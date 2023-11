Scéna ako zo zlého filmu: Rodina na Kysuciach žije pri stavenisku diaľničného privádzača

Neznesiteľný hluk, prach a popraskané steny v dome. To sú negatíva, ktoré rodine Miroslava Chyláka spôsobuje výstavba diaľničného privádzača v Kysuckom Novom Meste. Ťažké mechanizmy vidia rovno zo svojej záhrady, celé dni sú v strese. Susedné dva domy diaľničiari odkúpili a zrovnali so zemou, no u nich rovnaký postup odmietli.

Dom Chylákovcov stojí pri stavenisku diaľničného privádzača, ktorý bude súčasťou úseku D3 Žilina (Brodno) – Kysucké Nové Mesto. Vzhľadom na toto „susedstvo“ stratila ich nehnuteľnosť na hodnote. Ak by o ňu aj niekto prejavil záujem, museli by ju predať výrazne pod cenu. So žiadosťou o odkúpenie sa preto obrátili na diaľničiarov – prvýkrát v roku 2015. Tí to ale odmietli s tým, že ich dom nie je zahrnutý v trvalom zábere stavby. Napriek tomu sa nevzdávali a rovnakú žiadosť podali ešte štyrikrát. Kladnej odpovede sa nedočkali.

„Tento privádzač sme si tu, samozrejme, neželali. Delí nás od neho len pár metrov, vidíme naň z našej záhrady,“ zobral nás majiteľ domu na miesto, o ktorom práve hovoril. Počas našej návštevy síce pracovný ruch na stavbe nevládol, no zrejme za tým bolo upršané počasie a fakt, že sme tam prišli poobede pred voľným dňom sviatku Všetkých svätých.

„Inak tu bežne počujeme, od rána, hluk buldozérov, valcov či nákladiakov, ktoré tu denne robia navážky,“ povedal Chylák. Aby sme mali predstavu, o čom hovorí, ukázal nám zábery zachytené na videonahrávkach, ktoré má vo svojom mobile. Videli sme na nich pohyb ťažkých mechanizmov a počuli nepríjemné škrípanie, buchot či zvuk motorov. „Za slnečného počasia si v záhrade kávu určite nevypijeme. Ak, tak v nedeľu. V lete sme stále zostávali zavretí vnútri, malý syn sa tu nemohol hrať. Vonku sa to nedalo vydržať,“ zhodnotil s tým, že kvalita bývania sa im výrazne zhoršila. „Na okná, auto aj vysadené stromy nám sadá obrovské množstvo prachu,“ priblížil.

„Trvá to už druhý rok. Odkedy tu spustili tie práce, dom sa nám doslova začal otriasať. Aj toto je jeden z následkov,“ ukázal na spadnutú dlaždicu pri vstupe do domu. Priamo vnútri upozornil na praskliny stien v chodbe, kuchyni, aj na strope v kúpeľni.

Nedočkali sa ani okien

Svoj dom kúpili Chylákovci v roku 1999, dodnes splácajú hypotéku. Pripomínajú, že to bolo v čase, keď o diaľničnom privádzači, ktorý tam mal v budúcnosti vyrásť, nikto nič nehovoril. Prvé zmienky o tom sa k nim dostali až o pár rokov nato. „Majiteľov dvoch susedných domov si neskôr zavolali s tým, že ich vyplatia a zbúrajú. Pred nami vraj nemajú nič hovoriť, aby sa to ešte nerozkríklo,“ spomína Miroslavova manželka Zuzana Chyláková.

„Zjavne chceli, aby to išlo bez nejakých protestov,“ pokračovala. Oficiálne vraj s nimi o tom nikto nekomunikoval až dovtedy, kým sa osobne o to nezačali zaujímať. „Čiže kým sme prvýkrát nežiadali, aby odkúpili aj nás. Až potom nám poslali nejaké vyjadrenia,“ vysvetlila. Po záporných odpovediach sa snažili aspoň o to, aby boli, ako priami susediaci, prizvaní k stavebnému konaniu.

„Kvôli možnosti podať prípadné námietky. Prisľúbili, že nás nevynechajú, ale potom prišla pandémia a urobilo sa to v čase, keď bolo všetko pozatvárané. Pozvať nás teda nemuseli a vtedy si to odklepli. Dozvedeli sme sa o tom až mesiac potom,“ zdôraznili manželia. Pripomínajú, že nástenka s oznámením o konaní bola v zatvorenej budove, takže si to nemali ani ako sledovať.

