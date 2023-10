Kuriozita na východe: V osade postavili bytovky, no používať ich nemôžu

Tri nové bytovky stoja v obci Bystrany už rok, ale stále nie sú skolaudované. Dokonca začínajú chátrať. Viacerí muži z tamojšej osady na ich stavbe pomáhali veriac, že sa do nich nasťahujú so svojimi rodinami. Problémom je však chýbajúca voda, elektrina či cesta. Súčasný starosta tvrdí, že za to môže jeho predchodca. Ten to popiera.

Nové bytovky v Bystranoch chátrajú Video Zdroj: TV Pravda

Hoci ide o novostavbu, už teraz vyzerá pomerne ošumelo. Dokopy 36 nájomných bytov nižšieho štandardu vyrástlo v Bystranoch, v regióne Spiša, na okraji tamojšej osady. Doteraz však nie sú obývané. Keď sme sa tam išli pozrieť, celá „štvrť“, v ktorej sa prázdne bytovky nachádzajú, bola plná ľudí. Viedla ňou asfaltka, no kúsok pred tromi budovami, ktoré boli cieľom našej cesty, skončila. Odtiaľ sme sa autom „brodili“ rozbitým a blatistým terénom.

Foto: Eva Štenclová, Pravda bytovky, Bystrany Bytovky v obci Bystrany mali byť pôvodne skolaudované v októbri 2021.

Keď sme sa trochu rozhliadli, všimli sme si, že okolie nových bytoviek pôsobí spustnuto. Fasády, dvere aj okná sú na viacerých miestach poškodené. Na zábradlí si obyvatelia susedných domčekov sušia oprané šatstvo či koberce. Viacerí miestni si nás zvedavo obzerali, s niektorými sme sa dali do reči.

„Ja som tu robil pomocné práce – od spodného až po vrchné podlažie. Normálne ma firma, ktorá to stavala, zamestnávala,“ hovorí Jaroslav Horváth. On sám žije tiež v osade, no so svojím bývaním je spokojný. Pozná však ľudí, ktorí sa sprístupnenia bytoviek už nevedia dočkať. „Niektorí bývajú v jednej chyži desiati. Chcú mať dôstojnejšie podmienky, s vodou a elektrinou. Práve to tu ale ešte stále chýba,“ povedal.

Mladý muž Peter Žiga je otcom troch detí. Na stavbe tiež pracoval, no okrem zárobku mal aj nádej, že s manželkou a svojimi potomkami pôjdu, po dokončení diela, do lepšieho. „Žiaľ, zatiaľ sa tak nestalo. Už dávno sme tam mali bývať, no tešili sme sa zbytočne. A kto za to môže? Bývalý starosta,“ tvrdí Žiga. „Vykašľal sa na nás a takto budeme žiť ďalej,“ ukázal na neďaleké skromné obydlia. Verí však, že so zmenou vo vedení obce prídu lepšie časy. „Dúfame, že sa to vyrieši a dovnútra pôjdeme čo najskôr,“ zhodnotil.

Aj Martin Kandráč robil na stavbe pomocníka. Do nového bytu by sa chcel nasťahovať s celou svojou šesťčlennou domácnosťou, ktorej súčasťou je aj jeho starý otec. „Potrebuje teplo, vodu a normálnu kúpeľňu,“ poznamenal.

Beata Horváthová by tiež dopriala lepšie podmienky svojej dcére, ktorá má deväť detí. „Čaká desiate a všetci bývame v mojom dome. Tlačíme sa, nemáme kde poriadne spať. Chýba nám záchod, voda,“ spomenula katastrofálne podmienky. „Toto postavili na čo? Aby to zostalo prázdne?“ pýta sa rozhorčene. „Ľudia by sa tam mali nasťahovať čo najskôr. Najmä deti potrebujú vyhovujúce hygienické podmienky, tiež vhodnejšie prostredie, aby mohli čisté a oddýchnuté chodiť do školy,“ uzavrela.

Prídu o dotáciu?

Prednosta Obecného úradu v Bystranoch Pavol Benedikt Bendik potvrdil, že novostavby stále nie sú skolaudované. „Ostalo nám to ako horúci zemiak. Robiť sa na tom začalo za bývalého starostu, pričom najskôr sa rozhodli vybudovať, namiesto infraštruktúry, bytovky. Momentálne tam nie je voda, elektrina, čistička odpadových vôd ani cesta,“ spresnil, v čom je problém. „Bez toho sa to skolaudovať nedá,“ zopakoval. Mrzí ho, že napriek nadšeniu tamojších osadníkov a ich osobnému nasadeniu pri prácach, pričom sa tešili na nové bývanie, sú tieto priestory stále prázdne.

