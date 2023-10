Na hraniciach s Poľskom sa začali kontroly. Pozrite si, ako to vyzeralo na priechode Skalité – Zwardoň

Hraničný priechod Skalité – Zwardoň, poľskí policajti kontrolujú ukrajinské auto. Video Zdroj: TV Pravda

Zdržanie tam nebolo žiadne. Väčšina kamiónov a osobných áut prechádzala bez zastavenia. Občas odstavili bokom nejaký nákladiak, prípadne dodávku. Posádku jednej z nich, s ukrajinskou poznávacou značkou, dôkladne prehliadli práve počas našej prítomnosti. Kontrola trvala zhruba päť minút, potom mohol vodič v ceste pokračovať.

„Je to tu také nárazové. Od polnoci do skorého rána sa tu chvíľu tvorili kolóny, ale teraz je pokoj,“ prezradil nám jeden z policajtov. Dodal, že počas služby zatiaľ nenatrafili na žiadnych migrantov a zároveň nás odporučil na ich hovorcu. Toho sme sa pokúsili kontaktovať telefonicky, no bez úspechu.

Zvýšený počet áut, najmä osobných, je na oravských hraniciach Trstená – Chyžné. Potvrdila nám to primátorka Trstenej Magdaléna Zmarzláková. „Dnes je streda a v Jablonke je trh. Všetci teda idú týmto smerom,“ povedala. Časovo však zdržanie odhadnúť nevie.

Na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek je doprava plynulá

Na hraničnom priechode Vyšný Komárnik – Barwinek sa po zavedení náhodných kontrol netvoria kolóny a doprava je plynulá. Príslušníci poľskej pohraničnej stráže vozidlá kontrolujú priebežne. Niektoré priechody na severovýchode Slovenska sú zatarasené.

„Kontroly sa vykonávajú len pri vstupe do Poľska. Hranicu je možné prekročiť len na určených miestach. Cestujúci musia mať pri sebe občiansky preukaz alebo pas. Kontrola sa vykonáva veľmi efektívne a nebráni pohybu osôb. Zameriavame sa na identifikáciu osôb a vozidiel, ktoré môžu predstavovať hrozbu v súvislosti s nelegálnou migráciou,“ uviedol pre TASR hovorca veliteľa Beskydského oddelenia pohraničnej stráže v meste Przemyśl Peter Zakielarz.

„Boli sme zvyknutí, že už nie sú kontroly. Nemyslím si, že to pomôže, migranti sú už u nás a do Poľska nechodia,“ uviedol vodič Juraj zo Svidníka.

Ďalší z vodičov Maroš tvrdí, že kontrola trvala len pár minút a vníma to ako ich prácu. „Myslím si, že to určite pomôže, je to prevencia. Migranti budú vedieť, že nemajú voľný priechod,“ povedal.

Hranice možno prekročiť na ôsmich cestných hraničných priechodoch: Radoszyce – Palota

Barwinek – Vyšný Komárnik

Muszynka – Kurov

Piwniczna-Zdrój – Mníšek nad Popradom

Jurgów – Podspády

Chyžné – Trstená

Korbielów – Oravská Polhora

Zwardoň – Skalité a na troch železničných priechodoch: Lupków – Palota/Medzilaborce

Muszyna – Plaveč

Zwardoń – Skalité 11 hraničných priechodov je len pre peších Oženna – Nižná Polianka

Konieczna – Becherov

Leluchów – Čirč

Niedzica – Lysá nad Dunajcom

Łysa Polana – Tatranská Javorina

Chochołów – Suchá Hora

Winiarczykówka – Bobrov

Ujsoły – Novoť

Bór – Oščadnica/Vreščovka

Zwardoń – Mýto

Jaworzynka – Čierne–Skalité

Niektoré hraničné priechody s Poľskom dočasne uzavreli

Na poľsko-slovenskej hranici v noci na stredu dočasne uzavreli niektoré priechody. Ide napríklad o priechod cez Lysú nad Dunajcom, Lysú Poľanu či medzi obcou Čirč a poľským Leluchówom. Starosta Čirča Michal Didik tomu nerozumie, keďže v okrese Stará Ľubovňa problém s nelegálnou migráciou nemajú, a práve to má byť dôvod uzavretia hraníc.

