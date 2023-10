Unikát vo Veľkom Krtíši. Radní ušetria balík peňazí, elektrinu si vyrobia sami

Veľký Krtíš znižuje svoju závislosť od dodávok elektrickej energie zo siete. Budova jeho mestského úradu je „prvou lastovičkou“, v súvislosti s výstavbou fotovoltickej elektrárne, v rámci samospráv. V týchto dňoch im pribudlo na streche 93 fotovoltických panelov. Takto si tam vyrobia viac ako 70 percent celkovej spotreby elektriny.

Solárne panely na streche mestského úradu Video Zdroj: TV Pravda

„Inštalovaný výkon 100 kW s vlastným úložiskom energie v dobe, kedy nárast silovej zložky energie sa pohybuje v násobku pôvodnej ceny, prispeje k energetickej bezpečnosti mesta,“ uviedla samospráva. „Už čoskoro vyrastie elektráreň s inštalovaným výkonom 50 kW aj na budove plavárne,“ zdôraznila.

Počítajú s nadprodukciou

Prednosta veľkokrtíšskeho mestského úradu Marián Balko Pravde potvrdil, že výstavba fotovoltickej elektrárne je „v plnom prúde“, pričom by mala začať fungovať už budúci mesiac. Objasnil, že cena zákazky na ich úrade je 110 873 a v prípade budovy plavárne 69 990 eur. Získali na to európske peniaze v rámci výzvy na fotovoltiku.

„Úspešne sme na ňu zareagovali, pričom spolufinancovanie je vo výške piatich percent z ceny zákazky,“ ozrejmil. Spresnil, že mestský úrad si sám vyrobí 76 percent celkovej spotreby elektriny. Bez problémov to vraj bude fungovať aj v zime.

„V letnom období, keď sú slnečnejšie a dlhšie dni, počítame s nadprodukciou. V zime to bude kompenzovať úložisko elektrickej energie, teda fyzické batérie, do ktorých je energia ukladaná. Z nich bude, pri klesaní intenzity slnečného žiarenia, transformovaná do siete,“ priblížil.

Preto vraj pripravujú tiež ďalší projekt, ktorý už majú podaný. „A to sú nabíjacie stanice pre elektromobily. Chceme ich urobiť v tých miestach, kde máme postavené tieto elektrárne. Takže prebytočnú energiu využijeme na nabíjanie áut,“ vysvetlil prednosta s tým, že pred ich úradom by malo vyrásť trinásť takýchto staníc. Momentálne je to v štádiu hodnotenia na ministerstve hospodárstva, ktoré v rámci toho spustilo výzvu na čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy. „Niekedy začiatkom budúceho roka by sme mohli odštartovať samotnú realizáciu tohto projektu,“ povedal.

Pokračovať by v Krtíši chceli aj v rámci ďalších mestských zariadení, najmä čo sa týka škôl a škôlok. „Tam by bolo to financovanie stopercentné. Je indícia, že čoskoro na to vyjde výzva a my sa jej určite opäť chytíme,“ netají prednosta. Zopakoval, že samospráva má ambíciu vyrábať si drvivú väčšinu elektriny samostatne.

Na Slovensku sú prví

Úspora bude podľa Balka veľká, no úplne presne ju momentálne vyčísliť nevedia. „Je to dosť zahmlievané. Len teraz nám dobiehajú zmluvy z predchádzajúceho obdobia. Za silovú zložku, ktorá sa momentálne súťaží za 140 až 150 eur, to predtým bolo približne 68 eur. Čiže ide o viac ako stopercentný nárast ceny elektriny,“ pripomenul. Zdôraznil, že je ťažké hodnotiť to, lebo ešte nemajú výsledky súťaže. „Takže sa to nedá porovnávať k starej cene energií. Je totiž viac ako isté, že ju budeme mať, tak ako všetci, výrazne drahšiu,“ podčiarkol. V rámci prípravy projektu však vyrátali ročnú úsporu, vo finančnom vyjadrení, na 8 563 eur.

Prednosta je presvedčený, že ak chcú samosprávy normálne fungovať, musia si začať niečo vyrábať samostatne. „Sme prvým mestom, ktoré k takémuto kroku pristúpilo. V takomto rozsahu určite,“ mieni. „Možno má niekto jeden, dva fotovoltické panely, ale stokilowattová elektráreň je naozaj veľká. Takéto niečo hocikto nemá, neviem o nikom inom,“ uzavrel.