Situácia je o to vážnejšia, že obec čerpala na bytovky dotáciu viac ako 800-tisíc eur zo Štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). Ak to včas neskolaudujú, čo sa malo, už s jedným odkladom, udiať v júni, peniaze budú musieť vrátiť. „Žiadali sme o predĺženie. Budúci týždeň ideme o tom ďalej rokovať,“ podotkol Bendik. Ak by sa však naplnil najhorší scenár a dotáciu by museli vrátiť, obec by sa ocitla v nútenej správe.

„Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa tomu vyhli a celé to urýchlene doriešili,“ tvrdí prednosta, no konkrétne kroky neprezradil. „Nevieme pochopiť, prečo bývalé vedenie tieto bytovky stavalo, ak vedelo, že tam nie sú inžinierske siete. Veď vždy sa, pred budovaním objektov, najskôr začína s týmito vecami,“ dodal.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Peter Žiga, Martin Kandráč, Jaroslav Horváth, Bystrany Trio chlapov, ktorí na stavbe osobne pomáhali – Peter Žiga, Martin Kandráč a Jaroslav Horváth.

Kontrolór obce Radoslav Šťuka pôsobil v úrade už za bývalého starostu. Podčiarkol, že na problém v súvislosti s bytovkami upozorňoval vtedajšie vedenie niekoľkokrát. „Začal som s tým hneď, ako sa o tom projekte začalo hovoriť. Prípravy sa odštartovali v roku 2018. Už vtedy som dal najavo obavy, že vzhľadom na nedoriešené siete stavbu neskolaudujú,“ povedal. „Exstarosta napriek mojim protestom reagoval, že s tým nebude problém,“ podotkol.

Nasadili hliadky

Momentálny stav je podľa kontrolóra riešiteľný tým, že vodu zabezpečia z rezervoáru, ktorý tam majú vybudovaný. „Je napojený na rómsku osadu. Na rezervoár je zase napojená studňa zvaná Barborka. Zdroj pitnej vody tam síce nemá takú výdatnosť, no keby sme ju natlakovali a spustili, mohli by sme tie byty skolaudovať,“ vysvetlil. Pokračoval, že vybudovanie cesty a stĺpov elektrického vedenia, s napojením na novú trafostanicu, takisto vybudovanie čističky, by tiež nemal byť problém. Projekty a žiadosti sú vraj už podané. Nepredpokladá ale, že by to všetko stihli ešte tento rok. „Preto budeme ŠFRB žiadať, aby nám dal ešte čas,“ doplnil.

Súčasný starosta Gejza Kandráč vraví, že pôvodne to malo byť skolaudované už v októbri 2021. Celé to vníma ako „nešťastné dedičstvo po predchodcovi“. Je však odhodlaný dotiahnuť vec do úspešného konca. „Urobím všetko pre to, aby obec nezostala v nútenej správe,“ zdôraznil. Kedy by sa obyvatelia mohli do bytov nasťahovať, odhadnúť nevie. „Nikomu nechcem nič sľubovať, lebo neviem, čo sa môže stať zajtra,“ zdôvodnil.

Čítajte aj Po zemetrasení neprišla pomoc. Nenaťahujte ruky, pomôžte si sami, odkazuje východniarom štát

Vzhľadom na chátranie bytoviek nasadila obec svoju „stráž“, aby nedochádzalo k devastácii nehnuteľnosti. „Niektoré plastové okná a časti fasády tam už neznámy páchateľ stihol poškodiť. Aby sme zabránili ďalšiemu vyčíňaniu, nonstop tam na to dozerajú dvojčlenné hliadky. Dokopy sa tam striedajú, vždy po štyroch hodinách, dvanásti ľudia zamestnaní na čiastočný úväzok,“ vysvetlil Kandráč.

Bývalý starosta František Žiga reagoval na celú vec svojsky. „Už sú tam rok. Čo doteraz robili?“ pýta sa narážajúc na nové vedenie. „Keď to nevedia, nemajú tam čo robiť. Ale nech sa starajú. Mňa to už prakticky nezaujíma, som penzista,“ povedal. Je presvedčený, že cesta ku kolaudácii bytoviek je jednoduchá. „Veď rúry na vodu a kanál sú v zemi, chýba len voda. Dokončiť sa to dá, môžu vyvŕtať studňu. Žiadosť na elektrickú sieť je už tiež podaná, projekt je urobený, tak nechápem, kde to viazne,“ uzavrel.