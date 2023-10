Zem pod Handlovou je ako ementál. Pribúdajú stále nové „krátery“, sú ich tam stovky

Prepadnutá zem Video Zdroj: TV Pravda

Na lúke neďaleko Handlovej, v blízkosti Novej Lehoty a Východnej šachty, sa prepadla zem. Jama s rozmerom do šesťdesiat centimetrov a s hĺbkou zhruba päť metrov môže byť podľa vedenia handlovskej radnice potenciálnym ohrozením pre človeka aj zvieratá. Domy sa v jej blízkosti nenachádzajú, takže prípadné zrútenie nejakých objektov nehrozí, no ide o turistami často vyhľadávanú zónu. Tá je v krásnom prírodnom prostredí pod sčasti bralnatým vrchom Veľký Grič. Aby sa zabránilo zraneniam, mestskí policajti ohradili nebezpečné miesto páskami s upozornením na zákaz vstupu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda prepadlisko, Handlová Prepadlisko sa nachádza v prírode pod Veľkým Gričom.

„Takýchto prepadlísk je v okolí Handlovej, smerom na obec Cigeľ, viac. Podľa niektorých vyjadrení ich môžu byť aj stovky,“ uviedla hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. Vysvetlila, že hlboká jama sa nachádza v extraviláne mesta v lokalite, ktorú už pred desiatkami rokov označili tabuľkou: „Pozor. Podbúrané územie. Vstup na vlastné nebezpečenstvo.“ Hovorkyňa doplnila, že v tomto území je pôda vzorne obhospodarovaná a vykosená.

Prieskum by bol drahý

Primátorka Handlovej Silvia Grúberová hovorí, že ľudí v meste treba pravidelne upozorňovať na existenciu prepadlísk. „Pri prechádzkach by mali byť opatrní. Našou úlohou je aktuálne identifikovať kompetentných v tejto veci, pričom oslovíme obhospodarovateľa pôdy a príslušné inštitúcie,“ povedala.

Ľuboš Kotian, vedúci strediska Agroprodukt Ráztočno, ktoré je jedným z podnikov spoločnosti Poľno Vtáčnik, pre Pravdu objasnil, že dotknutý pozemok je štátny, no v ich správe. „Nie sme vlastníci, ale užívatelia,“ ozrejmil. Pokračoval, že raz ročne to tam, ako im káže zákon, vždy vykosia a hmotu odtiaľ odvezú. „Využívame to ako trvalé trávnaté porasty na krmovinárske účely. Dorábame tam seno alebo senáž, ktoré putujú na kŕmenie dobytka či oviec,“ povedal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda tabuľa, upozornenie, Handlová, prepadlisko Tabuľa s upozornením vstupu na vlastné nebezpečenstvo, ktorá je pripevnená na strome neďaleko najnovšieho „kráteru“.

Pohybovať sa tam na potrebných mechanizmoch podľa Kotiana nie je jednoduché. „Obavy v tom teréne máme, no nedá sa predpokladať, či sa práve tam, kde sa nachádzame, niečo prepadne. Keby sme na to stále mysleli, nemohli by sme tam pracovať,“ zhodnotil. Vie, že prepadlísk je tam viac, no doteraz tam zatiaľ žiadnu nehodu nezaznamenali. „Dúfam, že to tak aj zostane. Nechcem si ani predstaviť, že by sa nám tam prepadol celý stroj, nedajbože ešte aby sa človeku niečo stalo,“ poznamenal.

Keby vraj chceli „zmapovať“, či je to tam bezpečné, stálo by ich to veľké peniaze. „Geologický prieskum nie je lacná záležitosť. A vlastne ani nepredpokladám, že by mi niekto vopred vedel povedať, že sa tu napríklad zajtra prepadne zem,“ uzavrel hospodár.

Poradia sa

Primátorka nepredpokladá, že sa takéto „krátery“ budú vyskytovať aj v meste. „Tiež neevidujeme, že by sa čerstvé prepadliská zasypávali, no v minulosti sa to určite robilo. Príroda pracuje, zem sa môže opätovne prepadávať,“ pripomenula. Samospráva sa o tom plánuje rozprávať aj so zástupcami Hornonitrianskych baní. „Spoločnosť postupne zatvára bane, búrajú sa banské diela a budovy, ktoré robia projektmi so stavebnými povoleniami a maximálne odborne. Poradíme sa,“ podotkla Grúberová.

Viacerí miestni tvrdia, že trhliny sú spôsobené činnosťou Hornonitrianskych baní Prievidza, ktoré ukončili ťažbu v handlovskom podzemí predvlani. Poslanec tamojšieho mestského zastupiteľstva Ľuboš Oswald uviedol, že je to tam ako ementál. „Takéto prepadliská nie sú v našom regióne ojedinelým javom, keďže sú tu bane,“ povedal. Sám bol vraj, pri práci v lese, svedkom toho, ako sa sčasti prepadol traktor, inokedy zase voz ťahaný koňom.

„Baňa tieto pozemky do poriadku nedá, to je nereálne. Pôda si musí sadnúť a ľudia musia byť opatrní,“ prízvukuje poslanec. „Bane nám dlhé roky dávali prácu, ale čo sa týka povrchu, nastávajú takéto deformácie,“ dodal.

zväčšiť Foto: archív Handlová Ľuboš Oswald, poslanec, Handlová, prepadlisko Mestský poslanec Ľuboš Oswald ukazuje hlbokú jamu, ktorá sa predtým objavila v neďalekom lese.

Zasypú to

Hovorkyňa Hornonitrianskych baní Prievidza Adriana Siváková reagovala, že situáciu si operatívne overili priamo v teréne. „V okolí miesta, kde sa prepadlina vytvorila, ťažili uhlie predchodcovia našej spoločnosti pred viac ako polstoročím – v roku 1971. V stredu (18. 10.) zabezpečíme zasypanie prepadliska výplňovým materiálom,“ tvrdí. Upozornila, že jama vznikla v prírodnom teréne, na lúke, pričom ľudia ani stavby neboli ohrozené.

„Ak sú zistené terénne poklesy v dobývacom priestore, spôsobené našou banskou činnosťou, miesto výskytu prepadliska je zabezpečené a následne sú vykonávané opatrenia na jeho zasypanie,“ doplnila Siváková.

Situáciu samospráva monitoruje a ďalej bude postupovať v zmysle banského zákona o ochrane a využití nerastného bohatstva. Ten hovorí, že kto zaregistruje staré banské dielo či jeho účinky na povrch, bezodkladne to oznámi rezortom životného prostredia a hospodárstva. Zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel a ich následkov, ktoré ohrozujú verejný záujem, má „pod palcom“, v nevyhnutne potrebnom rozsahu, ministerstvo hospodárstva. Jeho tlačový odbor sme oslovili s otázkou, či im už tento prípad nahlásili a ako plánujú vo veci postupovať. Do našej uzávierky však neodpovedal.