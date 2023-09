Na východe prišiel po náraze do stromu o život 37-ročný vodič

Pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v sobotu na ceste pri obci Meliata v okrese Rožňava, prišiel o život 37-ročný vodič z okresu Rožňava. Po náraze vozidla do stromu utrpel zranenia nezlučiteľné so životom, informovala košická polícia v nedeľu.

K dopravnej nehode došlo v popoludňajších hodinách na ceste v smere od obce Meliata do obce Gemerská Hôrka. „Vodič pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu a povahe vozovky a v mierne pravotočivej zákrute s vozidlom prešiel do protismeru, potom zišiel z cesty na trávnatý porast, kde prednou časťou vozidla narazil do tam stojaceho stromu. Po náraze vozidlo otočilo a zostalo stáť na kolesách,“ priblížila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že vodič zraneniam na mieste podľahol.

Na miesto nehody bol privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy, polícia v súvislosti s nehodou začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. „Či práve rýchlosť bola dôvodom, prečo mladý vodič prešiel s autom do protismeru, alebo sa pod nehodu podpísali aj iné okolnosti, je predmetom ďalšieho vyšetrovania,“ dodala krajská policajná hovorkyňa.