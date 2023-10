Strýka bodol kuchynským nožom, usmrtil i jeho psa. Polícia obvinila muža z Prievidze z vraždy

„Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania malo dôjsť medzi synovcom a strýkom najskôr k slovnej hádke a neskôr aj k fyzickému konfliktu, ktorý sa skončil úmyselným usmrtením 60-ročného muža,“ uviedli policajti.

Synovec mal podľa nich svojho strýka jedenkrát bodnúť do ľavej prednej strany hrudníka, pravdepodobne kuchynským nožom, pričom muž utrpel zranenie, ktorému na mieste podľahol. „Obvinený mal následne v inej izbe napadnúť psa nebohého, a to spôsobom, že ho mal viackrát bodnúť doposiaľ nestotožneným ostrým predmetom. Jedno z týchto bodnutí, a to na ľavej strane krku, bolo smrteľné a došlo k vykrvácaniu,“ doplnila polícia.

Podozrivého 32-ročného muža policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia.

„Polícia spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, o jeho ďalšom osude tak bude rozhodovať súd. V prípade dokázania viny hrozí mužovi trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov,“ dodali policajti.