Seniorka hovorí o bezmocnosti po páde v špajzi. K osamelým ľuďom posielajú virtuálne asistentky

Keď prichádzame k pani Anne, domácnosť čaká na technika, ktorý jej IDU namontuje. Ide o skratku pre inteligentnú domácu asistentku – virtuálne zariadenie, ktoré osamelo žijúcim seniorom umožňuje prežiť starobu čo najdlhšie v domácom prostredí.

„Bývam tu sama ako vdova už 35 rokov,“ vraví Anežka, odpočívajúc na špeciálne upravenej pomôcke , s ktorou sa pohybuje po domácnosti. Keď sa jej syn Ľuboš (65) dozvedel, že existuje možnosť získať bezplatne virtuálnu asistentku, rozhodli sa ju využiť. Anežkina domácnosť je v poradí štvrtou, kde systém nainštalovali.

Vysilená čakala na pomoc

Osemdesiatnička spadla už veľakrát, zažila už vyše 20 pádov. Starká so smiechom prezrádza, že sa jej už pýtajú, či súťaží. Vždy sa jej podarilo postaviť na nohy, dokiaľ jedného večera nespadla pri posteli.

„Bola som v pyžame a išla som si ľahnúť. Neviem, čo sa so mnou stalo. Bol to okamih a bola som na zemi,“ rozpráva seniorka. Tentokrát sa jej však postaviť nepodarilo, vysilila sa. „Netrvalo to však dlho, pretože do hodiny prišiel synovec,“ vraví.

Horšiu situáciu zažila, keď spadla v špajzi. Snažila sa niečoho chytiť, no unavila sa. „Tri hodiny som kormidlovala hore-dolu, no nevymyslela som nič, pretože som nemala silu,“ hovorí s tým, že najhoršia je bezmocnosť.

Aj keď ju na každý večer na striedačku ukladajú syn so synovcom a ráno i poobede k nej chodí na dve hodiny opatrovateľka, takýmto situáciám sa nedalo zabrániť. Dokonca jej zaobstarali aj špeciálny mobilný telefón s SOS tlačidlom.

Pre virtuálnu asistenku sa rozhodli preto, aby mali s Anežkou kontakt a vedeli, čo sa s ňou deje. „Hoci si telefonujeme, toto je lepšie. Budem mať prehľad, čo robí. Nebudem pokojnejší len ja ale aj mama, pretože bude môcť zostať v rodinnom dome, ktorý vlastnými rukami postavil jej otec,“ vraví Ľuboš.

Starostlivosť mu sťažuje fakt, že býva takmer 100 kilometrov od rodičovského domu. „Stalo sa, že mi nebrala telefón, čo nebolo zvykom,“ prezrádza. Ani za 40 minút sa s ňou nevedel spojiť „Našťastie tu býva synovec, ktorý ju prišiel skontrolovať,“ dodáva. Aj preto sa už obzeral po mieste v sociálnom zariadení v jeho meste. IDA prišla práve vhod.

Domácnosť so senzormi

Počas nášho rozhovoru dorazil na miesto technik a začal s montážou systému, ktorý obsahuje moderné senzory. Technológia funguje na základe teplotného rozdielu medzi telesnou teplotou seniora a teplotou okolitého prostredia. Senzory nezaznamenávajú ani zvuk ani obraz, súkromie tak narušené nie je.

Inštalujú sa tam, kde sa senior pohybuje, a tak je podľa dohľadom rodiny. O pripevnení senzora v miestnosti rozhoduje technik, ktorý vie vytypovať správne miesto. Jeden zo senzorov ide aj na vchodové dvere. K dispozícii je aj niekoľko SOS tlačidiel. Inštalácia IDY trvá asi dve hodiny

Ľuboš sa zatiaľ zoznamoval s nastaveniami senzorov, ktoré ho majú spolu s ďalšími dvomi príbuznými upozorniť na nejakú rizikovú situáciu, ktorá môže u Anežky nastať. Napríklad spadne a nebude sa hýbať. Systém vysiela blízkym dva druhy hlásení – informačné a kritické.

Michaela Bevelagua, referentka sociálneho oddelenia na Mestskom úrade v Prievidzi, sa Ľuboša pýtala rôzne otázky, ktoré sa týkajú denného a nočného režimu jeho mamy. Je to dôležité, aby vedeli senzory správne nastaviť podľa jej zvyklostí.

Okrem toho, že hlásenia prichádzajú na mobilné telefóny okruhu dohliadajúcich ľudí, informácie zo senzorov nájdu aj v aplikácii v počítači. K dispozícii je aj GPS tracker s SOS tlačidlom, ktorý klient nosí na krku. Môže ho nosiť aj po dome, ale dôležitejšiu úlohu hrá vonku, mimo jeho bezpečného prostredia.

„Na prvýkrát sa systém nikdy nepodarí nastaviť úplne ideálne,“ podotýka Bevelagua. Počiatočné nastavenie IDY preto nie je definitívne, ale časom sa prispôsobuje konkrétnym potrebám seniora a jeho blízkych.

Mesto zaviedlo novú sociálnu službu v podobe IDY v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom. Ide o projekt financovaný z eurofondov a do roku 2028 je pre záujemcov bezplatný. Neskôr bude služba zrejme spoplatnená.

Magistrát začal s inštaláciou systému v lete. Dnes ho majú zavedené spolu štyri domácnosti. „Dávali sme si požiadavku na desať sád. Nie je však problém zazmluvniť aj viac ľudí, takže sa budeme prispôsobovať záujmu,“ dodáva Bevelagua.

Prievidza nie je jedinou samosprávou, kde IDA preniká do domácnosti. Do projektu trenčianskej župy sú zapojené okrem župných zariadení sociálnych služieb aj viaceré mestá, ale i obce na území kraja.