Miestami príliš úzka, hrozia i zosuvy. Rekonštrukcia na Bielej hore na mesiace skomplikuje dopravu

Práce budú rozdelené do piatich etáp s ohľadom na minimálny dopad na verejnú dopravu. Na bližšie podrobnosti sme sa pýtali staviteľa, spoločnosť Skanska SK. „Stavenisko nemáme odovzdané, prosím obracajte so svojimi otázkami na správcu cesty,“ odkázala nás hovorkyňa spoločnosti Beáta Voskárová.

Horské priechody sú v zime zaťažkávajúcou skúškou Video Zdroj: TV Pravda

Správcom cesty a investorom rekonštrukcie cesty I/51 medzi Trstínom a Jablonicou je Slovenská správa ciest, ktorá zatiaľ na naše otázky neodpovedala. Zmluvu so staviteľom podpísali po ukončení verejnej súťaže v septembri tohto roka.

Odklon tranzitu

Rekonštrukčné práce majú byť ukončené do dvoch rokov. Počas tejto doby budú mať vozidlá s dĺžkou nad 10 metrov prejazd zakázaný. Presmerované budú na obchádzkové trasy. Na trase medzi Senicou a Trnavou pôjdu po diaľnici D2 smer Kúty a ďalej po ceste II/500 do Senice, platí to aj v opačnom smere.

Nákladné autá s dĺžkou viac ako 10 metrov budú odklonené aj v rámci lokálnej dopravy. Ide o kamióny, ktorých cieľom budú okolité dediny. Ich obchádzková trasa povedie v úseku Jablonica-Trstín po ceste II/502 do Brezovej pod Bradlom a po ceste II/499 do Vrbového a ďalej po ceste II/502 do Trstína a naopak.

Starosta obce Jablonica (okres Senica) Silvester Nestarec priznáva, že odklon kamiónov bude mať na ich obec dočasne pozitívny vplyv. Podľa údajov zo sčítania dopravy v roku 2015 prešlo medzi Jablonicou a Senicou takmer 8 200 áut. Aktuálne čísla budú zrejme vyššie. Posledné sčítanie prebiehalo vlani.

Čítajte viac Prečo došlo k tragickej vražde exmanželky v Dojči? Krimi expert identifikoval dva motívy

„Aj počas rekonštrukcie v roku 2021 bola, myslím, jeden čas nákladná doprava pretrasovaná. Vtedy sme pocítili, aký pokoj je v obci. Videli sme, ako by to malo vyzerať, ak by sme mali obchvat,“ dodáva jablonický starosta. Netrúfa si odhadnúť, kedy by sa ho obec mohla dočkať. Myslí si, že to nebude ani do konca tohto storočia, najmä ak sa SSC pustila do rekonštrukcie cesty cez Bielu horu za takmer 13 miliónov eur.

„Pýtajú sa ma na to novinári, domáci, ale aj obyvatelia okolitých obcí. Vždy sa ich pýtam, či nemajú ľahšiu otázku. Priority sa stále menia. Posledná informácia, ktorú mám je, že sme na 52. mieste v rámci všetkých plánovaných obchvatov na Slovensku,“ dodáva Nestarec. Na obchvat nečaká len Jablonica. Vybudovať sa majú aj v obchvaty Senice a Trstína, ktorý je prvou obcou na druhej strane Bielej hory.

Ako prvý by sa mal stavať na tejto trase stavať obchvat Senice. „Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu intenzitu tranzitnej dopravy cez Senicu, by sme výstavbu obchvatu uvítali čo najskôr,“ podotýka hovorkyňa mesta Senica Tatiana Moravcová. Podľa medializovaných informácií však rezort dopravy do roku 2028 s výstavbou obchvatu Senice nepočíta.

Bude sa meniť aj grafikon?

O obmedzeniach zatiaľ správca nekomunikoval ani s prevádzkovateľmi autobusovej dopravy. Jedným z dopravcov, ktorého linky prechádzajú cez Bielu horu, je spoločnosť Arriva Trnava. V rámci kraja zabezpečuje prímestskú verejnú dopravu v okresoch Trnava, Piešťany, Senica, Hlohovec a a čiastočne i v okrese Skalica. Cez Bielu horu prechádzajú 3 linky prevádzkované spoločnosťou Arriva Trnava, 1 linka Skand Skalica a 1 linka SAD Trenčín.

Arriva očakáva, že Slovenská správa ciest ako investor rekonštrukcie ich bude ešte pred začatím prác informovať o plánovanom priebehu a nevyhnutných dopravných obmedzeniach. „Po posúdení ich vplyvu na plynulosť cestnej premávky v danom úseku sme spoločne s objednávateľom, ktorým je Trnavský samosprávny kraj, pripravení upraviť cestovné poriadky dotknutých autobusových liniek,“ povedal hovorca spoločnosti Peter Stach.

Čítajte viac Čakám, kedy tu spadne nejaké lietadlo, povedala Seničanka a o dve sekundy sa ozvala rana

Ako dodal v minulosti dochádzalo súvislosti s rekonštrukčnými prácami na tejto ceste k zdržaniam, a preto museli dočasne upraviť cestovné poriadky dotknutých liniek. Naposledy bola cesta I/51 v lokalite horského priechodu opravovaná v roku 2021, kedy sa menil asfaltový povrch.

Stavebné práce budú prebiehať na 2,5 kilometrovom úseku. Súčasťou rekonštrukcie bude sanácia zosuvov v snahe predísť vzniku havarijných stavov. Cesta sa bude tiež rozširovať tak, aby vyhovovala kategórii cesty I. triedy so šírkou do 9,5 metra. Súčasná šírka vozovky miestami nedosahuje ani 7,5 metra.

„Na ceste chýba spevnená alebo aj nespevnená krajnica, v dôsledku čoho vozidlá ťažkej nákladnej dopravy prechádzajú v jednej stope a spôsobujú vo vozovke vznik porúch ako sú pozdĺžne trhliny, pozdĺžne koľaje, odtrhnutý alebo porušený okraj vozovky,“ uvádza správca. Projekt je spolufinancovaný z eurofondov, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov SSC.