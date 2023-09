Slovenskej armáde pribudli cenné posily. Tretinu z nich tvoria ženy

Takmer štyristo nových vojakov zložilo verejne slávnostnú vojenskú prísahu pod banskobystrickým Pamätníkom SNP. Slúžiť vlasti sa rozhodli v čase mnohých kríz, no idú do toho s veľkým odhodlaním. Každý z nich prešiel náročným výcvikom, ktorý preveril ich fyzickú aj psychickú pripravenosť.

Presne 396 vojakov prešlo sedem týždňov trvajúcim výcvikom v martinských kasárňach. Prísahu zložili na trávnatej ploche v blízkosti Múzea SNP v Banskej Bystrici, kde hromadne napochodovali v piatok ráno. S mohutnými pokrikmi „vernosť, čestnosť, statočnosť, disciplinovanosť, tvrdosť, zodpovednosť, obetavosť“ reagovali na otázku, či poznajú morálne hodnoty Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Nasledoval samotný akt zloženia slávnostnej vojenskej prísahy, na ktorú sa okrem najbližších príbuzných pozerala aj široká verejnosť.

Sledovať túto udalosť na vlastné oči dojalo najmä rodičov mladých ľudí, ktorí si vybrali túto profesiu. Slzy do očí sa tlačili aj matke a otcovi mladíka, ktorý za najlepšie dosiahnuté výsledky pri absolvovaní základného vojenského výcviku dostal disciplinárnu odmenu. Jeho meno je Andrej Moravanský. Krátko po prísahe nám prezradil, že prvenstvo nečakal.

„Ten výsledok ma príjemne prekvapil. Rátal som možno top desať, ale toto je pre mňa pocta,“ usmial sa. A prečo sa rozhodol pre tak náročné povolanie? „Odmalička sa mi páčili zbrane, streľby, adrenalín,“ zdôvodnil Moravanský. Najťažšie na výcviku vraj bolo pochodovanie. „Celý deň na tom buzeráku, počas tridsať stupňových horúčav, v kanadách a na betóne, to bolo asi najnáročnejšie,“ povedal. Jeho mama otvorene hovorí, že s rozhodnutím svojho potomka najskôr nesúhlasila. „Syn je však veľmi ambiciózny a verím, že to dotiahne ďaleko. Som veľmi hrdá matka,“ podotkla.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Andrej Moravanský, vojak Andrej Moravanský dosiahol počas vojenského výcviku najlepšie výsledky.

Mimo komfortnej zóny

Zhruba tretinu zo stoviek nových armádnych posíl tvoria mladé ženy. Jednou z nich je Daniela, ktorá zhodnotila, že sedem týždňov prípravy bolo ťažkých. „Najmä na psychiku, no tiež fyzicky. Mali sme tam napríklad streľby, no dosť náročné boli aj dva dni v okope či pätnásť kilometrové presuny,“ vysvetlila s tým, že nechýbali ani rôzne ranné rozcvičky. Vstúpiť do armády ju inšpiroval fakt, že vo vojsku má veľa priateľov. „Tí ma motivovali, aby som sa pridala a tak som tu,“ uzavrela Daniela.

To, že výcvik bol náročný najmä na psychiku, potvrdil aj ďalší jej kolega Timotej Štefanec. Objasnil, že ich museli pripraviť na vypäté situácie, preto ich dosť tlačili mimo ich komfortnú zónu. „Ale dalo sa to zvládnuť. Naši spolubojovníci a inštruktori nám pomáhali,“ poznamenal Štefanec. Vysvetlil, že celé tie týždne sa museli zaobísť bez rodín.

„No niektorí, čo zvládli fyzické testy na jednotku, mohli mať za odmenu, cez víkend, hodinovú návštevu,“ prezradil. K rozhodnutiu stať sa vojakom dospel v čase pandémie, keď si na celoplošných testovaniach všimol vojakov, z ktorých vraj išlo dobro. „Každý hovorí, že zo mňa ide tiež dobro, preto som sa rozhodol, že to chcem posúvať ďalej, aj iným ľuďom,“ dodal úprimne.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda prísaha, Banská Bystrica Prísaha nových vojakov sa konala pred Pamätníkom SNP.

Výber najlepších

Štátny tajomník ministerstva obrany Marián Majer tvrdí, že záujem o profesiu vojaka bol vysoký. „Podarilo sa nám dosť výrazne navýšiť aj finančné odmeňovanie, čo atraktivitu tohto povolania zväčšilo,“ hovorí Majer. „Pre nás je dôležité, že stále máme na jedno voľné miesto niekoľko uchádzačov. Samozrejme, nie každý sa stane aj vojakom. Počas tohto výcviku tiež došlo k nejakému odlivu – vypadol zhruba každý desiaty,“ priblížil. Snažia sa to robiť tak, aby naozaj išlo o výber tých najlepších.

Majer pokračoval, že za ostatné roky vojaci významne pomáhali pri riešení rôznych ťažkých situácií v súvislosti s pandémiou či ochranou hraníc a spoločných hliadok pri migračnej kríze.

„Toto sú úlohy, ktoré ich zrejme čakajú hneď v najbližších dňoch. Pre vojaka je prvoradé zabezpečovať ochranu Slovenskej republiky, prípadne nasadenie v zahraničných operáciách medzinárodného krízového manažmentu,“ ozrejmil štátny tajomník. V súčasnosti je podľa neho naplnenosť stavu armády na úrovni osemdesiatich percent. „Stále pracujeme na tom, aby to bolo viac. Máme rozbehnutú aj regrutačnú kampaň,“ dodal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda prísaha, Banská Bystrica Pochod v Banskej Bystrici.

Tri symboly

Náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Daniel Zmeko podčiarkol, že novodobá armáda je budovaná na pevných morálnych a hodnotových pilieroch, medzi ktoré patrí aj odkaz bojovníkov Slovenského národného povstania.

Zmeko objasnil, že stovky nových vojakov budú pôsobiť, v rámci útvarov, po celej republike. „Snažíme sa napĺňať v prvom rade útvary, ktoré majú operačný význam, alebo tie, ktoré sú naším záväzkom do aliančného prostredia,“ spresnil. Podčiarkol, že svoje miesto si nájde každý jeden. „Sú tu aj budúci kadeti Akadémie ozbrojených síl, ktorí majú pred sebou ešte päťročné štúdium,“ vysvetlil. Upozornil, že v armáde im stúpa počet vojačiek, teda žien.

„Teraz nám pribudlo približne desať percent, ale my to nejakým zásadným spôsobom nevyhodnocujeme. Na vojačky sú rovnaké požiadavky, ako na vojakov. Dôležité je, aby si všetci plnili povinnosti, ktoré sú na nich kladené, takže tie počty nejako neporovnávame,“ reagoval.

Prostredie, kde prísahu vojaci zložili, vybrali podľa Zmeka zámerne. „Aby sme si v pomyselnom tieni tohto pamätníka pripomenuli jeden z najdôležitejších symbolov našej vojenskej tradície – Slovenské národné povstanie,“ povedal. Vzápätí spomenul ďalšie dva symboly. Prvým je neďaleká banskobystrická budova novovytvoreného spoločného operačného veliteľstva.

„Ide o objekt, odkiaľ sa v minulosti riadilo Povstanie – generáli Ján Golian a Rudolf Viest tam mali svoje stanovište. No a dnes máme 22. september, teda spomienku na meruôsme roky a bitku v Brezovej pod Bradlom,“ odhalil tretí symbol slávnostného dňa.