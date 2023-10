Výkonnejší kotol v ružomberských papierňach vraj zhorší ovzdušie. Spustili petíciu

Petíciu proti zmene územného plánu mesta, ktorá by umožnila výmenu starého kotla na biomasu v ružomberských papierňach za nový a výkonnejší, spustili niektorí tamojší poslanci v deň parlamentných volieb. Zdôrazňujú, že sa obávajú najmä dosahu tejto investície na životné prostredie.

„Ľuďom chceme otvoriť oči, lebo nevedia, čo sa v meste chystá a aké to môže mať dopady na ovzdušie. Vôbec to nebolo odkomunikované s verejnosťou. Keď sa to od nás viacerí dozvedeli, zostali zhrození,“ hovorí iniciátor petície a zároveň mestský poslanec Ján Kuráň. „Žijeme tu v dopravnom a ekologickom pekle. Vážne sa obávame zhoršenia životného prostredia,“ zopakoval.

„V územnom pláne mesta máme vetu, ktorá zabraňuje navyšovaniu znečistenia v meste. Takže áno, spoločnosť Mondi SCP by mala vymeniť kotol na biomasu, ktorý má už viac ako štyridsať rokov, ale s takou technológiou, aby nedošlo k navýšeniu emisií,“ prízvukuje Kuráň. Nový kotol má byť podľa neho zhruba o dve tretiny väčší a spáli o 300-tisíc ton biomasy viac ako starý. Mesto teda bude podstatne viac „zadymené“.

Tlaky zo všetkých strán

„Obávame sa, že keď si Ružomberok bude môcť v roku 2027 z tohto pekla vydýchnuť diaľničným obchvatom, navýši sa nám tu kamiónová doprava. Pritom čísla, ktoré nám Mondi predstavilo, aké je to super ekologické, sú zavádzajúce,“ tvrdí poslanec s tým, že prvoradé je ochrániť obyvateľov mesta. „Urobím pre to maximum,“ podotkol. Doteraz získali cez tisícku podpisov, no v petičnej akcii pokračujú.

„Počas volebného dňa sme nestihli obsiahnuť všetky okrsky. Ľudia nás ale kontaktujú, že by to chceli podpísať. Zverejním to aj na svojej stránke, aby mi to do budúceho utorka doručili poštou do schránky,“ poznamenal. Petíciu s presným počtom chce odovzdať primátorovi na mimoriadnom zasadnutí zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční budúcu stredu. V ten deň má dôjsť k hlasovaniu o zmene územného plánu. „Keby to cez poslancov neprešlo, Mondi bude musieť hľadať iné riešenie,“ povedal. Nevie odhadnúť, ako sú jeho kolegovia naladení, no je presvedčený, že sú na nich vyvíjané tlaky zo všetkých strán.

zväčšiť Foto: archív Ján Kuráň Juraj Šramek, Ján Kuráň, poslanci, Ružomberok Poslanci Juraj Šramek a Ján Kuráň počas petičnej akcie.

„Podpisovej akcie sme sa zúčastnili len traja poslanci. Bude to veľmi tesné, no ja dúfam, že to dopadne v prospech občanov. Mondi si vybralo, pre nich, najekonomickejšie riešenie, no pre Ružomberčanov nie najekologickejšie,“ mieni Kuráň. „Mohli sa hľadať aj iné formy. Keby vymenili svoj kotol, s touto kapacitou, za nový modernejší, s rovnakým výkonom, nikto by sa nesťažoval,“ uzavrel.

Pol na pol?

V uliciach Ružomberka sme natrafili na pár ľudí, ktorí petíciu podpísali, no nechceli sa k nej veľmi vyjadrovať. Pani Daniela sa k tomuto „papieru“ zatiaľ nedostala, no ak by sa tak stalo, určite sa vraj podpíše. „Vzduch je tu dlhodobo zlý a som presvedčená, že ak prejde ten väčší kotol, bude to ešte horšie,“ povedala nám. „Nielen ten kotol, ale aj nie tak dávne rozšírenie papierní robí svoje. Veď je to hrôza, tie smrady ťahajú až do Partizánskej Ľupče,“ posťažovala sa. Dodala, že to, čo denne dýchajú, už domáci ani poriadne necítia, no keď príde niekto z iného mesta, okamžite im to „udre do nosa“.

Ján Babál petíciu nepodpísal, nevidí na to dôvod. „Veď treba trošku myslieť dopredu, nielen dozadu. Desiatky rokov starý kotol potrebuje vymeniť, ten nový bude nezávadný,“ mieni. Väčšie znečistenie ovzdušia v Ružomberku podľa neho nehrozí. Podobný názor má aj mladá mamička Mária.

„Mám informácie, že ten kotol síce bude väčší, no papierne majú stanovené štátom, že denne nemôžu spáliť viac ako 1 995 ton. Výkon kotla má byť vyšší preto, aby dokázali aj pri nižšom výkone kvalitnejšie spaľovať,“ hovorí. „Tie filtre a technológia idú tak dopredu, že to nebude horšie ako teraz,“ mieni.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Mondi SCP, Ružomberok Spoločnosť Mondi SCP v Ružomberku plánuje výmenu kotla na biomasu za väčší a výkonnejší.

Jakub Matúš vraví, že ovzdušie v Ružomberku nie je na najlepšej úrovni, no už s tým veľmi nemajú čo robiť. „Keďže vo fabrike robí veľký počet ľudí, jej obmedzovanie by mohlo nabúrať zamestnanosť. Keby sa však stavala v súčasnosti, určite by nemohla vyrásť v blízkosti obývaných sídiel,“ predpokladá.

Primátor je za

„Riaďme sa faktami a prestaňme strašiť Ružomberčanov,“ hovorí tamojší primátor Ľubomír Kubáň. Pripomenul, že fabrika ide modernizovať tiež preto, že musí. „Nariaďuje jej to prísnejšia legislatíva. Súčasný kotol na biomasu v papierňach je zastaralý a už neplní prísnejšie emisné limity nariadené Európskou úniou,“ vysvetlil. Objasnil, že environmentalisti a ľudia z ministerstva životného prostredia, ale aj mesto samotné, už dali k výmene kotla, v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), pozitívne stanovisko.

„Okrem iných povolení potrebuje fabrika zelenú aj od mesta. Poslanci majú v hlasovaní rozhodnúť, či sa má nejasný regulatív v územnom pláne ohľadom životného prostredia nahradiť zrozumiteľným,“ pokračoval Kubáň. Rozhodnutie zastupiteľov, nech je akékoľvek, vraj bude rešpektovať. Zároveň tvrdí, že ak by hrozilo znečistenie životného prostredia, prvý by bol proti.

„Nezmyselné obštrukcie spoločnosti Mondi môžu mať dôsledky na výrobu a cenu tepla pre občanov, na zamestnanosť pre mnohých Ružomberčanov a na dobre naštartovanú vzájomnú spoluprácu s mestom. To ale kritikov nezaujíma,“ dodal.

Oslovili sme aj spoločnosť Mondi SCP, no zatiaľ na naše otázky neodpovedala. Firma priamo zamestnáva viac ako 1 400 ľudí, pričom mzdy sa pohybujú, podľa pozície, od 1 113 do 1 588 eur. Tržby za rok 2022 mala spoločnosť na úrovni 867,6 milióna a jej zisk sa vyšplhal na 16,32 milióna eur.