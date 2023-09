Spustí ultimátum „lavínu“? Únia miest vylúči tie, ktoré zostanú členom ZMOS-u

Žilinský primátor Peter Fiabáne (nezávislý) predložil na ostatnom zasadnutí tamojšieho zastupiteľstva návrh na vystúpenie zo ZMOS-u. Reagoval tak na situáciu, ktorá vznikla po iniciatíve Únie miest Slovenska (ÚMS). Samosprávy na základe jej „ultimáta“ už nebudú môcť byť súčasne členmi obidvoch. Túto podmienku si zaviedla do svojich stanov a odôvodňuje ju tým, že agenda väčších miest je iná ako tých menších, tiež obcí. Kto zostane v združení, toho únia na konci roka automaticky vylúči.

„Dvojaké členstvo mať, podľa nových stanov, nemôžeme. Na základe toho je potrebné prijať rozhodnutie. Prihováram sa za zotrvanie v únii, lebo efektívnejšie háji záujmy väčších miest,“ uviedol Fiabáne. Tvrdí, že väčšou oporou im táto organizácia bola aj počas pandémie.

„Som skôr za spoluprácu, no v dobe covidu jednoznačne únia miest poskytovala kompletnú agendu, z ktorej potom čerpali aj obce,“ pokračoval primátor. „Ďalšie problémy začali vznikať pri rokovaní vlády s týmito dvoma organizáciami v čase utečeneckej a energetickej krízy. Tlak na to, koho kto zastupuje zo strany vládnych orgánov, sa zvyšoval,“ poznamenal. Únia podľa neho v súčasnosti pripravuje reformné materiály v súvislosti so zmenou územno právneho členenia či financovania miest a obcí. „Z môjho pohľadu riešia naše problémy veľmi profesionálne,“ podotkol.

Radšej počkajú

Fiabáne upozornil, že šesť z ôsmich krajských miest už zo ZMOS-u vystúpilo. Zostali tam už len Žilinčania a Prešov. „Ten tiež deklaroval, že vystúpi a zostane v únii. To znamená, že ak sa takto rozhodne aj naše zastupiteľstvo, všetky krajské mestá budú členmi len únie miest,“ povedal.

Mestský poslanec Igor Choma (Smer) odporúča tento krok zvážiť. „Najmä v súvislosti s prichádzajúcimi voľbami a zostavovaním vlády. Samozrejme neviem, aká príde, ale ak ľavicová, bude pozerať na ZMOS,“ tvrdí. Má s tým vraj historickú skúsenosť a vie, o čom hovorí. Rozhodnutie navrhol odložiť na decembrové rokovanie zastupiteľstva, lebo inak by si mohli uškodiť. „Radil by som opatrnosť a prezieravosť, radšej počkajme,“ uzavrel.

Fiabáne reagoval, že rozumie jeho slovám, tiež politickému rozmeru, ktorý naznačil. „Ja som tiež dlhodobo žiadal skôr o partnerstvo týchto dvoch organizácií,“ doplnil.

Žilinská poslankyňa Jana Filipová (Hlas) vraví, že momentálne sa rozhodnúť nevie a tiež by to radšej odložila. K jej názoru sa priklonila väčšina kolegov. Svedčilo o tom ich hlasovanie, ktorým potvrdili, že k tejto téme sa vrátia na decembrovom zasadnutí. „Je pravdou, že v tom čase budeme s viacerými vecami múdrejší,“ uzavrel primátor.

Už v roku 2019 vystúpila zo ZMOS-u Banská Bystrica, ktorej krok vtedy odsúhlasili mestskí poslanci. „Sme presvedčení, že ÚMS je pre nás efektívnejšou platformou pri presadzovaní zásadných priorít a záujmov v našich mestách,“ uviedla hovorkyňa tamojšej samosprávy Zdenka Marhefková. „Aktivity únie sú prínosom predovšetkým pre väčšie mestá, ktoré veľakrát riešia odlišné problémy ako obce. V neposlednom rade nie je hospodárne byť vo viacerých združeniach a platiť členské,“ dodala.