„Dozvedel som sa o tom v utorok poobede od starostu Leluchówa, preveroval som to ďalej cez primátora Muszyne a potvrdil mi to aj malopoľský maršálek. Zatiaľ by to malo byť na desať dní, keby bola nejaká zmena, budú nás informovať. Myslím si, že ak chcú chrániť hranice pred prechodom utečencov, ktorých som tu ja v živote nevidel, mali uzavrieť všetky priechody,“ skonštatoval Didik s tým, že cez priechod môžu prejsť len peší s pasom, autá musia zaparkovať pred hranicou.

Skomplikuje to podľa starostu najmä cestovný ruch, ale aj obchodný tranzit. Dodal, že negatívne to vnímajú najmä poľskí dodávatelia tovaru. „Ja to vnímam ako predvolebnú kampaň v Poľsku, podľa mňa nebol dôvod uzavrieť tieto priechody, pretože tu na severovýchode sme nezaznamenali žiadnych migrantov. Je to také zvláštne vidieť, že tam stojí armáda a polícia a všetkých kontrolujú,“ uzavrel starosta.

Ján Kurňava, primátor Spišskej Starej Vsi, do ktorej katastra patrí priechod Lysá nad Dunajcom, upozornil na to, že ich štát na situáciu vôbec neupozornil. „Bol som si to osobne ráno preveriť a zistili sme, že sú tam zátarasy a armáda a polícia nepúšťajú žiadne autá. Kontaktoval som okresný úrad, s prednostnom máme stretnutie v Kežmarku, mali by sme dostať bližšie informácie,“ uviedol pre TASR. V prihraničnej oblasti podľa neho obyvatelia často chodia do Poľska a dotkne sa to aj zamestnancov miestnej spoločnosti Zastrova, ktorej zamestnanci dochádzajú z poľských prihraničných obcí. „Sme z toho sklamaní, sme v Európskej únii a neverím, že migrantov zo Slovenska do Poľska chodí cez tento hraničný priechod toľko, respektíve či vôbec tu nejakí sú. Náhodné kontroly boli spomínané v médiách, nikto však nehovoril, že priechod úplne uzavrú,“ zdôraznil Kurňava.

Na Orave zostali zaskočení. Hovoria, že to nečakali

Viaceré hraničné priechody medzi Oravou a Poľskom v stredu dočasne uzatvorili pre dopravu. Dôvodom je nelegálna migrácia. Tamojších starostov to prekvapilo, hovoria, že na to neboli pripravení.

Dopravná uzávera sa na Orave týka cestných priechodov Ujsoły – Novoť, Winiarczykówka – Bobrov a Chochołów – Suchá Hora. Hranice možno prekročiť na priechodoch Chyžné – Trstená a Korbielów – Oravská Polhora. Situáciu na hranici s poľským Ujsoły bol skontrolovať starosta Novote Dušan Jendrašík. „Ráno som sa dozvedel, že máme barikádu na priechode, bol som sa tam osobne pozrieť a môžem to potvrdiť. Príslušníci poľskej armády a polície mi vysvetlili, že na minimálne desať dní je priechod uzatvorený pre akúkoľvek dopravu. Ak som to správne pochopil, je tam možnosť prejsť pre peších, za určitých podmienok,“ uviedol pre TASR.

Starosta Novote dodal, že ho to prekvapilo. „Vedeli sme, že budú nejaké priebežné kontroly vozidiel, ale nie, že nám to idú uzavrieť úplne,“ povedal Jendrašík. Podľa jeho slov uzávera podstatne skomplikuje dopravu.

Upozornil, že v Novoti v stredu zachytili dodávku s migrantmi. „V obci mi vystúpilo 22 cudzincov z tretích krajín, s ktorými štát nevie nič robiť. Polícia mi povedala, že nemajú právo na to, aby ich niekde umiestnili, lebo majú doklad o tom, že tu môžu byť 30 dní,“ poznamenal.