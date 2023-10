Svedkovia opísali, čo sa dialo na východe. Praskali steny, padali nám skrine. Dvaja ľudia skončili po zemetrasení v nemocnici

Záznam kamery v drogérii v Humennom, ktorý zachytil zemetrasenie.

Video

Silné zemetrasenie zasiahlo východ krajiny v pondelok večer o 20:23. Poškodilo viacero budov vrátane rodinných domov, odkiaľ vychádzali vystrašení ľudia. Mnohí sa snažili dovolať na tiesňové linky. Večer po zemetrasení zranených nehlásili, podľa Markízy však skončili v nemocnici v Humennom dvaja ľudia.

Epicentrum sa malo nachádzať v katastri obce Ďapalovce. Ministerstvo vnútra preverilo aj jadrové elektrárne Jaslovské Bohunice a Mochovce a potvrdilo, že fungujú v normálnom režime. Otrasy boli také silné, že ich cítili aj v Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine.

Mimoriadne situácie z dôvodu poškodenia domov počas zemetrasenia vyhlásili v troch obciach. Ide o Holčíkovce a Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou a Kolbovce v okrese Stropkov. Zemetrasenie tam poškodilo vedenia, rozvody, popretrhávalo plynové a vodovodné prípojky k rodinným domom či poškodilo obydlia. V oblasti hlásia aj výpadky elektrickej energie. Výška škôd nie je zatiaľ vyčíslená.

Škody po zemetrasení v obci Ďapalovce v okrese Vranov nad Topľou Video Zdroj: Čitateľka Pravdy

Triasol sa panelák, hýbali sa skrine aj postele

Na skúsenosti s otrasmi, aké Slovensko nezažilo dekády, sme sa pýtali aj čitateľov Pravdy na sociálnej sieti. Zasiahlo zemetrasenie aj vás? „Áno, v Stropkove, posteľ sa so mnou triasla dosť silno, nastrašila som sa,“ napísala do komentárov čitateľka Emília. „Bývam v Rožňave, o 20:24 som cítila otrasy cca päť sekúnd a v obloku mi drnčala sklenená ozdoba. Ležala som na gauči a triasol sa aj ten,“ napísala nám Alena.

„Boli sme akurát v kuchyni. S mamkou triaslo, zľakla sa, že má slabý epileptický záchvat. Mne sa akoby točila hlava. Pár minút na to som čítala, že sme zažili zemetrasenie. Zľakla som sa, strach mám doteraz,“ zdôverila sa čitateľka Viktória.

„Nič príjemné to nebolo, najprv človek nevie, čo sa deje, ale keď to vidí, ako sa všetko hýbe, padá z políc, uvedomí si, že to je zemetrasenie… Mám obavy ešte teraz… A to, že nevie, kam sa človek môže obrátiť, zavolať informovať sa…“ napísala nám čitateľka Maťa.

Zemetrasenie na východe Slovenska - od čitateľky z Giraltoviec Video

Obyvateľka obce Hencovce, ktorá sa nachádza asi päť kilometrov od Vranova nad Topľou, si spočiatku myslela, že u nej niekto nabúral do garáže. V skutočnosti však v dome v dôsledku otrasov spadli skrine. Ďalšieho z Hencovčanov zasiahlo pri parkovaní. „Cúval som do garáže. Zavreli sa dvere, vytiahol som kľúč z auta a zrazu sa auto začalo triasť. Myslel som, že je pokazené. Vyšiel som s autom pozrieť sa, či som niečo nezrazil. Potom som videl ako sa trasie zem,“ priblížil situáciu.

Vystrašená obyvateľka Lomnice pri Vranove opísala, že zemetrasenie bolo také silné, že sa hýbali skrine aj ostatný nábytok. Škody má v príbytku aj ďalšia svedkyňa. „Celý panelák sa triasol, dvierka na nábytku sa pootvárali, drobnosti vypadli, praskla mi stena v obývačke,“ opísala. Väčšie škody napáchalo u jej suseda, ktorému praskla stena od vrchu až dole. Nepríjemný zážitok spôsobili otrasy ďalšej jej susede, ktorá spadla z postele. Web imeteo.sk zverejnil fotografiu gréckokatolíckej farnosti Pakostov, kde v kostole popraskali steny. Na fotografii vidno veľkú trhlinu na omietke. Tú poškodilo aj v pohostinstve v obci Jankovce.

Foto: Gréckokatolícka farnosť Pakostov kostol zemetrasenie Pakostov Poškodený kostol v obci Pakostov.

