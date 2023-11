V rýchliku na Spiši muž nožom zaútočil na ženu. Pokúsil sa utiecť, spacifikoval ho až vojak v civile

Podľa informácií TV Joj v rýchliku R 762 smerujúcom z Košíc do Žiliny ženu v kupé dobodal muž. Údajne išlo o útok do oblasti krku, žena bola s viacerými bodnými ranami prevezená do nemocnice, jej aktuálny stav nie je známy.

Útočník sa po svojom skutku pokúsil na najbližšej stanici v Spišskej Novej Vsi z miesta činu utiecť, ale po vlaku ho naháňali ostatní cestujúci.

Spacifikovať sa agresora podarilo až trom mužom, pričom jedným z nich bol vojak v civile. Tí muža odovzdali privolanej polícii.

„Má ísť o pomerne mladého muža zo Spišskej Novej Vsi. Čo bolo motívom, zatiaľ nie je známe,“ uvádza zdroj.

Na miesto, ktoré strži polícia, prišiel kriminalistický tím s technikom. „Keďže sa v súčasnej dobe zisťujú prvotné informácie, viac informácií nie je možné poskytnúť,“ uviedla Ivanová.

Podľa webu, ktorý prináša aktuálne polohy vlakov na Slovensku, dosahuje meškanie rýchlika už viac ako tri hodiny. Podľa grafikonu mal do Žiliny doraziť o 22:30, od 20:12 však stojí v Spišskej Novej Vsi.