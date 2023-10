Kašlú na zákaz a jazdia cez provizórny most pri Šoporni. Pre jeho poškodenie hrozí dočasná obchádzka pre všetkých

Dočasný most ponad potok Jarčie neďaleko obce Šoporňa poškodili vodiči ťažkých vozidiel, ktorí ignorovali dopravné obmedzenia a vykašľali sa obchádzku. Ak to bude pretrvávať a stav mosta sa zhorší, môže dôjsť pre nutnú opravu k jeho dočasnej uzávierke. Obchádzku budú musieť napokon využívať všetci.

Most ponad potok Jarčie pri Šoporni uzavreli pre jeho havarijný stav ku koncu minulého roka

Most ponad potôčik sa nachádza na ceste II. triedy medzi obcami Šoporňa a Dlhá nad Váhom. Pre havarijný stav ho uzavreli ešte vlani koncom novembra. Dnes prechádza modernizáciou vrátane časti cesty.

Paralelne vedľa uzatvoreného mosta vybudovala Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja dočasné premostenie. Provizórny mostný systém je v jej vlastníctve a kraj ho chce využiť aj pri opravách ďalších mostov.

Prejazd po dočasnom premostení je povolený len pre osobné autá. Spomedzi ťažkých vozidiel má výnimku len autobusová doprava. Vozidlá nad 12 ton sú presmerované na obchádzkovú trasu, ktorá vedie po rýchlostnej ceste a cestách I. triedy.

Pred týždňom trnavská župa informovalo o tom, že dočasný premostenie je poškodené. „Porušovaním dopravných obmedzení a prejazdom ťažkej poľnohospodárskej techniky došlo k poškodeniu dočasného premostenia,“ spresnila na sociálnej sieti.

Dopravné obmedzenie však nerešpektujú ani vodiči iných nadrozmerných vozidiel. „V dôsledku toho vzniká narušenie dreveného povrchu i zvodidiel na dočasnom premostení,“ doplnila hovorkyňa župy Natália Petkáčová. To podľa nej nie je stavané na takú veľkú záťaž.

„Neustále apelujeme na vodičov nákladných vozidiel nad 12 ton, aby dodržiavali dočasné dopravné značenie a obchádzali miesto rekonštrukcie. V tejto súvislosti sme kontaktovali políciu so žiadosťou o dôslednejšiu kontrolu prejazdu vozidiel po premostení,“ prezradila Petkáčová.

Župa zároveň varovala pred tým, že na nevyhnutný čas môže dôjsť aj k úplnej uzávierke dočasného mosta. „V prípade, že sa bude rozsah poškodenia rozširovať, budeme v dôsledku opravy premostenia nútení na krátky čas cestu úplne uzavrieť,“ doplnila.

Polícia potvrdila, že na danom úseku kontroluje dodržiavanie zákazu vjazdu pre vozidlá nad 12 ton vo zvýšenej miere. „Na mieste sa policajti snažia pôsobiť najmä preventívne. Kamionistov, ktorí sa snažia cez premostenie prejsť, otáčajú,“ informovala trnavská krajská policajná hovorkyňa Zlatica Antalová.

Za porušenie zákazu môže vodič dostať blokovú pokutu až do výšky 1000 eur. „Od začiatku roka policajné hliadky vyriešili na tomto úseku celkovo 180 kamionistov, ktorí nerešpektovali dopravné značenie a po moste prešli aj napriek zákazu,“ vyčíslila Antalová.

V čase, keď most uzavreli pre jeho havarijný stav, sa župa chystala podpísať zmluvu so stavebníkom na jeho komplexnú rekonštrukciu vrátane kilometrového úseku cesty. Získala na to 2,1 milióna eur z eurofondov. Práce na úseku začali na jar.

Pôvodný most ponad potok Jarčie bude úplne zbúraný a namiesto neho vznikne nový mostný objekt s celkovou dĺžkou 38 metrov. „Úsek cesty je už zmodernizovaný, na moste sú založené nosníky a aktuálne prebiehajú betónovacie práce. Predpokladané ukončenie prác je do konca roka,“ dodala na záver Petkáčová.