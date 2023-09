Hluk, ruch, zápach a šapitó rovno pod oknami. Pred trnavskou pôrodnicou postavili cirkus

V utorok popoludní sa pri pôrodnici nachádzalo niekoľko nákladných áut a návesov a v areáli prebiehali prípravné práce za pomoci hlučných strojov. Predstavenia začínajú v stredu a posledné je naplánované na nedeľné dopoludnie.

„Vedenie nemocnice nesúhlasí s prevádzkou cirkusu v bezprostrednej blízkosti budove nemocnice. Takáto prevádzka cirkusu v blízkosti hospitalizovaných pacientov je z pohľadu nemocnice neetická, pretože je potrebné dbať na pokojový režim pacientov a novorodencov,“ uvádza sa v stanovisku nemocnice. V prevádzke cirkusu vidí aj ďalšie prekážky, ktorými môže byť zápach zo zvierat, zvýšenie hlučnosti, zhoršenie dopravnej a parkovacej situácie.

Zákaz znemožňuje súkromný pozemok

V snahe o pomoc sa sa nemocnica obrátila na samosprávu i rôzne orgány štátnej správy. Neexistuje však žiadna zákonná možnosť, ako cirkus vedľa pôrodnice zakázať. Miesto, kde vyrastá šapitó, patrí žilinskej spoločnosti Istrofinal. Ide teda o súkromný pozemok. Riaditeľka cirkusu Daniela Pflegerová zdôrazňuje, že s majiteľom pozemku majú už mesiac uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu.

Nemocnica tvrdí, že komunikovala aj s prevádzkarom cirkusu, aby situáciu racionálnym spôsobom vyriešila. Podľa Pflegerovej však s nimi nikto nekomunikoval aj napriek jej snahe. „V piatok som im osobne volala. Pán riaditeľ so mnou jednoznačne odmietol hovoriť, neskôr mi nezdvíhali telefóny alebo mi zavesili,“ opisuje riaditeľka cirkusu.

Podľa svojich slov sa chcela opýtať na ich výhrady či požiadavky, aby sa spolu dohodli. „Pôvodne sme tu mali byť dva týždne, napokon sme to skrátili na necelý týždeň,“ vraví. V areáli má stáť kruhový stan s priemerom 24 metrov, súčasťou cirkusu je aj 12hospodárskych zvierat. Tie už stihli skontrolovať štátni veterinári.

Cirkus nevystupuje v Trnave po prvýkrát. Dosiaľ však využívali voľné priestranstvo pri nákupnom centre Tesco. „Vtedy sme tam vystupovali bez zvierat. Teraz máme domáce a hospodárske zvieratá a tie tam spoločnosť Tesco nepustí,“ hovorí Pflegerová o ich podmienky. Keďže zvieratá nemajú kam umiestniť, začali sa obzerať po novej lokalite, ktorú našli pri pôrodnici.

Mesto cirkusy nepodporuje

„Oslovili sme aj mesto, či by nám poskytlo lepší vyhovujúci pozemok. Dostali sme však oficiálnu odpoveď z kancelárie primátora, že cirkus nie je v záujme obyvateľov mesta,“ prezrádza Pflegerová. Trnava je pritom podľa nej jedno z miest, kde cirkus navštevuje najviac ľudí.

Hovorkyňa trnavskej radnice Zuzana Hrinková Siebestichová podotýka, že ide o dlhodobý postoj mesta k cirkusom. „Takýto druh zábavy nechce na svojom území podporovať,“ dodala. Majitelia cirkusu si podľa nej splnili oznamovaciu povinnosť, mesto však nerozhoduje o povolení alebo zákaze akcie, ktorá je na súkromnom pozemku.

Pflegerová tvrdí, že nemocnica im robila pri vstupe na pozemok problémy, keď prichádzali prvé cirkusové transporty. V pondelok ich čakala zamknutá brána od zadného vchodu. Situáciu sa podľa jej slov podarilo vyriešiť až za prítomnosti polície.

V zahraničí majú opačnú skúsenosť

Pacienti sa podľa nej nemusia obávať rušenia. Počas pracovného týždňa bude jedno vystúpenie denne od 17.30 do 19.30. Počas soboty odohrajú dve. „Hudba hrá hodinu a 50 minút. Ide o sprievodnú hudbu, ktorá bude hrať v uzatvorenom stane,“ približuje riaditeľka cirkusu. Hudba je podľa nej počuť, len ak niekto stojí pri stane. Pre istotu však za ním umiestnili dva návesy, aby tlmili prípadný hluk.

Pflegerová pri tom poukazuje na príklad zo zahraničia. „V Belgicku si nás zaplatila priamo nemocnica, aby sme v ich areáli odohrali niekoľko predstavení pre onkologických pacientov či hospitalizované deti,“ približuje. Dodáva, že cirkus bol ochotný odohrať špeciálne predstavenie pre pacientov trnavskej nemocnice.

Riaditeľka cirkusu uznáva, že z pohľadu hlučnosti sú najhoršie prípravné práce. Zároveň však poukazuje na to, že táto časť nemocnice sa nenachádza v tichej časti. „Hneď vedľa je frekventovaná cesta, ruch je tam hneď odrána. V blízkosti tiež jazdia vlaky,“ dodáva. V budúcnosti sa budú sa snažiť nájsť taký pozemok, kde budú môcť stáť aj so zvieratami a nebude to nikomu prekážať.