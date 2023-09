Malý vodný tok bol plný nebezpečných amerických rakov. Ochranári odchytili tisícky kusov

Nepôvodný invázny druh raka červeného sa objavil v kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra, konkrétne v okrese Turčianske Teplice, na úseku 1,5 kilometrov malého toku dotovaného teplou vodou z termálneho vrtu. Populáciu tam tvorí niekoľko tisíc jedincov. Tento živočích je prenášačom račieho moru, voči ktorému tie naše nie sú imúnne a spôsobuje ich masový úhyn. Preto ochranári vyrazili do terénu a v spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom realizovali eradikáciu (vyhubenie, pozn. red.) tohto druhu. Zdôraznili, že ide o jeho prvý potvrdený výskyt na našom území.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) lokalitu bližšie zverejňovať nechce z dôvodu, aby sa zabránilo neželanému zavlečeniu raka červeného do ďalších oblastí. Jeho invázny potenciál je totiž obrovský. Ide o tretieho najinvazívnejšieho živočícha v rámci planéty. Ako sa dostal do regiónu Turca, teda ani páchateľ, ktorý ho tam dovliekol, zatiaľ nie je oficiálne známe.

„Momentálne je to v šetrení Slovenskej inšpekcie životného prostredia,“ uviedla zoologička Správy NP Veľká Fatra Mária Apfelová. Vysvetlila, že rak červený pochádza z Ameriky a dosahuje veľkosť 15 centimetrov. Jeho rýchlu eradikáciu v Turci spojili s úpravou lokality zameranú na minimalizovanie možnosti jeho šírenia do nových častí.

Skončili v kafilérii

Počas dvoch dní čistilo dotknutý tok viac ako päťdesiat zamestnancov – okrem rakov zbierali aj nepôvodné sladkovodné krevety. Všetky odchytené jedince podrobili odbornému monitoringu a meraniu zástupcami Juhočeskej Univerzity v Českých Budejoviciach. Následne boli zlikvidované v kafilérii.

„Po odvodnení lokality a vyzbieraní rakov sme aplikovali vápnovú dezinfekciu dna a brehov toku na zamedzenie prenesenia račieho moru, tiež na likvidáciu mladých jedincov, ktoré nebolo možné odchytiť,“ približuje Apfelová proces zásahu. „Lokalita bola zbieraná opakovane, aj po aplikácii vápna, do neskorých večerných hodín. Doteraz sme tam zlikvidovali viac ako 12 400 červených rakov. Termín eradikácie je prispôsobený druhému obdobiu ich rozmnožovania pre jeho väčšiu efektívnosť,“ objasnila. V opatreniach plánujú pokračovať až do polovice októbra. Potom zabezpečia dvojročný monitoring lokality a odchyt zvyšných jedincov. A koľko ich tam ešte zostalo?

„To sa odhaduje ťažko. Najbližší piatok ideme dezinfikovať spodnú časť úseku toku. Tým, že ide o druh vytvárajúci si podzemné úkryty, priestory, je tam potenciál, že nejaké raky tam stále ostávajú. Na to však máme spomínaný následný monitoring a ich ďalší odchyt,“ vraví Apfelová. Podľa nej je dôležité, že lokalita je vyčistená, tiež pripravená na pravidelnú kontrolu a zber. „Doteraz bola zarastená, popod korene kríkov a stromov viedli kadejaké tunely. To sme odstránili, takisto aj nepôvodnú rastlinu, v ktorej sa mladé raky skrývali. Tok je teraz oveľa lepšie kontrolovateľný, jednotlivý odchyt sa bude realizovať trošku ľahšie,“ doplnila.

Podozrenie sa nepotvrdilo

Slovenská inšpekcia životného prostredia vykonala v dotknutej lokalite kontrolu zameranú na prítomnosť raka červeného ešte minulý rok. „Na základe našich zistení sme konštatovali porušenie zákona o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a neplnenia si povinností odstraňovať tieto druhy zo strany obhospodarovateľa rybárskeho revíru,“ uviedol hovorca inšpekcie Dávid Vido. Slovenskému rybárskemu zväzu teda uložili pokutu a nápravné opatrenia, spočívajúce v pravidelnom odstraňovaní tohto raka z vodného toku.

„Zároveň sme prešetrovali aj subjekt Petra-Aqua.sk, chovňu akváriových rýb, nachádzajúcu sa pri dotknutom potoku. Podozrenie, že invázny druh unikol práve od tohto prevádzkovateľa, však potvrdené nebolo,“ vysvetlil Vido.

Tento rok vykonala inšpekcia opakovaný štátny dozor v tejto prevádzke, konkrétne v chovnej stanici akváriových rýb a skleníku na pestovanie vodných rastlín. Tiež v spoločnosti Aquaiva, ktorá prenajíma tieto priestory firme Petra-Aqua.sk. Opäť tam však prítomnosť raka červeného nezistili, čiže ani porušenie zákona. Oslovili sme aj firmu, ktorej sa podozrenie týkalo, na odpoveď čakáme.

„Preukázanie takéhoto uvoľnenia do životného prostredia je veľmi problematické, nakoľko k nemu mohlo dôjsť v dávnejšej minulosti neznámym páchateľom,“ tvrdí Vido. Dodal, že pôvodcovi výskytu invázneho raka hrozí, v prípade fyzickej osoby, pokuta od 100 do 5 000 eur, ak je za tým právnická osoba, je to od 500 do 75 000 eur.

Vážna hrozba

Rak červený pochádza z Ameriky z oblasti severného Mexika. Dospelé jedince sú výrazne červené, mladé farebne variabilné od hnedej, cez hrdzavé až po červené. Hĺbi si aj dvojmetrové podzemné nory, dokáže žiť dlhší čas mimo vody. Je teda adaptovaný na krátkodobé vysušenie lokalít. Po súši je schopný prejsť za noc aj tri kilometre. Má veľkú rozmnožovaciu schopnosť – samica dokáže vychovať, pri vhodných podmienkach, dvakrát ročne po 600 mláďat.

Kedysi sa, pre jeho atraktívnu farbu, choval akváriovo a predával v obchodoch. Zámerný prenos ľuďmi, teda jeho umelé vysadenie do Európy, bolo zaznamenané v roku 1973 v Španielsku. Postupne sa tam rozšíril, s pomocou človeka aj vlastnými silami, po celej krajine. Prenesený bol tiež do Talianska, Portugalska či Francúzska. Vo voľnej prírode je už známy aj vo Veľkej Británii, v Nemecku, Švajčiarsku, Belgicku a Holandsku. V ostatných rokoch zaznamenali jeho výskyt v Maďarsku a Poľsku. V Česku doteraz zistený nebol, no jeho objavenie je zrejme len otázkou času.

Pre obrovský invázny potenciál už väčšina krajín obchod s ním či jeho rozširovanie zakázala. Na Slovensku je kategorizovaný ako invázny od roku 2019. Ochranári upozorňujú, že šírenie nepôvodných inváznych druhov je zakázané a za porušenie hrozia sankcie. Predstavujú totiž vážnu hrozbu pre naše pôvodné druhy a ekosystémy.