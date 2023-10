Hnedá ako Kofola, aj taká voda tiekla niektorým z kohútika. Ani dnes problém v okolí Galanty úplne neodstránili

Zafarbená voda? Väčší problém sú časté poruchy, nemôžeme opraviť cesty

„My sme mali vodu niekedy až farby Kofoly,“ opisuje šaliansky primátor Jozef Belický. Keď si človek napustil vodu do pohára, znečistenie bolo ihneď pozorovateľné. Horšie to však bolo pri praní. Znečistená vodia tiekla najmä v období napúšťania bazénov či v prípade opätovného spustenia vody po jej odstávke z dôvodu opravy nejakej poruchy.

Vodári však podľa neho začali častejšie preplachovať potrubia. „Tým, že sa to preplachuje, tak to sčasti ustúpilo, ale úplne sa to odstrániť nedá,“ vraví. So zafarbenou vodou majú podľa neho problém všetky domácnosti, ktoré odoberajú vodu z Jelky.

Belický verí, že v tomto programovacom období sa ujdú financie aj vodárňam na renováciu vlastného majetku a že sa vymenia nielen rozvody ale najmä technológie pre chemické ošetrenie vody. „Potom by sa to dalo potlačiť. Existujú na to čistiarne, ale sú finančne veľmi náročné,“ dodáva.

Už ani v Seredi nie je problém so znečistenou vodou taký vypuklý ako v minulosti. „Asi pred dvomi či tromi tu obyvatelia iniciovali podpisové akcie, pretože špinavá voda tiekla veľmi často.“ približuje primátor Ondrej Kurbel.

Časť seredských sídlisk bola zásobovaná vodou z vlastných studní. „V súčasnosti je toho menej. Počet sťažností preto mohol stúpnuť po pripájaní jednotlivých lokalít na verejnú sieť. Vyšší tlak mohol spôsobiť, že sa usadeniny začali vo väčšej miere uvoľňovať,“ podotýka primátor.

Dnes je situácia citeľnej lepšia, aj podnetov na zakalenú vodu prichádza podľa Kurbela menej ako kedysi. „Predpokladám, že to súvisí s výmenou hlavného prívodného potrubia,“ myslí si.

Aj v Seredi sa problém zintenzívňuje s nástupom letného obdobia. Radnica sa preto snaží apelovať na obyvateľov, aby napúšťali bazény najmä v nočných hodinách. „Vtedy nie je taký veľký prietok vody, ktorý strháva z potrubia tie kaly,“ dodáva primátor.

Radnicu momentálne trápia skôr lokality, kde je vysoká poruchovosť vodovodných potrubí. „Dochádza k častým haváriám, kedy sú odpojené celé sídliská,“ zdôrazňuje. Problém nastáva aj pri hľadaní porúch, keďže sa to týka veľkých úsekov. Mestu to podľa jeho slov znemožňuje opravovať tamojšie komunikácie. „Ak by sme tam aj investovali do nového asfaltu, každú chvíľu je to rozkopávané,“ dopĺňa.