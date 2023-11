Austrálsky turista uviazol v Štôlskej doline, pomáhali mu horskí záchranári

Horská záchranná služba (HZS) informovala, že na Popradské pleso sa vybral po magistrále zo Sliezskeho domu, zišiel však z chodníka a uviazol v kosodrevine.

Nebol schopný pokračovať ďalej, podľa HZS bol aj značne vyčerpaný a podchladený, keďže v horách vládlo mimoriadne nepriaznivé počasie. Fúkal silný vietor, snežilo a teplota sa pohybovala pod bodom mrazu.

„Turista nebol vystrojený do takýchto podmienok. Našťastie, vedel poskytnúť svoju polohu, čo značne urýchlilo postup k nemu. Záchranári mu smerovali na pomoc zo Starého Smokovca. Vzhľadom na časovú dostupnosť, podmienky, aké v horách vládli, a tým veľké riziko rozvoja hypotermie, bolo aktivované ECMO (mimotelová membránová oxygenácia krvi) pracovisko v Banskej Bystrici a Košiciach, kde by bol pacient v prípade potreby smerovaný,“ uvádza HZS.

Záchranári sa k turistovi dostali v neskorých nočných hodinách. Bol premrznutý, ale s pomocou schopný pohybu. Po zateplení a poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti s ním začali zostupovať do Vyšných Hágov. Tam 22-ročného muža s podozrením na omrzliny končatín odovzdali do starostlivosti posádke rýchlej zdravotnej pomoci. S ňou následne smeroval do popradskej nemocnice.