Keďže žiadosť o odkúpenie Chylákovcom diaľničiari niekoľkokrát odmietli, dúfali aspoň v nejakú kompenzáciu. Tej sa však doteraz nedočkali. „V roku 2015 nám odpísali, že popri realizácii protihlukových stien sú navrhnuté na výmenu okná na našej nehnuteľnosti tak, aby neboli prekročené hladiny hluku. To už dnes ale podľa nich nie je pravda,“ hovorí otec rodiny s tromi deťmi. Poznamenal, že to má aj na papieri. Vzápätí doniesol spomenutý dokument, ktorý jeho slová potvrdzuje.

Rozkopaný pozemok

Na tlmenie otrasov inštalovali diaľničiari pri dotknutom dome, hlboko do zeme, protivibračnú stenu. Voľným okom z nej vidieť len vrch splývajúci s cestou. „Trochu to pomáha, kým cez ten múr nepresypú zem. K tomu už ale došlo – hutnili to po vrchu, takže tie vibrácie sa prenášali a doma sa nám všetko triaslo,“ tvrdí pán Chylák. „To takzvané odhlučnenie ich stálo minimálne toľko, koľko by zaplatili za odkúpenie nášho domu,“ mieni.

Pravidelné monitorovanie ovzdušia a hluku vykonávané na ich pozemku podľa Chylákovcov nemá žiadny význam. „Akonáhle sem zo životného prostredia dajú merač, na tejto stavbe sa nerobí. Presunú sa inde,“ tvrdia. „Je to taká veľká búda, takže oni veľmi dobre vedia, čo to je,“ opísali spomínaný prístroj.

Zarážajúce je tiež to, že pred časom im prišla nájomná zmluva o zriadení vecného bremena na ich pozemku. „S tým, aby sme ju podpísali. Prišlo nám to ale až potom, ako nám do zeme, pred našou bránou, dali nejaké potrubie. Celé nám to tu prekopali. My sme to však doteraz ani len nepodpísali,“ krútia hlavou. „Súvisí to s privádzačom. Zrejme to tam je kvôli vode, elektrine, nejakým káblom,“ odhadujú.

Všetko chceli riešiť aj s právnikom, no ten ich nepotešil. „Reagoval, že so štátom sa neoplatí súdiť. Je to vraj na dlhé lakte. Dal nám najavo, že by išlo o vopred prehratý spor. No a roky vrážať peniaze do takýchto ťahaníc, pričom nakoniec nevyhráme, nemá zmysel,“ zhodli sa. „Keby mal takýto problém niekto z vyšších štátnych miest, riešenie by sa určite našlo. Obyčajný človek sa ale spravodlivosti nedovolá,“ dodali znechutene.

Žiadna kompenzácia?

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) tvrdí, že robí maximum, čo jej platné právne predpisy a s tým spojené možnosti dovoľujú, aby zmiernila vplyv výstavby na všetky nehnuteľnosti, vrátane tej, ktorú vlastní Miroslav Chylák. Pravidelne s ním vraj komunikuje a nepretržite sleduje vplyv výstavby v danej oblasti. Vykonáva tiež monitorovanie nehnuteľnosti s pohľadu hluku a vibrácií v súlade s platnými právnymi predpismi.

„S tým, že monitorovací bod sa nachádza v tesnej blízkosti nehnuteľnosti vo vlastníctve pána Chyláka, konkrétne na susednej nehnuteľnosti. Uvedené len potvrdzuje, že NDS kontroluje vplyvy výstavby, aby sa všetky riadne a preukázané negatívne vplyvy eliminovali, respektíve odstránili,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Eva Žgravčáková. Zdôraznila, že s majiteľom domu prebieha a prebiehala intenzívna komunikácia aj počas niekoľkých predchádzajúcich rokov, keď projekt pripravovali do výstavby.

„Aby sme zmiernili nežiaduce vplyvy stavby na majetok pána Chyláka, zrealizovali sme konštrukciu podzemnej antivibračnej steny, ktorá významne eliminovala vplyv výstavby. Uvedené je tiež preukázané vďaka monitorovaniu, ktoré vykonáva NDS,“ pokračovala Žgravčáková. Na elimináciu negatívnych účinkov hluku sú podľa nej, v zmysle projektovej dokumentácie, navrhnuté protihlukové opatrenia, ktorých účinnosť je rovnako dlhodobo monitorovaná.

„Čo sa týka žiadosti o výkup rodinného domu, NDS je oprávnená vykupovať pozemky a stavby len v rozsahu trvalého záberu nevyhnutnom pre výstavbu diaľnice, ktorý je určený projektovou dokumentáciou,“ zopakovala hovorkyňa. Dodala, že samotná stavba privádzača nezasahuje do rodinného domu Chylákovcov, preto nemôžu pristúpiť k jeho odkúpeniu. Prečo nedošlo aspoň k s sľúbenej výmene okien či inej kompenzácii, prípadne či by sa niečoho podobného mohli vlastníci dotknutej nehnuteľnosti dostať, NDS nekomentovala.