Prečo došlo k tragickej vražde exmanželky v Dojči? Krimi expert identifikoval dva motívy

Dôchodcu Vladimíra (69), ktorý je podozrivý z vraždy takmer 30-rokov mladšej exmanželky Martiny (40), našla polícia krátko pred polnocou mŕtveho. Po hroznom čine utiekol ozbrojený muž do lesa, kde po ňom pátrali policajti s pomocou termovízie a dronu. Podľa bývalého kriminalistu Mateja Snopka mohla byť motívom žiarlivosť či egocentrizmus.

Muž podozrivý z vraždy svojej exmanželky v obci Dojč v senickom okrese utiekol do miestneho lesa. Polícia uzavrela hlavnú cestu.

Život svojej exmanželky ukončil muž v pondelok popoludní. Podľa polície pritom použil pravdepodobne zbraň, ktorú nemal v legálnej držbe. Martinu našiel ležať na zemi jej syn Lukáš (18). Podľa jej brata Petra bol mladík z hrozného nálezu otrasený. Krajský vyšetrovateľ začal vo veci trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy.

„Podozrivý muž bol v minulosti držiteľom zbrojného preukazu a v legálnej držbe mal aj strelnú zbraň. V roku 2017 mu skončila platnosť zbrojného preukazu, a preto zbraň zákonným spôsobom odovzdal do úschovy policajného zboru,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Po ohavnom útoku utiekol Vladimír do miestneho lesa. Keďže existovalo podozrenie, že je ozbrojený, polícia z dôvodu bezpečnosti oblasť uzavrela. Miestni počuli z lesa viacero výstrelov. Muža napokon našli krátko pred polnocou bez známok života.

Dvojica sa rozviedla len nedávno, no zatiaľ žili v spoločnej domácnosti. Brat zavraždenej Peter sa o tragédii dozvedel od ich spoločného brata. „Jednoducho mu preskočilo a úplne ju rozstrieľal,“ povedal zronený súrodenec pre TV Markíza. Martina sa podľa jeho slov už dlhšie sťažovala, že exmanželovi „preskakuje“.

V rozhovore pre RTVS spomínal Peter nezhody, o týraní priamo hovoriť nechcel. Sestra sa vraj rozvádzať nechcela, no pristúpila na to, keďže z manželovej strany láska vyprchala. „Po rozvode bola úplne šťastná, že jej daroval život,“ povedal Peter.

„V súvislosti s rodinou polícia za posledné obdobie neeviduje žiadne podnety, ktoré by nasvedčovali domácemu násiliu,“ informovala polícia. Denník Plus 1 deň napísal, že Martina sa chcela aj napriek rozvodu o svojho exmanžela vzhľadom na jeho vek postarať. Mala si však nájsť priateľa, a to mohlo byť kameňom úrazu.

Bývalý kriminalista Matej Snopko načrtáva, čo by mohlo byť za tragédiou, ktorá sa odohrala v obci neďaleko Senice. „Bývajú situácie, keď si povie najmä muž, že keď nebude mladá moja, nebude ničia,“ hovorí Snopko. S tým je spojená žiarlivosť i egocentrizmus.

Snopko podotýka, že niektorých málo prípadoch platí, že čím je človek starší, tým sa utieka k „bláznivejším“ riešeniam, hoci vražda nikdy riešením nie je. Ak je to tak, že sa oň chcela postarať aj po rozvode, kým si nenašla priateľa, tak si mohol povedať, že už nemá prečo žiť a „nevernicu“ potrestá.

Bývalý kriminalista tiež upozorňuje na to, že je veľmi dôležité na sto percent vedieť, či útočník naozaj spáchal samovraždu a či ženu zavraždil, pretože bývajú prípady, kedy je vražda maskovaná ako samovražda aj takýmto spôsobom. „Vtedy však bývajú tie obete pri sebe, udeje sa to v jednom čase,“ hovorí Snopko s tým, že v kriminalistike je všetko možné a zatiaľ môžeme na základe dostupných informácií len hádať.

Nezhody podľa neho mohli vyplynúť aj z veľkého vekového rozdielu medzi bývalými manželmi. „Keď si muž na vrchole síl vezme mladučkú ženu, neskôr to môže spôsobiť problémy. Ak sa stane, že sa muž vo vysokom veku mentálne spustí, žena si môže uvedomiť, že to nie je to, čo chcela,“ dodáva Snopko.