifikovali 32 sklenených fľašiek, ktoré obsahovali v pevnom aj kvapalnom skupenstve 2,5 kilogramu rádioaktívnych materiálov,“ priblížila. Špecialisti podľa nej detegovali rádionuklidy 232 Thórium a 238 Urán, po identifikácii ich v špeciálnych certifikovaných obaloch transportovali do spoločnosti JAVYS na ďalšie nakladanie. Žiaková ubezpečila, že materiály vo všeobecnosti pre obyvateľov v okolí neboli rizikom, žiarenie nedosahovalo hodnoty, ktoré by reálne mohli ohroziť zdravie obyvateľstva.

Foto: TASR, Alexandra Moštková SR polícia Nedožery Brezany odpad rádioaktívny TNX Na snímke jedna z budov staršieho družstva, kde objavili väčšie množstvo odpadu i rádioaktívneho a výbušniny v Nedožeroch-Brezanoch.

„Všetok identifikovaný rádioaktívny odpad (RAO) bol odvezený, nateraz nemáme vedomosť, že by sa tam ešte nejaké RAO nachádzalo. Ak by sa tak stalo, príslušné orgány nás oslovia s požiadavkou na súčinnosť a v takom prípade by sme postupovali rovnako a zabezpečili bezpečný odvoz a likvidáciu RAO,“ dodala Žiaková.

Čítajte viac Nebezpečný nález: Enviropolicajti našli na staršom družstve rádioaktívny materiál

Väčšie množstvo odpadu vrátane nebezpečných chemických látok rádioaktívneho materiálu a výbušnín našli policajti v priestoroch družstva ešte v pondelok (18. 9.). S vyšetrovaním začala enviropolícia z dôvodu, že tam malo dochádzať k porušovaniu predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, čo sa aj potvrdilo, uviedol riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Mário Kern. Nevylúčil, že v závislosti od ďalších nálezov polície, muža obvinia i z ďalších trestných činov.

Odpad sa v objekte nachádza už dlhšiu dobu, muž mal na nakladanie s odpadmi povolenia. Zásah vykonávajú enviropolicajti v spolupráci s hasičmi, armádou a kontrolnými chemickými laboratóriami.