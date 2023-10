Po zemetrasení neprišla pomoc. Nenaťahujte ruky, pomôžte si sami, odkazuje východniarom štát

Zemetrasenie na východe - od čitateľky z Giraltoviec Video Zdroj: TV Pravda

Ešte pred pár dňami sa v niektorých východoslovenských obciach vyučovali deti dištančne. Dôvodom boli poškodené budovy základných škôl. Jedna z nich je vo Vyšnej Sitnici. Starosta Viktor Kušnír nám ale v stredu potvrdil, že už je to v poriadku a školu opäť otvorili. Vyučovanie podľa jeho informácií prebieha normálne tiež v iných obciach, kde mali podobný problém.

Najpostihnutejšie sú po zemetrasení Ďapalovce (okres Vranov nad Topľou), Nižná Sitnica a Jankovce (okres Humenné). Starosta Ďapaloviec Ján Cmár reagoval, že pomoc štátu je od začiatku nulová. Celkovo tam majú 97 poškodených domov, z nich na tridsiatich sú popadané komíny a rôzne praskliny. „Zvyšné sú na tom horšie. Statici odporúčajú osem domov kompletne zbúrať, na ďalších siedmich urobiť čiastočné búračky, aby sa odstránili nebezpečné časti,“ hovorí. Najlepšie na tom nie je ani obecný majetok, no nič vraj nie je staticky narušené, dá sa to opraviť.

„Prvé dva dni po zemetrasení sa deti nemohli učiť, budovy sme potrebovali posúdiť statikom. Triedy sú trochu poškodené, ale škola už funguje v podstate v štandardnom režime,“ povedal Cmár. Žiaci zatiaľ vynechávajú len hodiny telesnej výchovy. Objasnil, že statik im odporučil nepoužívať telocvičňu. „Je na tom dobre, ale hrozí, že sa bude uvoľňovať omietka z prasklín. Nechceme, aby niekomu spadla na hlavu. Rozhodli sme sa teda žiakov tam nepúšťať. Najskôr to opravíme,“ vysvetlil.

Tomáš: Mojím prvým krokom je pomoc ľuďom zasiahnutým zemetrasením Obce môžu dostať finančné prostriedky v maximálnej výške 15-tisíc eur, ktoré použijú najmä na opravu poškodených verejných budov. Kľúčovou prioritou novovymenovaného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas) v najbližších dňoch je nájsť zdroje na pomoc ľuďom, ktorých zasiahlo zemetrasenie na východe Slovenska. Od stredy (25. októbra) poskytuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR dotáciu na podporu humanitárnej pomoci. Vo štvrtok na to upozornila hovorkyňa rezortu práce Kristína Korenková. Obce môžu dostať finančné prostriedky v maximálnej výške 15-tisíc eur, ktoré použijú najmä na opravu poškodených verejných budov. Fyzické osoby môžu získať dotáciu v maximálnej výške 800 eur, ak o ňu požiadajú a splnia všetky podmienky. V rámci jednej domácnosti môže byť žiadateľom o dotáciu vždy jeden člen domácnosti. Ani jeden z členov domácnosti pritom nesmie mať dlhy voči Sociálnej či zdravotnej poisťovni, úradom alebo iný nevyrovnaný záväzok voči štátu, resp. nemôže byť voči žiadateľovi vedené exekučné konanie, aby mala domácnosť nárok na vyplatenie dotácie. „Vydal som pokyn, aby príslušné úrady práce zintenzívnili procesy a pomohli ľuďom so žiadosťami a finančné prostriedky. Oslovil som aj ministerstvo vnútra so žiadosťou o pomoc z ich rezortu. Tému som otvoril aj na prvom zasadnutí vlády,“ uviedol Tomáš. Priblížil, že na prvom rokovaní vlády diskutovali aj o možnosti poskytnúť ďalšie finančné prostriedky Prešovskému samosprávnemu kraju z rezervy predsedu vlády. V súčasnosti MPSVR SR posudzuje a postupne vypláca dotáciu na podporu humanitárnej pomoci 283 žiadateľom zasiahnutým zemetrasením. V posudzovaní je aj jedna žiadosť obce ako právnickej osoby. Ďalšie žiadosti sa spracovávajú priebežne.

