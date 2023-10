Čakám, kedy tu spadne nejaké lietadlo, povedala Seničanka a o dve sekundy sa ozvala rana

Februárová nehoda pri Trenčianskych Stankoviach si vyžiadala 4 obete Video Zdroj: TASR

Lietadlo sa z dosiaľ neznámych príčin zrútilo na kúsok poľa neďaleko čáčovského mlyna. Dopadlo len pár metrov za záhradami rodinných domov. Slnko už zapadalo, no dvaja letci už nestihli doraziť nazad na senické letisko. Podľa našich informácií išlo o Seničanov, členov miestneho aeroklubu. Zahynuli však v lietadle, ktoré patrí spoločnosti televízneho moderátora a herca Daniela Dangla. Prípad si už prevzal senický vyšetrovateľ.

„Senický vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre prečin všeobecného ohrozenia. Obhliadka miesta činu pokračovala z technických dôvodov aj pondelok, od skorého rána. Na mieste udalosti boli okrem policajných vyšetrovateľov aj vyšetrovatelia Leteckého úradu Ministerstva dopravy SR,“ informovala trnavská krajská hovorkyňa Mária Linkešová.

„Chlapec bol vyučený letecký mechanik, tento rok maturoval. Starší muž lietal už niekoľko rokov. Lietal na bezmotorových lietadlách, neskôr začal aj na motorových,“ povedal pre Pravdu zdroj z prostredia letectva. Obaja boli podľa našich informácií členmi senického aeroklubu. Lietadlo bolo hangárované na senickom letisku. Z neho teda odlietalo a malo sa aj vrátiť späť.

O tom, čo sa presne stalo, nechcel náš zdroj špekulovať. V prípade havarovaného stroja išlo o dvojmiestne ultraľahké lietadlo typu WT9 Dynamic. „Aj toto lietadlo malo zabudovaný záchranný systém. Je to padák, na ktorom by sa celé lietadlo znieslo v núdzovej situácii dolu. Má to zachrániť život posádke, hoci k zraneniam by dôjsť mohlo,“ prezradil náš zdroj.

Foto: TASR, Ondrej Hercegh SR Senica pád lietadlo OSZZS polícia TTX Trosky malého lietadla, ktoré sa zrútilo pri mlyne v senickej mestskej časti Čáčov v nedeľu večer 1. októbra 2023. Nehoda si vyžiadala dve obete.

Pár sekúnd pred pádom pozorovala lietadlo aj Dominika (27), ktorá v tom čase sedela aj s mamou na terase rodinného domu. „Lietadlo išlo v tej chvíli rovno, nerobilo žiadne manávre. Mala som pocit, že ide pristávať na neďaleké letisko,“ opísala mladá žena.

Stroj síce letel nízko ponad obytnú časť, ale takto nízko tadiaľ podľa jej slov prelietava veľa lietadiel. „Vždy keď letia ponad naše domy, tak mám strach. Keď som to lietadlo zbadala, vtedy som povedala mamine, že čakám, kedy tu nejaké spadne. Dovtedy som si to len myslela, teraz som to povedala nahlas. Zrazu zaletelo za stromy, prešli dve sekundy a ozvala sa rana,“ priblížila Dominika.

Potom nastalo ticho. Keďže nevideli žiadny dym, začali hľadať zdroj hluku v dome, kde pracoval Dominikin manžel. Ani neskôr, keď začuli sirény, si to stále nespojili s lietadlom. „Zisťovala som, či nedošlo k dopravnej nehode. Až potom sme sa dozvedeli, že to lietadlo naozaj spadlo. Vtedy mi prišlo zle,“ povedala Dominika.

Na miesto, kde lietadlo spadlo, chodia na prechádzku so psami. „Je tam tiež nová cyklotrasa. Lietadlo spadlo hneď za záhradami tamojších rodinných domov,“ dodala Dominika. Je preto šťastie, že neskončilo v jednom z nich.