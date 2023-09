Ľahko dostupná droga ohrozuje mladistvých. V automate ju kúpia bez kontroly, dve deti skončili v nemocnici

Dezorientácia, strata pamäte, nekoordinované pohyby, únava. To sú príznaky po požití látky, ktorá má rovnaké účinky ako marihuana, no táto je ľahšie dostupná. Siahnuť na ňu môže aj mládež pod osemnásť rokov. Na Slovensku sa tak množia prípady, keď zhrozeným rodičom prichádzajú domov zdrogovaní potomkovia.

Dvaja tínedžeri na východnom Slovensku skončili nedávno po požití produktu z automatu v humenskej nemocnici. Tam zistili, že zdravotné ťažkosti mali po konzumácii psychotropných látok, ktoré si kúpili v špeciálnych prístrojoch.

Peklom v spojitosti s touto látkou si prešla aj matka pätnásťročného Banskobystričana, ktorá chce zostať v anonymite. „Štyri dni nebol schopný fungovať po psychickej, ani fyzickej stránke. Nikdy viac to nechcem zažiť. Mohlo mu zastať srdce, mohol prestať dýchať, jednoducho to bola pre mňa, ako rodiča, strašná skúsenosť,“ povedala. K droge sa podľa nej dostal cez kamaráta, ktorý mu ju doniesol.

„Sám sa nám k tomu priznal. Keďže som si o tej látke zisťovala rôzne informácie, vedela som, aké sú po jej požití príznaky. Do nemocnice som s ním nešla, ustriehla som si ho sama,“ podotkla. Už na prvý pohľad vraj po jeho príchode domov na ňom videla, že je iný. „Mimo reality, malátny, mal výpadky pamäte. Držanie tela mal tiež úplne iné, chcel stále iba spať,“ priblížila. Je presvedčená, že syn sa z toho poučil.

„Povedal, že takúto reakciu nečakal. Predtým bol zrejme v tom, že mu to len zlepší náladu, ale mýlil sa,“ poznamenala. Vysvetlila, že látka označená ako HHC-P stojí v automate 25 eur, takže to nie je lacné. „Keď sa na to ale deti poskladajú po dve eurá, pričom je to na, neviem, možno dvetisíc dychov, nie je to zase až také drahé,“ zhodnotila. Dodala, že o tomto probléme treba veľa hovoriť, aby sa to úplne „nezvrhlo“.

O tom, že ide o vážnu vec, svedčí aj ďalší prípad. Jana Petríková z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici hovorí, že nedávno na ich urgente prijali asi trinásťročného chlapca. „Bol zmätený, dezorientovaný, nevedel o sebe. Skrátka zdrogovaný. Zostal u nás 24 hodín na pozorovaní. Potom sme ho, v stabilizovanom stave, pustili domov,“ povedala. Doplnila, že chlapec sa k nebezpečnej látke dostal cez spolužiačku, ktorá ju kúpila v automate.

Rieši to polícia

Na nebezpečenstvo v tejto súvislosti upozornil aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Rodičia majú byť podľa neho obozretní, lebo v obchodných centrách sa začali objavovať automaty, v ktorých sa dá legálne zakúpiť droga.

„Respektíve vapové zariadenie na inhaláciu HHC, tiež sáčky s jej obsahom. Pre mňa ako primátora a lekára je to znepokojujúca správa, lebo automaty neoverujú vek a dospievajúca mládež často končí v nemocnici na pozorovaní. Táto situácia si vyžaduje akútne riešenie,“ uviedol. Objasnil, že hneď, ako sa k nemu dostal podnet v súvislosti s takýmto automatom, začala sa tým zaoberať mestská polícia. Keďže v tejto veci vzniklo podozrenie zo spáchania trestného činu, všetky zistenia postúpila na okresné policajné riaditeľstvo.

Banskobystrická policajná hovorkyňa Mária Faltániová potvrdila, že začali trestné stíhanie pre podozrenie z drogovej trestnej činnosti. „Kompletný obsah jedného z automatov bol zaslaný na expertízne skúmanie, na výsledok čakáme,“ povedala Faltániová.

Nosko pokračoval, že pristúpili k opatreniam, aby k takýmto nešťastným prípadom nedochádzalo. „Uvedomujeme si, že v školách sa šíria psychotropné omamné látky a agresivita medzi deťmi narastá. Preto sme vytvorili pozíciu referenta školskej krízovej intervencie a dali dokopy tím odborníkov, ktorý pripravuje spoločný koncept pre spustenie intenzívnej prevencie na školách v ďalšom období,“ uzavrel primátor.

Automat s HHC-P (stredný) v jednom z banskobystrických obchodných centier.

Niekde to už zakázali

Hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre drogové závislosti Ľubomír Okruhlica vraví, že všade tam, kde sa predáva HHC, sa nachádza tiež THC, teda hlavná psychoaktívna zložka marihuany.

„HHC má v podstate veľmi slabý, ak vôbec nejaký, účinok. Nie je to dostatočne preukázané, ale je jasné, že ide o účinok THC, ktoré sa v tom nachádza, lebo sa to nedá čistiť,“ reagoval Okruhlica. Objasnil, že legálna dostupnosť je možná práve preto, že sa nekontroluje obsah THC, ktoré je v tejto látke prítomné. „Môže tam byť malé, aj väčšie množstvo. Kontroly sú vecou polície. Keby to pri tých produktoch urobila, museli by ich zabaviť,“ mieni. Pripomenul, že dotknutý produkt nie je momentálne na zozname zakázaných látok. „To je akoby niekto dal do horaliek THC a povie sa, že zakážme horalky,“ použil prirovnanie.

Niektoré krajiny, ako napríklad Rakúsko, Švajčiarsko či Fínsko už HHC zakázali. Okruhlica potvrdil, že keď sa v tejto látke nachádza THC, je možné zakázať ju. „Len to treba kompletne testovať,“ podotkol. Pokračoval, že látka, o ktorej sa s istotou nevie, či spôsobuje závislosti, ale existuje pri nej podozrenie na to, sa môže dať na takzvaný dočasný program, no musí byť na to zákon. To znamená, že napríklad počas dvoch rokov sa podozrivý produkt vôbec nesmie distribuovať a predávať. Ide o takzvané dočasné pozastavenie, pričom musia byť jasné dôkazy.

„My však takýto zoznam dočasne umiestnených látok nemáme. Viem ale, že ministerstvo zdravotníctva má zámer urobiť to tak, ako to majú niektoré iné krajiny. Na tom návrhu sa už vraj pracuje,“ doplnil odborník.