Neokrôchaní a hlúpi?

Prevádzku škôlky v Ďapalovciach tiež museli na krátko prerušiť – minulý týždeň tam totiž zistili poruchu na vnútorných rozvodoch vody. Táto „odstávka“ trvala takmer týždeň, no v stredu ráno už fungovali normálne aj tam. „Momentálne ešte nemáme vodu na obecnom úrade. Uvidíme, ako budeme s týmto problémom fungovať ďalej,“ poznamenal starosta.

Prvotnou obhliadkou zistili aj popraskanie kostola, no postupne objavili trhliny, ktoré musel opätovne posúdiť statik. „Po tejto stránke je to nakoniec v poriadku, ale vyžaduje si to veľké opravy,“ ozrejmil šéf obce. Finančná pomoc im zatiaľ neprišla žiadna. „Ani morálna. Skôr dostávame e-maily v tom zmysle, že sme neokrôchaní, hlúpi, nech nenaťahujeme ruky a tie naše maštaľky si opravovali sami. Skrátka aby sme nič nečakali. Namiesto povzbudenia dostávame takéto štuchance,“ netají sklamanie. Zároveň pripomína, že nádej zomiera posledná. „Chceme veriť, že so zmenou vo vedení krajiny nám hádam niekto pomôže,“ uzavrel.

Podobne to vidí aj starosta Nižnej Sitnice Stanislav Rakár. „Pomoc od štátu som si predstavoval tak, že sem nabehne armáda a poskytnú ľuďom päť kontajnerov či vyhrievané stany, ako to niekde vidíme. Žiaľ, nič z toho sa nedeje,“ uviedol. Oceňuje však prístup prednostu Okresného úradu v Prešove. „Má záujem, situáciu sa snaží riešiť, no jeho kompetencie sú obmedzené,“ podotkol Rakár. Ozrejmil, že značne poškodených majú 85 rodinných domov a množstvo popadaných komínov. K zemi ich vraj išlo 95 percent.

„S ich odprataním nám pomohli hasiči, čo si vážim. Vďační sme aj za balíčky od Červeného kríža. S ostatnými záležitosťami si ľudia musia poradiť sami,“ tvrdí. Upozornil, že v dedine nemajú plynofikáciu, kúri sa tam drevom. Mnohí sú teda momentálne vystavení chladu. Rozsiahle opravy potrebuje aj obecný úrad, ktorý má narušenú statiku a „omietka tam padá na hlavu“.

zväčšiť Foto: archív obce Nižná Sitnica, obecný úrad, zemetrasenie Obecný úrad v Nižnej Sitnici má narušenú statiku, padajú tam omietky.

Päť domov je v Nižnej Sitnici staticky posúdených na zbúranie, sú neobývateľné. Ich majitelia sú u príbuzných alebo v prenájme. Zničená je tiež verejná budova patriaca obci – nevyužívaná základná a materská škola. Zdevastovaný je aj farský úrad, no a zle je na tom kostol, ktorý ľudia svojpomocne dostavali v roku 1977.

„Robili sa tam röntgenové snímky muriva, takisto 3D skener veže. Momentálne je do týchto priestorov a okolia, kvôli potenciálnej hrozbe zrútenia, zákaz vstupu. Ak to bude opraviteľné, predpokladám stotisícovú investíciu. Tú druhú možnosť si predstaviť nechcem,“ povedal Rakár. „Asi sme trafili nevhodnú dobu, lebo jedna vláda skončila a nová práve nastupuje. Možno konečne príde tá očakávaná pomoc, lebo teraz sa cítime ako ľudia na pokraji spoločnosti,“ dodal starosta.

Bez pitnej vody

Prednosta Okresného úradu v Prešove Peter Harvan uviedol, že aktuálne majú staticky skontrolovaných 21 obcí a 526 nehnuteľností. Keďže stále sa objavujú dotrasy, ktoré podľa odborníkov potrvajú ešte týždne až mesiace, monitoring budov pokračuje aj v týchto dňoch. Škody v sumách zatiaľ odhadnuté nemajú.

