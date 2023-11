Špičkovú žiarsku pôrodnicu v decembri zatvoria. Mamičky sú znechutené, na diaľnici rodiť nechcú

Ďalšie nemocničné oddelenie odsúdené na „odstrel“? Správa o pozastavení chodu pôrodnice v Žiari nad Hronom znepokojila pacientky, aj primátorov piatich miest z troch okresov, pre ktoré je toto zdravotnícke zariadenie spádovým. Hoci by malo ísť len o trojmesačnú „prestávku“, mnohí neveria, že dôjde k jej znovuotvoreniu.

Žiarska nemocnica, ktorú prevádzkuje spoločnosť AGEL, oznámila pozastavenie tamojšej pôrodnice pre nedostatok personálu. Ten vraj nie je možné udržať kvôli kritériám optimalizácie siete nemocníc. Zmeny týkajúce sa gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia majú nastať v druhej polovici decembra.

Na situáciu s nechuťou reagovali viaceré Žiarčanky. Sú presvedčené, že čo sa raz zatvorí, už sa neotvorí. Pripomínajú, že podobne pred niekoľkými rokmi skončila pôrodnica v Banskej Štiavnici, ktorá mala medzi rodičkami vynikajúce meno. Zániku sa napriek tomu nevyhla.

Jedna z mamičiek, Lucia, nenachádza slov. „Výborní lekári, milé sestričky, novorodenecké prešlo za tie roky zmenou. Čím ďalej, tým viac žien sem chodí rodiť a teraz sa to zruší. Nakoniec bude pravda, čo sa vravelo, keď to preberie AGEL,“ naráža na fakt, že v júli sa táto spoločnosť stala majiteľom žiarskej nemocnice, keď ju kúpila od Penty. „Otras. Ak by som svojho tretieho potomka mala ísť rodiť ďalej, tak porodím niekde na diaľnici. Za chvíľu tu nedostaneme ani základné ošetrenie,“ mieni.

Jana Bittó Cigániková o reforme nemocníc Video Zdroj: TV Pravda

Ďalšia mamička, Petra, tiež netají rozčarovanie. „To nie je možné. Ja som išla rodiť z Banskej Bystrice do Žiaru, keďže tamojšia pôrodnica je naozaj vynikajúca, a oni ju chcú zavrieť? Celé zle,“ komentovala vzniknutú situáciu. Podčiarkla, že žiarsku pôrodnicu si vyberá, pre jej kvality, viacero žien z iných miest. Jej slová potvrdila aj Jana, ktorá pred nemocnicou v Leviciach uprednostnila tú v Žiari. „Sú tam super sestričky, aj lekári. Naozaj veľká škoda,“ podotkla.

„Žiarska pôrodnica urobila kus dobrej práce, rodila som tam trikrát. Vždy som bola veľmi spokojná,“ hovorí Veronika, ktorá svojho najmladšieho potomka priviedla na svet pred tromi rokmi. „Je to zariadenie na špičkovej úrovni, s perfektným personálom, prístupom, všetkým. Nechápem toto rozhodnutie,“ uzavrela.

Odišli štyria lekári

Medicínsky riaditeľ spoločnosti AGEL Waldemar Krzystof Kmiecik reagoval, že z pohľadu počtu lekárov je situácia na žiarskom oddelení zložitá už dlhodobo. „Množstvo aktivít vedenia nemocnice v minulosti viedlo k úspešným náborom gynekológov, no najmä medializácia optimalizácie siete nemocníc zohrala výraznú úlohu v destabilizácii personálu v zariadeniach nášho typu kategorizovaných do úrovne I.,“ vysvetlil. Pripomenul, že v najnižšej „jednotke“ sú avizované kvantitatívne kritériá v počtoch pôrodov a riadená redukcia počtu oddelení s menej ako 800 pôrodmi ročne. „Redukciu riadenú štátom predbiehajú odchody skúsených lekárov z menších pracovísk, akým je aj táto nemocnica, s tohtoročným očakávaným počtom pôrodov približne 480,“ priblížil Kmiecik.

Nemocnica objasnila, že vzniknutá situácia vyplynula z odchodu štyroch lekárov. Kapacitne tak nedokáže pokryť riadnu 24-hodinovú prevádzku oddelenia a najmä ústavnú pohotovostnú službu bez toho, aby slúžiacich doktorov a pacientky nevystavovali riziku zlyhania z dôvodu preťaženia.

