Za pôrodnicu s „cvengom“, aj z čias bývalého Československa, bojujú viacerí primátori

Spoločnosť AGEL, ktorá nedávno kúpila žiarsku nemocnicu od Penty a s jej prevádzkou začala v júli, oznámila zatvorenie nemocnice (od 16. 12., pozn. red.) kvôli personálnym problémom. Štyria lekári sa vraj odtiaľ rozhodli odísť. Podľa medicínskeho riaditeľa Waldemara Krzystofa Kmiecika za to môže najmä plánovaná optimalizácia siete nemocníc, podľa ktorej by žiarska patrila do najnižšej úrovne I. V nej sú určené kritériá s riadenou redukciou počtu oddelení s menej ako osemsto pôrodmi ročne.

Pôrodnica v Žiari nad Hronom Video Zdroj: TV Pravda

Toto zdôvodnenie však u obyvateľov dotknutých regiónov neobstojí. Spádová oblasť žiarskej nemocnice má 100-tisíc pacientov. Mnohí sa obávajú, že zatvorenie pôrodnice je len začiatkom k „premene“ na ODCH, čiže oddelenie dlhodobo chorých. Rovnaké už AGEL prevádzkuje napríklad v Handlovej.

Napätá atmosféra

Pôrodnicu v Žiari vyhľadávajú aj pacientky z iných regiónov. Ničím výnimočným nie sú mamičky z Banskej Bystrice, Prievidze, Bojníc alebo Žiliny. Pochvaľujú si najmä priateľský prístup, čo vraj v mnohých iných nemocniciach chýba. Keď sme na oddelenie „nakukli“, všetky izby boli plne obsadené. K pacientkam a ich bábätkám sme sa ale nedostali.

Celé to tam pôsobí moderne a útulne. Zdroj blízky nemocnici nám však prezradil, že medzi zamestnancami je momentálne napätá atmosféra. Mnohé sestričky nevedia, ako budú vo svojej profesii pokračovať. Doteraz im vraj nikto nedal jasné stanovisko o ich ďalšom pôsobení.

Žiarsky primátor Peter Antal upozornil, že tamojšia nemocnica si aktuálne pripomína 60 rokov svojej existencie. „Je smutné, že práve teraz dochádza, zo strany prevádzkovateľa, k takémuto kroku. Zvlášť, keď naša pôrodnica je a bola tiež v minulosti naozaj kvalitná. Pod vedením jej prvého primára Jána Straku sa stala jednou z najlepších v bývalom Československu,“ povedal Antal.

„V oblasti starostlivosti o ženy a novorodencov, ktorých úmrtnosť bola najnižšia v rámci celej vtedajšej republiky, sa dostala na špičku. Pán primár Straka tu vychoval množstvo kvalitných pôrodníkov a gynekológov,“ podčiarkol. Rodičky sú podľa neho s nadštandardným prístupom lekárov a sestričiek spokojné aj v súčasnosti. „V diskusných príspevkoch k pôrodnici na internete nenájdete ani jeden kritický komentár. To je dôkaz, že dodnes funguje na vysokej úrovni,“ tvrdí.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda primátori, Žiar nad Hronom, Kremnica, BS, ZC, NB Primátori piatich miest chcú zabojovať o záchranu žiarskej pôrodnice.

Definitívny zánik?

O pokračovanie fungovania oddelenia chcú spoločnými silami zabojovať primátori piatich miest – Žiar nad Hronom, Kremnica, Žarnovica, Banská Štiavnica a Nová Baňa. V podstate ide o bývalý žiarsky okres, pre ktorého obyvateľov je nemocnica v Žiari najbližšou. „Jednoznačne nesúhlasíme s rozhodnutím spoločnosti AGEL a jej generálneho riaditeľa ideme požiadať o bezodkladné stretnutie,“ hovorí Antal. „Zároveň vyzývame súčasné vedenie ministerstva zdravotníctva, aby pristúpilo k prehodnoteniu a úprave vyhlášky optimalizácie siete nemocníc a stanovilo taký počet pôrodov, aby zostala zachovaná dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre obyvateľov jednotlivých regiónov,“ povedal. Pokračoval, že prehodnotenie avizovaného kroku žiadajú aj od spoločnosti AGEL.

„Tiež ju vyzývame, aby sa začala vážne a intenzívne zameriavať na požadované personálne zabezpečenie oddelenia a tak stabilizovala jeho riadnu činnosť,“ zdôraznili v spoločnom vyhlásení primátori. Kritická situácia so zabezpečovaním kvalifikovaných lekárov podľa nich nemá byť riešená uzatvorením oddelenia, ale aktívnym vyhľadávaním a motivovaním zdravotníckeho personálu pôsobiť v nemocnici. Sú presvedčení, že na základe zmluvného vzťahu o prenájme nemocničných budov od Banskobystrického samosprávneho kraja sa má spoločnosť AGEL snažiť zdravotnú starostlivosť poskytovať, nie obmedzovať.

