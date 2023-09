Sklad odpadov v Nedožeroch bol mesiace v hľadáčiku polície. Odviezli odtiaľ 2,5 kg rádioaktívnych materiálov

Vlastník areálu bol obvinený z prečinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Nie je vylúčené, že ho neskôr obvinia aj z ďalších trestných činov, v závislosti od ďalších nálezov polície. Súd ho vzal do väzby z obavy, že by mohol pokračovať v trestnej činnosti. Koordinovaný zásah viacerých zložiek odštartoval v areáli v pondelok.

Vystrašili ich dva výbuchy

Marek Měrka, predseda komisie životného prostredia pri obecnom zastupiteľstve, sa zúčastnil na akcii ako nezávislý pozorovateľ. „V tejto chvíli by mali byť tie hlavné práce ukončené a tie najnebezpečnejšie látky a výbušniny by mali byť mimo areálu,“ priblížil vo štvrtok. Ako dodal, obyvatelia obce, ale aj okolitých dedín sú mimo ohrozenia.

Správy o nebezpečnom odpade ich však znepokojili a podľa prednostu obecného úradu Vladimíra Zaťka viacerí volali na obecný úrad. Najviac telefonátov mali vtedy, keď sa v jeden večer ozvali dva silné výbuchy, ktoré sprevádzali likvidáciu nájdených výbušných materiálov. „Odstrelili to vedľa na poli,“ doplnil Zaťko.

Na odpady v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva upozorňovali miestni už dlhšie a s podnetmi sa obracali aj na obec. „Dôvodom bol najmä zápach, ktorý bolo v niektorých častiach cítiť,“ uviedol Měrka. Ľudia si to všímali, keďže v blízkosti sa podľa Měrku nachádzajú súkromné firmy. Neďaleko je tiež futbalové ihrisko či ubytovacie zariadenie.

„Do tej časti nechodíme, až teraz sa dozvedáme o tom, čo sa tam deje,“ povedal dôchodca František (80). Nevie si predstaviť, čo by nastalo v prípade, že by tam vznikol požiar. „Ten odpad sa tam zbiera roky, to by bol veľký problém,“ dodal.

Mirka (50) pochádza zo susedných Lazian. V obci Nedožery-Brezany má vlastnú prevádzku. Do práce jazdí práve okolo areálu družstva. „Najprv sa postupne zaplnili vnútorné priestory. Nádoby začali pribúdať aj vonku. Najprv prvé poschodie a potom postupne ďalšie,“ opisuje, ako sa to za uplynulé roky zaplnilo.

Nonstop pod dohľadom

V súčasnosti je časť areálu, ktorá je vidieť od cesty smerom na Lazany, husto zaprataná tisíclitrovými kanistrami, v ktorých sa nachádzajú tekutiny. Areál je v súčasnosti 24 hodín denne stráži a monitoruje polícia.

„Trápi ma najmä to, čo sa tam skladovalo a že objekt nebol nikdy chránený. Mohol sa tam niekto dostať a mohlo dôjsť k nejakému nešťastiu,“ zdôrazňuje Mirka. Zároveň sa pýta, ako sa takéto areály monitorujú. V tomto prípade podľa nej zlyhali kontrolné orgány.

Problém s odpadom v areáli registruje Měrka najmä uplynulé tri-štyri roky. Vlani tesne pred Vianocami ho dokonca navštívil spolu s pracovníčkou z odboru životného prostredia príslušného okresného úradu. Išlo o ohlásenú návštevu. „Bolo vidieť, že majiteľ bol na nás pripravený. Dokonca aj ceduľky na nádobách boli nové a tie sú tam dodnes,“ opisuje.

Ako zdôrazňuje, obec podľa neho nemá v takomto prípade takmer žiadne právomoci. Prednosta Zaťko dodáva, že situáciu okolo odpadov na družstve preberali niekoľkokrát na odbore životného prostredia „Keď nám povedali, že je všetko pod kontrolou, dôverovali sme kompetentným orgánom,“ dodáva.

Rádioaktívne fľašky

V pondelok obsadili zásahové zložky celý areál. Na mieste sa pohybovali enviropolicajti s hasičmi, vojakmi a kontrolnými chemickými laboratóriami. V hľadáčiku polície bola lokalita so skladom nebezpečných odpadov už dlhšie. Prípad vyšetrovali približne dva roky.

„Vyšetrovanie sa začalo z dôvodu, že tu malo dochádzať k porušovaniu predpisov v oblasti nakladania s odpadmi, čo sa aj potvrdilo,“ vysvetlil Mário Kern, riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality Úradu kriminálnej polície, ktoré spadá pod Prezídium Policajného zboru.

V okolí viacerých hál vnútri areálu sa nachádzajú najmä kvapalné nebezpečné odpady, v interiéroch zas našli rádioaktívny a vojenský materiál. Prvotnou snahou bolo odstrániť z areálu najnebezpečnej­šie látky.

Rádioaktívne materiály už identifikovali a odobrali špecialisti z Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti (JAVYS). „Naši špecialisti na mieste identifikovali 32 sklenených fľašiek, ktoré obsahovali v pevnom aj kvapalnom skupenstve 2,5 kilogramu rádioaktívnych materiálov," priblížila hovorkyňa JAVYS Miriam Žiaková.

Špecialisti detegovali rádionuklidy 232 thórium a 238 urán. Následný ich v špeciálnych certifikovaných obaloch transportovali do spoločnosti JAVYS na ďalšie nakladanie. „Naša spoločnosť ako jediná disponuje potrebnými technológiami aj vyškoleným odborným personálom špecialistov a špeciálnymi skladovacími priestormi,“ pripomenula Žiaková.

Odvezený bol podľa nej všetok identifikovaný rádioaktívny odpad. „Žiarenie nedosahovalo hodnoty, ktoré by reálne mohli ohroziť zdravie obyvateľstva,“ ubezpečila hovorkyňa spoločnosti. Odpad sa v objekte nachádza už dlhší čas, muž mal na nakladanie s ním potrebné povolenia. Enviropolícia odhaduje, že likvidácia odpadu môže stáť desiatky miliónov eur.