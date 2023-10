Najnavštevovanejšiu jaskyňu po dlhej odstávke otvorili. Odhaľuje zákutia, ktoré si predtým turisti nevšimli

Po takmer ročnej pauze môžu turisti znovu navštíviť Demänovskú jaskyňu slobody, ktorá je známa bohatou kvapľovou výzdobou, tajuplným podzemným tokom riečky Demänovka a mnohými jazierkami. Peter Gažík zo Správy slovenský jaskýň Štátnej ochrany prírody SR vysvetlil, že v ostatných mesiacoch tam došlo k rekonštrukcii elektroinštalácií. Tá zahŕňala aj výmenu svietidiel za nové, ktoré šetria energiu.

„Vyžarujú menej tepla ako klasické halogénové, takže majú menší vplyv na tvorbu takzvanej lampovej flóry. Došlo tiež k novému pohľadu na jaskyňu, pričom svietidlá sú aj na miestach, kde predtým neboli,“ hovorí. Pokračoval, že na elektroinštalácii pracovala slovenská firma, no nasvietenie robil profesionálny tím jaskyniarov z Nemecka. Spresnil, že ide o spoločnosť, ktorá zamestnáva Ukrajincov, Bielorusov, Rumunov a Španielov. „Sú z rôznych krajín sveta, no spoločné majú to, že sú jaskyniari a vedia, ako postupovať,“ povedal Gažík s tým, že trochu sa tam hrali s farebnou teplotou svetla.

„Nie sme zástancami všetkých druhov farieb, čo je napríklad rozšírené v ázijských krajinách, no dostáva sa to aj niekde do Európy. My to nepodporujeme, sme fanúšikmi bielej a jej rôznych odtieňov, ktorými sa snažíme zvýrazniť jaskynné prvky,“ objasnil.

Stálo to cez dva milióny

Zaujímavé je podľa Gažíka prekvapenie miestnych, že jaskyňa sa im ukázala v novom svetle. „Roky tu žijú, chodia sem, poznajú to. Zrazu si uvedomili, že ten istý priestor môže vyzerať aj trošku inak,“ tvrdí. Podčiarkol, že za pozornosť stoja nové pohľady, teda rozfázovanie svetiel tak, že nie sú zapnuté všetky naraz, ale po častiach. To znamená, že sa rozžiaria len v prítomnosti návštevníkov a náhradný zdroj elektrickej energie sa stará o nepretržitú dodávku v prípade jej výpadku.

Úspora energie v tejto jaskyni predstavuje, oproti pôvodnému stavu, jednu sedminu. „Hoci počet svietidiel je tu viac, nad tisíc, sú menšie, s nižším výkonom a lepšie vystihujú reliéf krasovej podzemnej krajiny,“ poznamenal Gažík. Dodal, že táto rekonštrukcia stála 2,1 milióna eur s DPH, financovali ju z eurofondov. Konkrétne z Operačného programu Kvalita životného prostredia.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Demänovská jaskyňa slobody Demänovská jaskyňa slobody má nové osvetlenie.

Sprievodca Jakub Kardoš nám prezradil, že ročne navštívi Demänovskú jaskyňu slobody zhruba 100 000 turistov. Výnimočná je svojou dĺžkou – jej chodby majú dokopy viac ako osem kilometrov. Pre verejnosť je sprístupnených 1,6 kilometra. Pozostáva z dómov, siení a množstva jazierok.

„Zaujímavá je aj tečúcou vodou, teda riečkou Demänovka. Jaskyne s tokmi síce nie sú až také vzácne, no nie sú bežne sprístupnené. Okrem nás k takým patrí ešte Domica,“ priblížil Kardoš. Nové osvetlenie je podľa neho unikátne tým, že nie je orientované plošne ako kedysi. „Je detailnejšie a viac zobrazuje výzdobu v novom svetle,“ uzavrel.

Skupina turistov, na ktorú sme natrafili, si zmenu pochvaľovala. „V minulosti som sem chodieval viackrát. Bol som tu ako dieťa v rámci školských výletov, neskôr rodič s vlastnými potomkami a teraz som už senior. Pamätám si staré osvetlenie a vidím, že toto nové je iné. Ide s dobou, pekne zvýrazňuje chodníky či viaceré zaujímavé body,“ povedal nám dôchodca z kysuckej obce Korňa. Súhlasia s ním aj starší manželia, ktorí tvrdia, že v novom „šate“ je to úplne iné. „Vidieť zákutia, ktoré predtým neboli zvýraznené,“ zhodli sa.

Pracujú aj v ďalších

Rekonštrukčné práce okrem Demänovskej jaskyne slobody prebiehali tiež v tamojšej ľadovej či v jaskyni mieru (nie je sprístupnená, pozn. red.). Práve v poslednej menovanej pokračuje ďalšia etapa projektu. Treba tam odstrániť starú suť z nevhodného spôsobu sprístupňovania v 80-tych rokoch minulého storočia. Staré skorodované železné prvky sa aktuálne nahrádzajú nerezovou oceľou.

Realizované aktivity prispejú k ochrane citlivých jaskynný biotopov a ich živých obyvateľov, napríklad netopierov.

V rámci projektu dochádza aj k činnosti odborného výskumného a monitorovacieho charakteru prírodných pomerov jaskyne. „Za obmedzenia a skrátenú turistickú sezónu v Demänovských jaskyniach sa všetkým našim návštevníkom ospravedlňujeme. Pevne však veríme, že aj týmto skvalitníme naše služby a zvýšime ochranu nášho jedinečného prírodného bohatstva,“ povedal Gažík.