Argumenty, že pacientky a rodičky môžu využiť služby nemocníc vo Zvolene a v Leviciach, pokladajú primátori za nedostatočné. „Obávame sa, že obyvateľom regiónu sa zníži dostupnosť garantovanej zdravotnej starostlivosti. Väčšia vzdialenosť do uvedených nemocníc zvyšuje riziko najmä pre pacientky so spontánnymi pôrodmi,“ zhodnotili. Vzápätí pripomenuli, že keď bývalý prevádzkovateľ nemocnice, Svet zdravia, rušil v roku 2016 činnosť pôrodnice v Banskej Štiavnici, argumentoval, že rodičky z jej spádovej oblasti dostanú adekvátnu starostlivosť práve v žiarskej nemocnici.

„Obávame sa, že dočasné uzatvorenie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Žiari bude mať za následok prerušenie kontinuity poskytovania služieb a bude viesť k jeho definitívnemu zániku,“ uzavreli.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda pôrodnica, Žiar nad Hronom Pôrodnica v Žiari nad Hronom – čaká ju definitívny koniec?

Kukolík: Dá sa to

Banskobystrický župan Ondrej Lunter reagoval, že sa stretne nielen s vedením mesta Žiar nad Hronom, ale aj s prevádzkovateľom. „Pri preberaní bývalých nemocníc siete Svet zdravia spoločnosťou AGEL sme dostali prísľub, že k redukcii zdravotnej starostlivosti nedôjde. Budeme sa preto pýtať, aká je dlhodobá vízia AGEL-u nielen pre žiarsku nemocnicu, a či tento prísľub stále platí,“ uviedol Lunter.

Žiarsky viceprimátor a zároveň lekár Ladislav Kukolík tvrdí, že obtelefonoval štyroch gynekológov, ktorí by podľa neho ponuku žiarskej nemocnice zvážili. „V minulosti pracovali na našom oddelení. Okrem toho, že z informácie o plánovanom zatvorení boli zhrození a sklamaní, jeden mi povedal, že je pripravený prísť niečo odslúžiť. Ďalší traja to neodmietli s tým, že porozmýšľajú,“ tvrdí Kukolík. „Sú aj ďalší, ktorých môžem iniciatívne oslovovať,“ poznamenal. Pokračoval, že spoločnosť AGEL má asi pätnásť nemocníc. „Je nepochopiteľné, že z nich nevie zabezpečiť dvoch gynekológov, aby sem prišli pracovať. Keby mali úprimný záujem, som presvedčený, že sa to dá,“ doplnil.

Spoločnosť AGEL zopakovala, že vzniknutá situácia jej nedovoľuje zaručiť bezpečnosť zdravotníckych zamestnancov a rodičiek, preto pôrodnicu v žiarskej nemocnici od polovice decembra na tri mesiace redukujú. Aktívne vraj hľadajú riešenia, ako tento stav odvrátiť a zabezpečiť dostatok kvalifikovaného personálu.

„Budeme tiež čakať na kroky ministerstva zdravotníctva a avizovanej optimalizácie siete nemocníc, ktorú považujeme v tejto problematike za kľúčovú. Odmietame akékoľvek špekulácie, že plánujeme ďalšie obmedzovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v žiarskej nemocnici,“ zdôraznila hovorkyňa spoločnosti Jarmila Ševčíková.

Stanovisko rezortu zdravotníctva veľmi optimistické pre Žiar nie je. Komunikačný odbor ministerstva uviedol, že situácia týkajúca sa personálnych kapacít v nemocniciach je jedným z dôvodov, prečo sa pustili do reformy nemocničnej siete na Slovensku. V Žiari vraj už dlhšie počet pôrodov klesá – kým v roku 2019 ich tam zaznamenali 550, vlani to už bolo menej ako päťsto.

„Navyše tam nie je aktuálne vybudovaná JIS pre novorodencov, ktorá je v budúcnosti podmienkou pre pôrodnice,“ vysvetlil rezort. V súčasnosti má podľa neho takmer polovica pôrodníc len fyziologické oddelenie pre novorodencov, preto všetky komplikovanejšie stavy musia prevážať inde. „Čo ohrozuje nielen pacientku, ale aj novorodenca. Vďaka tomu, že pribudnú jednotky intenzívnej starostlivosti do všetkých pôrodníc, vyhneme sa niektorým presunom a starostlivosť bude lepšia,“ dodalo ministerstvo.