„Prevádzka gynekologickej ambulancie, aj plánovaných operačných výkonov, sa nemení. Pre budúce rodičky však AGEL prináša viacero náhradných alternatív poskytnutia kvalitnej a dostupnej zdravotnej starostlivosti,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Jana Ševčíková. Zdôraznila, že prvou možnosťou pôrodu, najbližšie k Žiaru nad Hronom, je zvolenská nemocnica, ktorá tiež patrí do ich siete a v regióne má vynikajúce meno. Ročne tam príde na svet 1 300 detí.

„Rodičkám je tam k dispozícii zrekonštruované oddelenie šestonedelia, novorodenecké oddelenie, nadštandardné izby či ambulantný trakt,“ vymenoval Kmiecik. „Navyše, už o pár týždňov bude spustená prevádzka komplexne obnovených pôrodných boxov a operačnej sály pre cisárske rezy. Vybudovali sme štyri samostatné pôrodné izby, ktoré zachovávajú intimitu tak, aby rodička nebola vyrušovaná a mala čo najvyšší komfort,“ pokračoval medicínsky riaditeľ. Do tejto rekonštrukcie podľa neho nemocnica investovala 1,28 milióna eur.

Čítajte aj Rozdávanie eurofondových peňazí „zaváňa“ škandálom. Prídu župy o milióny?

Ďalšom možnosťou pre pacientky z regiónu je využiť služby Nemocnice AGEL v Leviciach. „Je pripravená poskytovať komplexnú starostlivosť na 48 lôžkach, vrátane JIS. Disponuje špičkovým personálnym a materiálno-technickým vybavením,“ tvrdí Kmiecik. Levická pôrodnica prevádzkuje tiež oddelenie a ambulanciu rizikovej tehotnosti, konzultačnú gynekologickú či ultrazvukovú ambulanciu. Nechýbajú nadštandardné lôžka v prevádzke šestonedelia, samostatný pôrodný box a nová sekčná sála. Ročne sa aj tam narodí zhruba 1 300 detí.

Mobilizácia primátorov

Napriek vyzdvihovaným kvalitám dvoch alternatív mnohé pacientky nechápavo krútia hlavou. „Takto si klientky do Zvolena a Levíc nenaženú, to sa nerobí,“ zhodli sa. Sú presvedčené, že za aktuálny alarmujúci stav je zodpovedné súčasné vedenie nemocnice a ich komunikácia s personálom.

Jasný nesúhlas s avizovaným zatvorením oddelenia dal hneď najavo aj žiarsky primátor Peter Antal. „Túto informáciu sme prijali s nevôľou a rozhorčením. Mesto nemá kompetencie rozhodovať o rozsahu poskytovania zdravotnej starostlivosti v nemocnici, no žiadny argument uvádzaný prevádzkovateľom neberieme,“ uviedol Antal. Pripomenul, že žiarska nemocnica zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, v oblasti gynekológie a pôrodníctva, pre tri okresy – Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica. Patria tam tiež mestá Kremnica a Nová Baňa.

Čítajte aj Tristoročnú technickú pamiatku v Štiavnici niekto prevŕtal. Vrátia ju do pôvodného stavu?

Primátora nezaujíma, že dôvodom nepopulárneho rozhodnutia sú chýbajúci lekári. Nemocnica má podľa neho povinnosť zabezpečiť dostatok personálu, čo vyplýva aj zo zmluvy s Banskobystrickým samosprávnym krajom, ktorý spoločnosti AGEL prenajíma budovy. Napriek tomu, že avizované je len trojmesačné pozastavenie, neverí v znovuotvorenie oddelenia.

„Obávame sa, že po tomto kroku už jeho činnosť nebude obnovená v pôvodnom rozsahu,“ poznamenal Antal. Situáciu plánuje komunikovať aj so županom Ondrejom Lunterom. Podnikne tiež ďalšie kroky, aby to prevádzkovateľ ešte prehodnotil. Na piatok ráno už dohodol pracovné stretnutie primátorov dotknutých miest, ktorého jedinou témou bude pozastavenie pôrodnice.