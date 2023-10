Huliak je v Očovej mimoriadne obľúbený. Miestni nechápu, prečo s ním má prezidentka problém

Starostom v Očovej, ktorá má takmer 2 500 obyvateľov, je Rudolf Huliak prvé volebné obdobie. Prišli sme tam v upršaný štvrtok, len chvíľu nato, ako sme sa dozvedeli o odmietavom postoji prezidentky Zuzany Čaputovej k jeho kandidatúre na ministra. Boli sme zvedaví, ako to vidia miestni.

Očová a jej atmosféra Video Zdroj: TV Pravda

Najväčšiu frekvenciu ľudí sme si všimli v centre obce. Niet divu – okrem obecného úradu sa tam nachádzajú potraviny, v blízkosti ktorých je stále „živo“. Oslovili sme tam dve mladé ženy, no každú zvlášť, pričom obidve pri zmienke, že sme novinári, zostali zaskočené. O ich starostovi sa veľmi rozprávať nechceli. Zhodli sa, že ho osobne nepoznajú, preto im to neprináleží. Jedna z nich nakoniec predsa len prehovorila.

„Myslím si, že to, čo sa okolo neho deje, je prehnané. Na rôznych rezortoch v minulej vláde boli úplne neschopní ľudia, ale takýto cirkus sa nerobil. Veď sme tam mali kaderníka a obranu mal pod palcom človek, ktorý Slovákom nadával do opíc, dezolátov, luzy. To kde sme? S tým hlava štátu problém nemala?“ pýta sa. "Nášmu starostovi nesiahajú ani po členky,“ dodala rozhorčene.

Rudolf Huliak o prezidentke Video Zdroj: TV Pravda

Nafúknutá bublina?

Neďaleko obecného úradu sme sa dali do reči s mužom v stredných rokoch. O „patáliách“ v súvislosti s Huliakom si tiež myslí svoje. Pozná ho vraj osobne a „je to rovný človek“. Najviac nechápe, že mu vyčítajú neodbornosť. „Je to totálne nafúknuté, bublina,“ mieni. „Ako minister by bol dobrý. Vyzná sa, je v lesníckej komore a čo sa týka životného prostredia, to je u neho na prvom mieste,“ povedal.

V jednom z pohostinstiev sme natrafili na skupinku zhovorčivých chlapíkov, no ako väčšina Očovanov, ani oni nám svoje mená prezradiť nechceli. Na šéfa obce však nedajú dopustiť. „Poznám ho od úplného malička, jeho otec bol môj veľmi dobrý kamarát. Spolu sme striekali autá, bol lakýrnik. Mal dielňu, potom to po ňom prevzal Rudo. Krivého slova na neho nemáme, spýtajte sa hocikoho v dedine,“ povedal jeden z mužov a ukázal pritom na svojich kamarátov pri stole. Tí, na súhlas s ním, prikyvovali hlavami. „Mohol by byť trochu diplomatickejší a vážiť slová, to je pravda, no nemožno mu uprieť, že má prehľad. Je to múdry človek, rozumný chlap,“ zhodnotili.

„Hory nikto nepozná tak, ako on. Prírode sa venuje odmalička, narozdiel od kuriča Budaja,“ neodpustil si ďalší štipľavú poznámku na exministra minulej vlády.

Krčmár za pultom s nami najskôr o Huliakovi debatovať nechcel, no potom si to rozmyslel. „Na čele obce je zatiaľ krátko, ťažko hodnotiť, ale v podstate sa javí ako dobrý človek. Má výborné organizačné schopnosti, je ústretový. Keď niekto za ním príde, je ochotný pristúpiť na diskusiu a riešiť daný problém jednotlivca,“ tvrdí. Vie si ho predstaviť aj na čele envirorezortu.

„Má v tom veľmi dobré znalosti, prehľad, skúsenosti. Je dlhoročným poľovníkom, v prírode je zainteresovaný už dlhé roky,“ zdôvodnil svoje slová „hostinský“.

