Nitrianska župa si siahne do vrecka. Pediatrom na pohotovostiach dorovná odmeny

Detskú pohotovosť v Nitrianskom kraji dočasne zadotuje nitrianska župa. Dofinancovanie je naplánované do konca tohto roka. Potom by už riešenie problému mala prevziať nová vláda, ktorá vzíde po blížiacich sa parlamentných voľbách. Množstvo pediatrov je vo výpovedi pre neúnosnú situáciu v ambulantnej pohotovostnej sfére.

V Nitrianskom kraji poskytuje ambulantnú pohotovostnú službu (APS) pre deti a dorast celkovo šesť organizátorov. O tom, koľko lekárov je v momentálne vo výpovedi, nitrianska župa momentálne prehľad nemá.

Elena Prokopová: Detskú pohotovosť by sme bez lekárov v dôchodkovom veku neudržali Video Zdroj: TV Pravda

„Aktuálne dostupné údaje sú staršieho dáta, preto už niekoľko mesiacov analyzujeme sieť ambulancií poskytovateľov. Na základe tejto analýzy budeme do konca roka vedieť, aký je skutočný stav ambulantnej siete v kraji,“ povedala Henrieta Prokopová, hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK).

V levickom okrese a jeho širšom okolí zabezpečuje pohotovosť pre deti a dorast Nemocnica Agel v Leviciach. Podľa hovorkyne spoločnosti Agel Jarmily Ševčíkovej je do pohotovostných služieb zapojených 95 percent detských lekárov. „Výpoveď podali dva pediatri, jeden ju stiahol,“ spresnila.

Takmer dvojnásobný rozdiel

Zákon stanovuje minimálnu hodinovú sadzbu pre lekára, ktorý dobrovoľne slúži na pohotovosti, a to 12 eur. V prípade, že rozpis zostavuje krajský lekár, dostávajú o štvrtinu menej, teda 9 eur na hodinu. Výška odmien však záleží od zmluvy s organizátorom, teda poskytovateľom detskej APS. V nitrianskom kraji sa rôzni.

Zatiaľ čo detskí lekári na pohotovosti pod Fakultnou nemocnicou v Nitre majú na hodinu počas pracovného týždňa 22 eur na hodinu, na pohotovosti v Komárne či v Nových Zámkoch sú odmenení 12-timi eurami na hodinu. Vyššie sadzby bývajú za službu počas víkendu a sviatkov.

Nitrianska župa sa rozhodla dofinancovať APS v kraji tak, aby mali detskí lekári za pohotovostnú službu rovnakú odmenu. Týka sa to aj zdravotných sestier. „Fakultná nemocnica v Nitre dáva lekárom 22 eur na jednu hodinu, počas víkendových služieb je to 26 eur. My sa snažíme všetky ostatné APS dofinancovať na tú istú úroveň,“ povedal Peter Privalinec, riaditeľ Úradu Nitrianskeho samosprávneho kra­ja.

Župa má podľa neho záujem, aby APS v kraji fungovala, lekárov však zabezpečiť nevedia. „Je to systémová úloha štátu. Jediné, čo môžeme ako samosprávny kraj urobiť, je tých lekárov slúžiacich na detských pohotovostiach podporiť finančne,“ podotkol. Dorovnanie odmien na jednu úroveň je však dočasné. Platí od 1. októbra do konca tohto roka. Z rozpočtu na to pôjde takmer 50-tisíc eur.

Niektorí výpovede sťahujú

Kritická situácia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti viedla k hromadným výpovediam detských lekárov z APS. Odôvodňovali to nedostatkom personálu a preťaženosťou. Podľa rezortu zdravotníctva podalo v lete výpovede celkovo 410 pediatrov. Niektorí však začali od tohto kroku upúšťať. Konkrétne čísla však ministerstvo v tejto chvíli nemá.

„V momentálnej situácii, keď sa nepodarilo v parlamente presadiť skrátenie pohotovostnej ambulantnej služby pre deti a ďalšie opatrenia, ale minister zdravotníctva podpísal vyhlášku o úprave pevných bodov ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast, ktorá prináša aspoň čiastočnú úľavu pre pediatrov, časť pediatrov výpovede sťahuje,“ zdôrazňuje rezort.

Rušenie detských pohotovostí. V Senici sú proti Video Zdroj: TV Pravda

Elena Prokopová, hlavná odborníčka pre primárnu pediatriu požiadala pediatrov, aby zvážili stiahnutie svojich výpovedí. Lekári vo výpovediach totiž musia slúžiť povinne, a to za nevýhodnejších podmienok na základe rozpisov vyšších územných celkov. „Nateraz sa očakáva, že mnohí z nich výpovede stiahnu a budú uvažovať o ďalších krokoch po voľbách a po vytvorení novej vlády,“ dodáva rezort.

Od prvého júna smeruje do pohotovostných ambulancií viac peňazí. Podľa rezortu došlo okrem iného k navýšeniu paušálnej úhrady za poskytovanie zdravotnej starostlivosti v ambulancii APS o 35 percent na 13 897 eur mesačne na jednu ambulanciu APS.

„Očakávame, že organizátori APS férovo zohľadnia zvýšenie paušálu aj do hodinovej sadzby zdravotníckych pracovníkov slúžiacich na APS,“ dodáva ministerstvo. To, ako sa zvýšenie paušálnej úhrady pretavilo do hodinovej mzdy lekára na pohotovosti, závisí podľa neho od zmluvného vzťahu medzi poskytovateľom APS a lekármi.

Hodinové sadzby lekárov na pohotovosti v Nitrianskom kraji APS Nitra – 22 eur (počas týždňa), 26 eur (počas víkendu, sviatku)

APS Šaľa – 20 eur (počas týždňa), 20 eur (počas víkendu, sviatku)

APS Levice – 19,50 eura (počas týždňa), 22,75 eura (počas víkendu, sviatku)

APS Topoľčany – 16,25 eura (počas týždňa), 16,25 eura (počas víkendu, sviatku)

APS Komárno – 12 eur (počas týždňa), 15,03 eura (počas víkendu, sviatku)

APS Nové Zámky – 12 eur (počas týždňa), 13,13 eura (počas víkendu, sviatku)