Otrasy spôsobili výpadky elektriny

Východoslovenská distribučná (VSD) nezaznamenala rozsiahlejšie poškodenie elektroenerge­tických zariadení vplyvom zemetrasenia. Celkovo došlo k ôsmim poruchám, a to len na úrovni nízkeho napätia. Dotklo sa to obyvateľov niektorých obcí v okresoch Vranov nad Topľou, Humenné a Stropkov. Pre TASR to povedala hovorkyňa VSD Andrea Forbergerová s tým, že pri doterajších kontrolách zistili aj posunutie transformátorov.

„Zasiahnuté výpadkom elektriny boli odberné miesta v obciach Turcovce (okres Humenné) a Vyšný Hrabovec (Stropkov),“ uviedla s tým, že v obciach Soľ, Benkovce, Holčíkovce a Rafajovce v okrese Vranov nad Topľou, ako aj v Jankovciach a Víťazovciach v Humenskom okrese boli bez elektriny len jednotlivci. Ako spresnila, k skratom na elektrickom vedení došlo po tom, ako zemetrasenie rozkývalo vodiče.

„Pohotovostné tímy VSD boli okamžite v teréne, aby bola distribúcia elektriny obnovená, najčastejšie stačilo vymeniť poistky. Vo včasných ranných hodinách bola nezásobená ešte chatová oblasť v Holčíkovciach, kde dôjde k obnoveniu distribúcie elektriny v priebehu dnešného dňa,“ dodala.

Pracovníci VSD zároveň kontrolujú stav vedení, aby prípadné ďalšie poškodenia, ktoré sa zatiaľ neprejavili výpadkom, mohli odstrániť. Nateraz zistili posunutie dvoch transformátorov na trafostaniciach, ktoré do pôvodného stavu uvedú pomocou žeriavu.

Kontrolujú vodné stavby

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) doteraz nezaznamenal žiadne poškodenia vodných stavieb (VS) v súvislosti so zemetrasením, potvrdil to hovorca vodohospodárov Marián Bocák s tým, že pracovníci SVP od skorého rána meraním na VS preverujú, či seizmická aktivita nezapríčinila nejaké deformácie, prípadne poruchy, ktoré by ohrozili ich bezpečnosť.

Pripomenul, že v rámci VS I. kategórie, ako sú Starina, Domaša, Zemplínska Šírava a Ružín, každé dva týždne vykonávajú merania, ktorými zisťujú bezpečnosť, stabilitu a prevádzkyschopnosť VS. „Merania vykonávané v rámci technicko-bezpečnostného dohľadu sú zamerané na sledovanie posunov a deformácii hrádze a betónových objektov a na sledovanie priesakového režimu v telese hrádze, podloží a priľahlom teréne. V súčasnosti sú niektoré sondy merateľné priamo na mieste s prenosom dát Vodohospodárskej výstavbe, š. p., ktorá je odbornou organizáciou pre technicko-bezpečnostný dohľad,“ uviedol Bocák.

Žiadne narušenia VS na východe Slovenska neboli zaznamenané ani automatickým systémom varovania a obyvateľstva. Poškodenia sa doposiaľ nepreukázali ani počas vizuálnej prehliadky, ktorú pracovníci SVP vykonávali od pondelkových večerných hodín.

Foto: Obec Domaša domaša zemetrasenie hasiči bohemia Hasiči na Domaši zaisťujú výletnú loď Bohemia, ktorá sa v dôsledku zemetrasenia odtrhla z doku.

Začali štekať psy

Svoju skúsenosť má so zemetrasením aj čitateľka Lucia, ktorá ho zažila v Ekvádore. „Prvé, čo prišlo tesne pred zemetrasením, bolo, že sa na celej ulici nahlas rozštekali psy. O pár sekúnd neskôr sa začala vlniť zem – boli sme v dome, zemetrasenie nebolo silné, ale mala som pocit, akoby sa mi náhle začala točiť hlava,“ opísala detaily.

„Rýchlo sme sa snažili dostať na ulicu, lebo nikto nevedel, aké silné zemetrasenie to bude. Cesta von bola podobná, ako keď sa snažíte postaviť na plť na vode,“ pokračovala. Zemetrasenie, ktoré zažila na vlastnej koži, prešlo asi po minúte a prečkali ho na ulici spolu so všetkými susedmi. „Keď nám na telefóne pípla notifikácia, že je koniec, mohli sme sa vrátiť dnu, v pozore sme však ostali až do rána,“ dodala.