Pavel Hrončiak, ktorého sme zastavili v jednej z ulíc, vníma tamojšieho starostu ako seriózneho človeka. „Poznám ho osobne. Či by bol dobrým ministrom, posúdiť neviem, ale myslím, že niektorí ľudia mu závidia,“ vraví. Je presvedčený, že Očovú vedie človek, ktorý je na správnom mieste. „Patrí tam, kde je. Svoju pozíciu si vie udržať a mnohí ho určite podporia. Teda minimálne z tohto regiónu,“ predpokladá.

Hrončiak pokračoval, že pre obec už Huliak, napriek zatiaľ krátkemu funkčnému obdobiu, urobil dosť. „Napríklad vybudoval nové chodníky. Stará sa aj o zeleň, snaží sa,“ uzavrel.

Ustúpiť nemieni

Naše kroky potom smerovali k obecnému úradu dúfajúc, že tam zastihneme jeho šéfa. Dvere však boli zamknuté. Vzápätí sme si všimli, že štvrtok je v Očovej nestránkovým dňom. Neodradilo nás to a skúsili sme starostovi zavolať. Jeho mobil bol dosť dlho obsadený, no na niekoľkýkrát sa to podarilo. Dozvedeli sme sa, že je práve na úrade. Po krátkom telefonáte sme sa dohodli, že dvere nám príde otvoriť jedna zo zamestnankýň.

„Dnes som naozaj zaneprázdnený, od rána som mal už 170 telefonátov. Z nich asi tridsať percent boli novinári, tie ostatné ľudia s podpornými slovami,“ privítal nás Huliak. Hneď nato sme sa rovno opýtali, ako vníma postoj prezidentky voči jeho ministerskej kandidatúre.

„S ohľadom na pani prezidentku sme vedeli, z akého prostredia pochádza a že budú problémy. Nezaprela v sebe naďalej podpredsedníčku Progresívneho Slovenska, mimovládkový pôvod. Tiež to, že v prezidentskom paláci je hlavným rozumom, a ona len hovorkyňou, pán Juraj Rizman,“ povedal. Pokračoval, že Čaputová nerešpektuje legitímny mandát udelený v demokratických parlamentných voľbách, kde vôľa občana bola jasná.

„Dokonca som skončil, spomedzi 150 zvolených poslancov, na dvadsiatom piatom mieste. Preto si myslím, že nemá byť v čom problém, ani po morálnej či odbornej stránke, aby mne bolo vytknuté stať sa ministrom životného prostredia,“ uviedol Huliak. Reagoval tiež na výčitku prezidentky v súvislosti s jeho názormi o zmene klímy, pričom vraj podľa neho takáto kríza neexistuje.

„Nedá sa mi vytknúť, že popieram klimatické zmeny. Nikdy som to nerobil,“ zdôraznil. „Povedal som, že na základe klimatických zmien si z toho jedna strana urobila politickú ideológiu. No a na jej základe chce zničiť národné hospodárstvo Slovenska. Chce nás uvrhnúť, aby sme znovu pomaly žili v jaskyniach, nekúrili palivovým drevom a nepoužívali spaľovacie motory,“ mieni. Zároveň pripomenul, že Slovensko je, v počte vyrobených vozidiel na počet obyvateľov, automobilovou veľmocou.

„Chcú nás, v závislosti práve od tohto priemyslu, dostať do stavu, že skrachujeme po hospodárskej, sociálnej, ekonomickej a energetickej stránke? Čo bude potom so Slovenskom, keď teraz ide byť lídrom vo vynulovaní oxidu uhličitého?“ pýta sa. „K daným veciam pristupujem v praxi reálne. Prostredníctvom mňa by sa peniaze do slovenskej prírody aj dostali. Teraz prúdia do mimovládnych organizácií a okľukou na financovanie kampaní jednotlivých politických strán,“ tvrdí. Dodal, že na svojej nominácii bude, spolu so Slovenskou národnou stranou, na ktorej kandidátke ho ľudia zvolili, trvať.