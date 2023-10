Milióny eur z grantu pôjdu na výskum a skenovanie guľatiny. Vedu to posunie o niekoľko levelov

„Cétečko“ poznáme najmä z nemocníc, no vo Zvolene majú prístroj, ktorý skenuje drevo. Takéto „vyšetrenie“ odhalí jeho vnútornú štruktúru, vďaka čomu sa dá pri pílení vyhnúť rôznym hrčiam či trhlinám. Výsledkom je kvalitný výrobok. Na výskum v tejto oblasti získalo Národné lesnícke centrum veľký balík európskych peňazí, čo je pozitívnou správou pre celý región.

Skenovanie guľatiny Video Zdroj: TV Pravda

Grant vo výške 15 miliónov eur, ktorý získalo Národné lesnícke centrum (NLC) z programu Európskej únie Horizon, poputuje na výskum špeciálnych povrchov papiera a skenovanie guľatiny 3D CT technológiou. Týmto grantom získalo NLC automaticky ďalších 15 miliónov eur z výzvy rezortu školstva.

„To, že sa sem dostávajú špičkové technológie za pomerne veľké peniaze, je úžasnou správou pre celý región,“ reagoval minister školstva Daniel Bútora. „Je dôležité robiť ako krajina také kroky, aby sme odbornejšie a profesionálnejšie fungovali ako štát. Ešte širší kontext je udržanie talentov a mozgov, aby sme tu chceli pracovať a žiť. Projekty ako tento tomu prospejú,“ doplnil.

Tomáš Gergeľ, vedúci Centra excelentnosti, ktoré vybudovalo NLC, vysvetlil, ako technológia funguje. Nie je to ako v rámci CT skenerov, ktoré sa používajú na vyšetrovanie ľudí v nemocniciach. „Náš bol svojím výkonom a veľkosťou upravený tak, aby mohol skenovať guľatinu dreva. Zo skenu zistíme jej vnútornú štruktúru a chyby,“ objasnil. Spresnil, že pomocou dát z CT môžu vytvoriť jedinečný 3D model každého preskenovaného kusu a následne optimálny rezný plán guľatiny tak, aby z nej vznikli kvalitné výrobky. Vďaka tomu vedia, ako a kadiaľ píliť tak, aby sa vyhli rôznym hrčiam či trhlinám.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Tomáš Gergeľ, vedúci, Centrum excelentnosti Tomáš Gergeľ, vedúci zvolenského Centra excelentnosti, kde skenujú guľatinu.

Drevo je slovenským zlatom

Minister pôdohospodárstva Jozef Bíreš uviedol, že NLC ako jediná výskumná rezortná organizácia získala veľký projekt za niekoľko miliónov, čo sa nedeje často. „Projekt zámeru tunajšieho Centra excelentnosti je vyznamenaním na národnej aj medzinárodnej úrovni. Tento úspech by sa nedostavil, keby do toho nešli výskumní pracovníci svojou vytrvalosťou a nadšením,“ povedal. Zdôraznil, že sa to deje práve vo Zvolene, teda v Banskobystrickom kraji, ktorý je druhou najlesnatejšou časťou Slovenska. Doplnil, že ho teší spolupráca medzi NLC a župou, ktorá je podľa neho na vysokej úrovni.

Banskobystrický župan Ondrej Lunter upozornil, že od roku 2015 takýto grant, v tomto segmente, získali na Slovensku len dve výskumné organizácie. „Našou víziou je kraj, kde ľudia s talentom a vzdelaním budú môcť získať prácu s vysokou pridanou hodnotou. Práve tento projekt je kľúčovým k tomu, aby sem prichádzali inovatívne firmy,“ podčiarkol Lunter. V nadväznosti na tieto slová použil jednoduché prirovnanie.

„Veľa sa rozpráva o tom, že Slovensko vyváža guľatinu. Naším obrovským bohatstvom je drevo a les. Často kritizujeme, že u nás sa len vyrúbe, odvezie do Rakúska či iných krajín a my si potom rôzne produkty s pridanou hodnotou kupujeme zo zahraničia,“ hovorí. „Vďaka tomuto projektu zostane pridaná hodnota nášho zlata, ktorým je drevo, v našom kraji,“ tvrdí. Vysvetlil, že získané peniaze budú venované na to, aby sa mohol zvýšiť počet výskumných pracovníkov. Tí vytvoria inovatívne projekty pre firmy, ktoré okolo NLC budú môcť vznikať a rozvíjať sa.

„Pribudne tiež množstvo dobre platených príležitostí, teda nie za minimálnu mzdu. Ľudia z nášho regiónu konečne nebudú musieť odchádzať za takýmito špičkovými prácami do Bratislavy alebo cudziny,“ uzavrel župan.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda skenovanie guľatiny, Zvolen Kontajner, v ktorom sa nachádza CT skener.

Pribudnú ďalší špecialisti

Generálny riaditeľ NLC Peter Balog zhodnotil, že uspeli v obrovskej konkurencii. „Dvojkolová výzva, do ktorej sme sa zapojili, bola pokrytá viac ako 110 projektmi. Nakoniec ich je, v tomto roku, z celej Európy podporených dvanásť,“ poznamenal. Ozrejmil, že spolupracovať budú s dvomi partnermi – slovenskou spoločnosťou Výskumný ústav papiera a celulózy a svetovo uznávanou nemeckou inštitúciou Fraunhofer Institute for Wood Research.

„Súčasťou projektu je aj spracovanie a využitie odpadov vznikajúcich pri výrobe papiera a energetickom využití dreva v novovybudovanej výskumno-poloprevádzkovej linke,“ hovorí Balog. Perspektíva využitia odpadov bude vo forme hnojív a prímesí do nich v lesných škôlkach či agrolesníckych systémoch.

Čítajte aj Huliak je v Očovej mimoriadne obľúbený. Miestni nechápu, prečo s ním má prezidentka problém

Druhá z existujúcich liniek je v Gabčíkove. „Unikátny papierenský stroj, ktorý sme v rámci projektu vybudovali, dokáže modelovať výrobu až trojvrstvových papierových obalových materiálov. Obsahuje tiež online integrovaný glejaci lis na povrchovú úpravu, čo z neho robí unikátny prístroj, jediný svojho druhu v rámci Európy,“ povedal generálny riaditeľ Výskumného ústavu papiera a celulózy Štefan Boháček.

Balog pripomenul, že v rámci celého projektu rátajú s celkovou alokáciou takmer 30 miliónov eur, ktoré využijú v priebehu šiestich rokov. „Peniaze budú využité na dobudovanie personálnych kapacít a technologickej infraštruktúry,“ vraví. Doplnil, že gabčíkovský výskumný ústav má zhruba päťdesiat zamestnancov a pre Centrum excelentnosti je v súčasnosti vytvorený tím dvanástich ľudí. Vyžadovať si to bude nábor ďalších špecialistov, no ich počet momentálne odhadnúť nevie.