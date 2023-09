Autá „trčia“ v kolónach na Horehroní aj celé hodiny. Dedinu, ktorou ich obchádzajú, chcú zatarasiť

Piatky a nedele, kedy sú slovenské cesty najvyťaženejšie, dvíhajú nejednému šoférovi adrenalín. Ten však stúpa aj mnohým peším, ktorí sa nechtiac ocitnú uprostred dopravného chaosu v inak pokojnej dedinke. Tou je teraz Nemecká, ktorá od začiatku septembra zažíva hektické víkendy.

Zápchy v obci Nemecká a pri nej Video Zdroj: TV Pravda

„Niekedy s príchodom školského roka začali opravovať hlavnú cestu, ktorá vedie popri našej obci. Keďže vznikajú kolóny, mnohí sa ich snažia obísť cez nás – vybočia do dediny a celú ju zapchajú,“ hovorí jeden z miestnych, pán František. „V piatok poobede to tu vyzerá ako v nejakom veľkomeste. Zrazu sú všade autá, hluk, výpary z výfukov. Deti aby sa človek bál pustiť von bez dozoru,“ dodal.

Pri jednom z domov sme sa dali do reči s mladou ženou. „Asi dva víkendy sme tu mali také, že ledva som vytiahla auto z našej brány. Mali sme tu skrátka zápchu. S tým treba niečo robiť, cez dedinu sa predsa nemôže premávať také množstvo áut,“ krútila hlavou.

Vznikajú konflikty

Starosta Nemeckej Branislav Čižmárik potvrdil, že problematická situácia u nich nastáva cez víkendy, kedy dochádza aj k upchatiu ich miestnej komunikácie. „Teda cesty tretej triedy, ktorú vodiči využívajú na obchádzku problémových miest. Navigácia ich jednoducho stiahne do našej obce a zostáva takto zaprataná celá jej časť. Čiže nielen náš hlavný ťah, ale aj menšie komunikácie,“ priblížil starosta. Následne podľa neho dochádza ku konfliktným situáciám medzi obyvateľmi a nervóznymi šoférmi.

„Niekedy sa správajú arogantne. Chápem, že to nie je jednoduché, keď dve, aj tri hodiny, čakajú na päťkilometrovom úseku na prejazd, ale všetko má svoje hranice,“ vraví Čižmárik. Pripomenul, že za obmedzením plynulosti premávky na ceste v blízkosti ich obce sú rekonštrukčné práce a uzavretie jedného jazdného pruhu.

„Ďalšie opravy medzi Banskou Bystricou a Breznom prebiehajú na viacerých miestach. Najproblematic­kejšie je to z nášho pohľadu práve tu, pri vápenke, teda Pamätníku SNP,“ povedal. Vysvetlil, že kolóna odtiaľ končila až pri obci Podbrezová, ktorá je od nich vzdialená desať kilometrov.

„Navigácia vtedy automaticky nasmerovala vodičov do našej obce, ktorá zostala úplne zapchatá,“ zopakoval Čižmárik. Autá v dedine sa vraj nemohli pohnúť dopredu, ani dozadu. „Naši ľudia, ktorí pracujú aj cez víkendy, sa v tom čase nemohli dostať ani do práce v mieste našej obce. Nastávalo veľa kolíznych situácií, nervozita a nedisciplinovanosť šoférov. Osočovali našich obyvateľov a, samozrejme, nechýbala spätná väzba,“ podotkol. Došlo aj k zraneniu. „Nášho občana zrazilo auto, mal rozbitú hlavu,“ spomenul nepríjemnosť.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda cesta, Nemecká, oprava, kolóny Opravovaný úsek pri obci Nemecká.

Vytvoria barikády?

Starosta problém komunikoval s cestármi aj zhotoviteľom prác, aby zabezpečili odbornú reguláciu dopravy. „V kritických chvíľach to tam regulovali len stavební robotníci a stávalo sa, že pustili jeden aj druhý smer. Takto dochádzalo k ešte väčšiemu upchatiu,“ podotkol. V súčasnosti je tam už svetelná signalizácia, no či sa opakovaniu hektických chvíľ vyhnú, vraj ukáže až najbližší víkend.

„My chápeme, že tieto práce sú nevyhnutné a prosíme obyvateľov, aby boli tolerantní, no treba tiež zabrániť vyhroteniu situácie,“ poznamenal Čižmárik. „Minulý víkend to tu bolo plynulé, ale to je tým, že spojazdnili obidva jazdné pruhy. Teraz sa však začalo pracovať na druhej strane, takže opäť jeden uzavreli. Je predpoklad, že komplikovaná situácia sa bude opakovať. Ak k tomu dôjde, v obci umiestnime, v rámci našich komunikácií, bariéry,“ tvrdí starosta. Doplnil, že v problémových zónach možno nasadia hliadky dobrovoľných hasičov, ktorí poznajú domácich obyvateľov, pričom miestnych budú púšťať.

Martin Samuelčík zo Slovenskej správy ciest – IVSC Banská Bystrica objasnil, že na dotknutom úseku modernizujú cestu I. triedy v dĺžke desať kilometrov. V rámci toho opravia tri mosty, vymenia asfaltové vrstvy, na vybraných úsekoch rozšíria komunikáciu, pribudne nové zvislé, tiež vodorovné, dopravné značenie podľa najnovších predpisov, vyčistia priekopy s priepustmi, doplnia bezpečnostné a ochranné zariadenia.

„Celkové investície sú 8 635 655 eur. Lehota výstavby všetkých prác je osem mesiacov,“ uviedol Samuelčík. „V piatok v smere na Brezno a v nedeľu na Banskú Bystricu vznikali pomerne veľké zápchy, lebo celý tranzit dopravy sa presúval zo západu na východ a potom opačne,“ pokračoval. Zdôraznil, že intenzita v spomínaných dňoch je na tomto úseku veľmi vysoká.

„Napriek regulovaniu dopravy vyškolenými pracovníkmi a spolupráci s políciou sa zápcham nedalo zabrániť. Zhotoviteľ robí všetko preto, aby sa čím skôr sprejazdnil most pri odbočke do obce Nemecká, kvôli ktorému sa tvorili zápchy,“ vysvetlil. Tento víkend by podľa neho mala byť cesta cez most prejazdná v obidvoch smeroch, so zúženými pruhmi. „Počas pracovného týždňa sa tam čaká päť minút a v čase dopravnej špičky, ráno a poobede, maximálne dvadsať minút,“ uzavrel.