„K ich vyčísleniu pravdepodobne ani nedôjde. Nemáme kapacity na to, ako okresný úrad, aby sme platili niekoho, kto by to urobil. Najskôr sme to chceli od starostov, no ustúpili sme od toho – majú dosť svojej práce, nemôžeme na nich tlačiť, aby nám dali súhrn finančných škôd,“ zdôvodnil prednosta. Pripomenul, že nahlásené škody určite budú mať najmä poisťovne. „Samozrejme, nebude to suma zodpovedajúca skutočnosti, lebo nie každý má poistenú nehnuteľnosť. Okrem toho je posudzovanie škôd úplne iné, ako si vyžadujú reálne opravy,“ upozornil.

Potvrdil, že najpostihnutejšími obcami sú Ďapalovce, Nižná Sitnica a Jankovce. Poškodené tam boli rodinné domy, verejné, cirkevné aj štátne budovy. „Zničené boli tiež podzemné toky, rieky, takže v určitých častiach dedín zostali bez pitnej vody. Na druhej strane majú niektorí plnú studňu tak, ako nikdy predtým. Geológovia budú v týchto dňoch skúmať príčinu a miestnych informujú, čo so studňami ďalej,“ vraví Harvan. V súvislosti s pomocou od štátu reagoval, že všetci to vnímajú najmä cez národný parlament, vládu a podobne.

„Okresné úrady sú súčasťou štátneho aparátu a my sme tu. V teréne sme od prvých hodín. Aj teraz som na ceste do Ďapaloviec, kde mám rokovanie so starostami o tom, ako im pomôcť,“ poznamenal. Záchrannú ruku vraj podali hneď, pričom vyhlásili mimoriadne situácie. „Najmä pre monitoring a odstránenie škôd,“ podotkol. Spomenul tiež pomoc hasičov, ale tiež miestnych firiem, ktoré poskytli plošiny umožňujúce dostať sa do nedostupnejších priestorov.

„Veľmi rýchlo sme vedeli poskytnúť aj nadrozmerné plachty, ktorými sa prikrývali poškodené strechy. Takisto sme zabezpečovali ochranu budov, najmä kostola v Jankovciach, kde sme o súčinnosť požiadali políciu. Museli sme tam uzavrieť, kvôli hrozbe zrútenia, aj časť cesty,“ vysvetlil. Policajti podľa neho spolupracovali aj v súvislosti s nehnuteľnosťami, do ktorých statici neodporúčali ani vkročiť. „Strážili ich, aby odtiaľ nezmizli osobné veci ich majiteľov,“ podotkol.

Zmrazené možnosti

V prvých hodinách mali podľa prednostu pripravený aj evakuačný autobus, tiež priestory na dočasné ubytovanie. „Nikto to ale nevyužil, väčšinu poškodených prichýlili rodiny,“ ozrejmil. Osobne vraj dával niekoľko návrhov na pomoc postihnutým ľuďom.

„Žiaľ, akceptovaný nebol ani jeden, no je to opodstatnené. Nová vláda ešte nemala mandát a stará mala zmrazené možnosti pomoci. Či už je to rezerva premiéra, alebo, čo stále navrhujem, použiť peniaze z výnosu ministerstva financií. Na to je tiež potrebný určitý čas,“ tvrdí prednosta. Keďže ide o byrokratickú záťaž, požiadal dočasnú vládu, aby to vopred pripravila pre tú novú. Verí, že k tomu došlo a budeme svedkami veľmi rýchlej a flexibilnej pomoci.

„Určité financie vie poskytnúť, z Plánu obnovy, Slovenská agentúra životného prostredia, s ktorou práve ideme rokovať. Uvidíme, ako sa dohodneme,“ podotkol Harvan. Okrem toho už vraj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bolo v teréne a rozhodlo o pomoci vo forme jednorazovej dávky vo výške 750 eur pre určité skupiny ľudí – dôchodcov, siroty, ľudí bez príjmu a podobne.