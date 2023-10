Za zle zoperované koleno v Nitre môže dôchodca získať ďalšie odškodnenie. Súri ho však vek

„Myslím si, že je to katastrofa. Nikto neberie, že ma odpísali na zvyšok života?“ povedal sklamaný Rapan po vyhlásení rozsudku Okresného súdu v Nitre v apríli tohto roka. Za operáciu nesprávneho kolena žiadal 65-tisíc eur ako nemajetkovú ujmu. Súd mu nakoniec priznal len šesťtisíc eur. Zároveň si nárokoval vyše 10-tisíc eur za sťažené spoločenské uplatnenie, to však súd neuznal.

Pri ďalších krokoch musia zohľadniť vek

V časti o náhrade nemajetkovej ujmy krajský súd napadnutý rozsudok prvostupňového súdu potvrdil. Sumu šesťtisíc považuje za adekvátnu. Okresný súd však bude znova rozhodovať o nároku za sťažené spoločenské uplatnenie. V tejto časti Krajský súd v Nitre rozsudok zrušil a vec mu vrátil na opätovné prejednanie.

Nemocnica rozhodnutie odvolacieho súdu rešpektuje. „Vo vzťahu k nemajetkovej ujme je tak žalobcom uplatnený nárok právoplatne vyriešený. Vo vzťahu k náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia bude žalobcom uplatnený nárok opäť predmetom konania pred súdom prvej inštancie, ktorému bola vec v tejto časti vrátená na ďalšie konanie,“ povedala hovorkyňa nemocnice Tatiana Kubinec. Zároveň potvrdila, že dôchodcovi už vyplatili súdom uznanú nemajetkovú ujmu vo výške šesťtisíc eur.

„Rozsudok odvolacieho súdu nám komplikuje situáciu,“ podotkol Rapanov advokát Samuel Baránik. S klientom zvažujú, či v zamietnutej časti (náhrada nemajetkovej ujmy v sume 59-tisíc eur, pozn. red.) podajú dovolanie na Najvyšší súd SR. Vzhľadom na vek by sa však dôchodca nemusel výsledku dočkať. Nárok na nemajetkovú ujmu i za sťaženie spoločenského uplatnenia zanikajú podľa advokáta smrťou a neprenášajú sa na dedičov.

„Je predpoklad, že okresný súd by zatiaľ nekonal vo veci sťaženého spoločenského uplatnenia a čakal by na rozhodnutie na Najvyššieho súdu v prvej časti. To môže trvať aj dva tri až tri roky,“ vysvetlil Baránik.

Odvolací súd pritom podľa neho mohol sám nariadiť pojednávanie vo veci nároku na sťažené spoločenské uplatnenie a sám o tom rozhodnúť. V rámci odvolania o to aj žiadal. „Krajský súd síce rozhodol veľmi rýchlo, ale týmto spôsobom sa konanie v konečnom dôsledku predĺži,“ zdôraznil advokát dôchodcu.

Vzhľadom na vek svojho klienta bude Baránik žiadať, aby bol jeho prípad uprednostnený. „Na to sú aj rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, že takéto nároky zanikajúce smrťou osoby majú súdy prejednávať prednostne. Súd na to však môže a nemusí prihliadať,“ objasnil.

Sťaženie vyčíslil znalecký posudok

Keďže krajský súd vrátil časť týkajúcu sa sťaženého spoločenského uplatnenia okresnému súdu, existuje podľa neho šanca, že jeho klientovi bude priznané odškodnenie. „Máme k dispozícii aj znalecký posudok, ktorý to vyčíslil na 6 až 7-tisíc eur,“ dodal. Okresný súd sa bude zaoberať aj náhradou trov konania.

Dôchodca sa k rozsudku odvolacieho súdu vyjadrovať nechcel. „Veľmi ho sklamalo, keď sudkyňa okresného súdu naznačila, že výška nemajetkovej ujmy je špekulatívna,“ tlmočil jeho slová Baránik. Jeho klient odmieta, že by chcel na svojom nešťastí čo najviac zarobiť. „Tisíckrát radšej by mal operované správne koleno,“ doplnila. Rapan mal zároveň pocit, že vinníka napokon robia z neho, pričom on je obeťou chyby lekárov.

Od začiatku procesu tiež opakuje, že s ľavým kolenom problémy nemal. Ide podľa neho o nepravdivú informáciu, ktorej sa napriek tomu všetci držia. Nemocnica, ktorá chybu nepopiera, argumentuje práve tým, že v zlom stave mal aj ľavé koleno. Aj keby ho podľa Baránika nemal v dobrom stave, obrali ho o právo slobodne sa rozhodnúť. Operácia je pritom posledné riešenie. „Liečba je v tomto prípade nejako odstupňovaná a začína konzervatívnymi metódami. Trvalá endoprotéza je vrcholom liečby,“ poukázal advokát.

Bývalý futbalový reprezentant podstúpil operáciu 21. marca 2019. Lekári mu mali operovať pravé koleno, ktoré mu aj oholili. Po prebudení ho pri pohľade na nohy čakal šok. Drenážna hadička mu trčala z ľavého kolena. Lekári sa mu ešte v ten deň ospravedlnili a ponúkli mu aj prednostný termín na operáciu pravého kolena. To však odmietol.