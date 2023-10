Obrovské trhliny na dome a prepadnutá cesta. Ľudí v Podhorí „straší“ narušený svah

Dedinka Podhorie, ktorá sa nachádza neďaleko Banskej Štiavnice, má približne 320 obyvateľov. Najvypuklejším problémom ostatných rokov je tam dlhodobo narušený svah, ktorý ohrozuje rodiny v dvoch, možno troch domoch.

Ak by sa však svah odtrhol, doslova by to „odrezalo od sveta“ väčšinu obce. Problémovým úsekom totiž vedie prístupová cesta, ktorou sa miestni dostávajú do časti Žakýl – tú obýva zhruba dvesto ľudí. Asfaltka je už teraz očividne „prepadnutá“, no zatiaľ „drží“.

Nepríjemné zvuky

Obyvateľka domu, ktorý stojí priamo nad cestou, to nemá jednoduché. Už na prvý pohľad vidieť následky, ktoré jej narušený svah spôsobuje. Múry pod plotom majú niekoľko centimetrov široké trhliny, ktoré vidieť na mnohých miestach.

„A to nie je všetko. Poďte sa pozrieť na dom, z každej strany sú na ňom obrovské škáry,“ povedala nám otvárajúc bráničku. Meno prezradiť nechcela, odmietla sa tiež fotografovať. Ochotne nás však sprevádzala po svojom pozemku a ukázala, o čom je reč.

„Trošku popraskané sme to mali už predtým, ale najväčšie trhliny sa začali objavovať počas intenzívnych dažďov v novembri 2019,“ vysvetlila. Snažila sa to vraj pozapchávať, ako vedela, no stále to „pracuje“ a pribúdajú nové miesta. „Samozrejme, rovnako zle, vlastne ešte horšie, to vyzerá vnútri. Nemám chuť to ani opravovať, riešiť nové omietky, nič. V tomto stave je to zbytočné,“ krútila hlavou. „V chladnejších dňoch mi cez to citeľne fúka do izieb. Veľkú trhlinu mám aj na verande. No a to nehovorím o tých strašidelných zvukoch, ktoré v dome pravidelne počujem, keď sa to rozširuje,“ priblížila.

Pokračovala, že prístupová cesta pod jej domom výrazne klesla o desiatky centimetrov. „Ten rozdiel, v akej úrovni bola predtým a kde je teraz, najlepšie vidieť na plote. Všimnite si, veď to je možno aj pol metra,“ odhaduje. Obáva sa, raz to nevydrží a celé to spadne. „Nechcem si ani predstaviť, čo by sa mohlo stať,“ podotkla. Situáciu konzultovala aj so statikom. „Vravel, že keď sem príde, bude to stáť nemalé peniaze a mala by som to riešiť inak. Lenže ako, to fakt neviem,“ poznamenala. Vzápätí sa posťažovala, že nápravu tak skoro neočakáva. „Starostka hovorila, že sa na tom bude robiť tento rok, ale myslím si, že nie,“ dodala skepticky.

Mimoriadna situácia

Starostka Podhoria Dana Lóžiová potvrdila, že ak by sa cesta v prípade väčších dažďov odtrhla, zasiahlo by to aj ďalšie domy pod cestou. Zároveň by došlo k prerušeniu spojenia väčšiny obce so svetom. „Vážny problém by mali rodiny s deťmi, aj seniori. Okrem toho by sa tam nedostali, v prípade potreby, hasiči ani záchranári,“ pripomenula. Zdôraznila, že riešenie našli s ministerstvom životného prostredia.

„Obec bola zaradená do dvadsať zosuvných území Slovenska. Vybavení by sme mali byť ešte tento rok, no zatiaľ našu sanáciu nikto nerieši,“ zhodnotila starostka.

Hovorca rezortu životného prostredia Tomáš Ferenčák reagoval, že sa to má realizovať v rámci projektu Sanácia svahových deformácií na vybraných lokalitách Slovenska. „V súčasnosti robíme na opatreniach, aby bolo možné pokračovať v geologických prácach s využitím finančných prostriedkov Európskej únie, či už v rámci dobiehajúceho Operačného programu Kvalita životného prostredia, ako aj nového Programu Slovensko,“ uviedol Ferenčák. Podčiarkol, že ministerstvo komunikuje s predstaviteľmi samosprávy a ponúka konkrétne riešenia.

„Pani starostke sme umožnili realizovať sanáciu zosuvu s využitím peňazí z Environmentálneho fondu, a to bez spoluúčasti financovania obcou. V tejto súvislosti dostala v auguste samospráva odporúčanie riešiť udalosť ako mimoriadnu situáciu spôsobenú aktívnym zosuvom, ktorý ohrozuje jedinú prístupovú cestu do miestnej časti Žakýl,“ uzavrel hovorca.