Primátor Prešova František Oľha má v tom, kde je členstvo výhodnejšie, jasno. „Nutnosť voľby medzi týmito združeniami nevnímam negatívne. ÚMS nám poskytuje oveľa väčší servis, ako nám v našej agende veľkých miest poskytoval ZMOS,“ tvrdí. Zotrvanie mesta v ÚMS vníma ako správne rozhodnutie, no pripomína, že je to v rukách tamojších poslancov. Návrh na vystúpenie zo združenia im vraj bude predložený na októbrovom zasadnutí.

Božik: My spájame, únia rozdeľuje

Šéf ZMOS-u Jozef Božik hovorí, že rokovania, na ktorom spomínané stanovy prešli, sa zúčastnil osobne. „Vylúčenie miest zo svojich radov je niečo, čo sme tu nikdy pretým nemali. Ako člen únie som proti tomu verejne vystúpil. Na tom sneme bolo prítomných 46 miest. Z nich 31 hlasovalo za vylučovanie ostatných a pätnásti proti. Medzi nimi aj Partizánske, ktorého som primátorom,“ priblížil Božik. To znamená, že aj mesto, na ktorého čele stojí, čaká „výluka“ len preto, že je súčasťou ZMOS-u. Zdôraznil, že takto dopadnú viaceré samosprávy – napríklad Zvolen, Martin či Brezno.

„Považujem to za nešťastné riešenie, no ide o iniciatívu prezidenta ÚMS Richarda Rybníčka. Kým my sa snažíme spájať, únia rozdeľuje,“ tvrdí Božik. Nemyslí si však, že by tento krok spustil v ZMOS-e „lavínu“ odchodov. Stále im vraj zostane množstvo veľkých okresných miest. „V krajských bol veľký tlak na to, aby od nás vystúpili. Napriek ich rozhodnutiu budeme mať silné zastúpenie Bratislavy a Košíc, lebo väčšina ich mestských častí nie je v únii miest, ale u nás,“ vysvetlil. Verí však, že v budúcnosti sa obidve organizácie spoja.

Božik ozrejmil, že ÚMS má momentálne 61 miest, z nich 43 je aj v ZMOS-e. Ten aktuálne združuje viac ako 2 500 miest a obcí. Odliv zo ZMOS-u v počtoch si teraz odhadnúť netrúfa s tým, že všetko bude jasné v januári.

Spolupráci sa nebránia

Hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová potvrdila, že zmeny stanov upravujúcich podmienky členstva schválili na júnovom sneme. „Sme presvedčení, že budúcnosť Slovenska musí byť založená na silných mestách, ktoré majú byť zastupované samostatnou stavovskou organizáciou. Ako centrá osídlenia musia riešiť problémy, ktoré obce, najmä tie do tisíc obyvateľov, vôbec nepociťujú,“ zhodnotila.

Nie je vraj možné porovnávať počty obcí a miest, ako to robí ZMOS. „Najmä ak viac ako 70 percent obcí má menej ako tisíc obyvateľov,“ upozorňuje Piršelová. „Samospráva nie je samoúčelná organizácia. Je tu preto, aby riešila problémy obyvateľov, a nie predstaviteľov samosprávy. Ak máme 1 123 obcí s populáciou do päťsto, tak informácia o počte zastupujúcich samospráv je skresľujúca,“ pokračovala zdôrazňujúc, že už dnes žijú v mestách a ich jadrových územiach zhruba 2 milióny ľudí.

„Určite existujú spoločné záujmy, kde budeme spolupracovať, no apelujeme na fakt, že existujú aj špecifické záujmy miest, ktoré z princípu nemôžu mať podporu malých obcí, ktoré majú iné problémy,“ mieni Piršelová. Dodala, že ak zo strany ZMOS, aj keď po rokoch, príde pozitívna odpoveď na ich žiadosť o stretnutie, rokovaniu o spolupráci je únia naďalej otvorená. Rovnako stále podporujú spoluprácu medzi mestami a obcami vo všetkom, v čom je to vzájomne zmysluplné a prínosné.