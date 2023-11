Koniec bratislavských ikon. Hlavné mesto sa po 33 rokoch rozlúčilo s hranatými trolejbusmi

Kĺbový trolejbus Škoda 15 Tr(M) počas symbolickej rozlúčky s hranatými trolejbusmi, ktorú zorganizoval DPB na zastávke Červený most. Bratislava, 5. november 2023

„Hranaté trolejbusy sa za roky prevádzky stali jednou z bratislavských ikon. Nielen tie kĺbové, ale aj krátke. Takmer každý cestujúci si zrejme vybaví legendárne zavýjanie motoru pri rozjazde či brzdení trolejbusu. Doba však ide ďalej,“ uviedol predseda predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Martin Rybanský s tým, že v premávke už testujú nové kĺbové hybridné trolejbusy.

Bratislavské ikonické trolejbusy po 33 rokoch končia.

Od 10.00 do 16.00 h premávala mimoriadna linka 212 po historickej trase Červený most – Tipos aréna. Jazdili na nej výhradne „hranaté“ trolejbusy. Na konečnej zastávke Červený most boli pre cestujúcich pripravené napríklad bezplatné brožúry či pamätné cestovné lístky.

Ako uviedol DPB na sociálnej sieti, na linke 203 neboli v minulosti kĺbové trolejbusy každodennou záležitosťou. Smerom na Kolibu boli 15Tr(M) nasadzované hlavne počas voľných dní a zasneženej zimy.

„Stálicou na linke sa stali až v posledných rokoch, keď vystriedali krátke trolejbusy na nočných linkách. Pred jazdami na nočných linkách sa trolejbusy každý večer objavia práve na niekoľkých spojoch dnešnej linky 44. Viacerí z vás nám určite dajú za pravdu, že v posledných rokoch sa tieto spoje stali legendárnymi a večernú linku 44 s obľubou navštevovali fanúšikovia nielen zo Slovenska a z Česka,“ uviedol dopravný podnik.

Doplnil, že svoje posledné kilometre odjazdia 5.11.2023 na trase z Búdkovej na Kolibu. Jeden z trolejbusov vypravíme na prvý odchod nočnej služby s odchodom zo zastávky Depo Hroboňova o 19:21 a z Koliby o 20:02. Po predaní žezla novším bratom na zastávke Hodžovo námestie sa trolejbus 15TrM poslednýkrát aj s cestujúcimi odoberie späť do Depa Hroboňova cez Hroboňovu ulicu. Touto jazdou sa pravidelná premávka trolejbusov 15Tr v Bratislave po dlhých 33 rokoch uzavrie," uzavrel DPB.