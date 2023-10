Migrantov presúvajú na perifériu už aj v Nitre. V Nových Zámkoch si to chvália, problémy sú však naďalej

Po Nových Zámkoch dochádza aj v Nitre k presunu vybavovania nelegálnych migrantov mimo obývaných častí. Dočasné pracovisko miestneho oddelenia cudzineckej polície buduje ministerstvo vnútra v areáli hasičskej stanice v priemyselnom parku. V Nových Zámkoch si tento krok nevedia vynachváliť, no problémy podľa primátora Otokara Kleina nevymizli.

Nelegálnych migrantov, prevažne zo Sýrie, evidujú v Nitre i v Nových Zámkoch už niekoľko mesiacov. Zintenzívnilo sa to už pred letom. Súvisí to najmä s tým, že tu sídlia oddelenia cudzineckej polície. Pri migračný tlak zasadal v Nových Zámkoch koncom augusta aj krízový štáb.

Vybavovanie migrantov napokon presunuli začiatkom septembra na perifériu mesta do areálu hasičskej stanice, kde zriadili dočasné pracovisko cudzineckej polície. V areáli vzniklo aj ohradené zázemie pre migrantov so stanom, rozkladacími stolmi a lavicami, mobilnými toaletami a zásobou pitnej vody.

„Je to tisíckrát lepšie,“ vraví primátor Otokar Klein. Hneď však dodáva, že problémy nevymizli, len sa presunuli a cudzinci z tretích krajín už nie sú v kontakte so školami, škôlkami a vôbec priamo s obyvateľmi sídliska.

Klein popísal niektoré problémy, s ktorými bojujú prevádzky v okolí dočasného pracoviska cudzineckej polície. „Sú to napríklad drobné krádeže. Nachádza sa tam čerpacia stanica. Ak tam príde veľká skupina, predavačka nevie ustrážiť, kto si čo berie,“ približuje primátor. Migranti sa tiež rozhodli využiť vonkajší ratanový nábytok, ktorý spálili, aby sa v noci zahriali.

Sťažnosti na migrantov prichádzali aj od ľudí v okolí adresy nitrianskej cudzineckej polície, najmä počas leta. „Obyvatelia zväčša vyjadrovali pocit zníženej bezpečnosti, avšak polícia nezaznamenala žiadne potýčky či konfliktné situácie, ktoré by ohrozovali obyvateľov mesta Nitra,“ priblížil Henrich Varga z Mestské úradu v Nitre.

V blízkosti cudzineckej polície mesto poskytlo pozemok a Centrum podpory pod rezortom vnútra tam osadilo mobilné toalety. V spolupráci s charitou zabezpečila radnica pre migrantov pitnú vodu. S pomocou aktivačných pracovníkov sa postarala aj o čistenie lokality. Rázusovu ulicu monitorovala mestská i štátna polícia.

Foto: Archív MV SR unimobunky, nelegálni migranti, Nitra, hasičská stanica Príprava dočasného zázemia pre nelegálnych migrantov v areáli hasičskej stanice v priemyselnom parku v Nitre.

V súčasnosti sa však už pracuje na dočasnom pracovisku v areáli hasičskej stanice, ktorá sídli v priemyselnom parku. S prípravami začal rezort už počas minulého týždňa. „Účelom je vytvoriť prijateľné podmienky pre migrantov predvedených na vybavenie cudzineckou políciou,“ informovalo ministerstvo.

Pod oknami hasičskej stanici vzniká núdzové zázemie so stanmi a unimobunkami, ktoré bude mať celkovú kapacitu do 100 ľudí. V piatok by ho mali v závislosti od počasia dokončiť. Aktuálne miesto pri priemyselnom parku bolo podľa ministerstva vytypované z dôvodu logistickej dostupnosti a vzdialenosti od obývaných častí mesta.

„Všetky kroky boli zároveň konzultované so zástupcami spoločností, ktorí s umiestnením dočasného prístrešia z dôvodu zvýšeného tlaku tranzitnej migrácie súhlasili,“ dodalo ministerstvo. V priebehu dnešného dňa sa zároveň (10. októbra) plánovalo zabezpečenie kapacitne menších stanov v bezprostrednej blízkosti hraničných priechodov Šahy, Komárno a Štúrovo.