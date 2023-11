Kontajnery pre ľudí v Telgárte sú pripravené, no chýba elektrina. Nasťahujú sa, keď ju zapoja

Chladné či daždivé noci musia ešte nejaký čas ľudia prespávajúci v stanoch na Horehroní vydržať. Po troch mesiacoch sa v Telgárte síce dočkali mobilných kontajnerov, no ešte nemajú povolenie na zapojenie prúdu od elektrikárov. Miestni sa zhodujú, že keď to zvládli doteraz, tých pár dní navyše už nejako „potiahnu“. Tešia sa však už na teplo a tečúcu vodu so sprchou.

Od júlového požiaru v telgártskej osade býva 105 ľudí, z nich 60 detí, v stanoch. Nedôstojné podmienky sa od začiatku snažila riešiť obec v spolupráci s Banskobystrickou župou. Starosta Jozef Štajer hovorí, že s pribúdajúcim časom rástla medzi miestnymi, ktorí sa od leta tlačia v stanoch, nervozita a frustrácia. Teraz sa konečne dočkali – pred pár dňami im tam doviezli kontajnerové bývanie.

Kontajnerové mestečko v Telgárte Video Zdroj: TV Pravda

„Čo najskôr sa tam chcú nasťahovať. Noci sú chladné, takže potrebujeme ako soľ, aby kompetentní umožnili ľuďom ísť do tepla a mohli normálne fungovať,“ vraví starosta. Problém je, že ešte nemajú elektrinu. „Vybavenie, teda poschodové postele, stoly, stoličky, tam budeme riešiť postupne,“ povedal Štajer. „Teraz je najdôležitejšie, aby tam už ľudia boli umiestnení a mali k dispozícii základné veci,“ doplnil.

Dušan Pokoš žije v stane so svojou manželkou, deťmi aj s mamou. „Sme radi, že už budeme mať kde bývať, tešíme sa do tepla. Rána aj noci sú tu chladné, niekoľko dní to ale ešte vydržíme,“ poznamenal. Ubytovanie mimo osady vraj pre svoju rodinu nehľadal, nemal na to podmienky. „Z čoho by som to zaobstaral? Veď nemáme žiadne financie,“ zdôvodnil. Zohnať prácu tam tiež nie je jednoduché. „Teraz od prvého robím aktivačné práce v rámci obce. Som rád, že pán starosta ma zamestnal,“ uzavrel.

Marcelu Pokošovú sme zastihli pri vešaní bielizne pred jedným zo stanov. Posťažovala sa, že v noci mrznú a keď prší, voda im tečie dovnútra. „Keď sú slnečné dni, je ešte dobre. Ale inak mokneme a trasieme sa od zimy,“ povedala s tým, že trpia najmä deti. „Škoda, že sa tam ešte nedá svietiť. Najradšej by sme sa nasťahovali hneď,“ ukázala na pripravené kontajnery. „Ale keď sme vydržali doteraz, toto už nejako zvládneme,“ mieni.

Problém s trafostanicou

Župan Ondrej Lunter objasnil, že celková výška dotácie na mobilné kontajnery dosiahla viac ako 380-tisíc eur. Podčiarkol, že za uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu ministerstva financií, a ich presunutiu na Úrad vlády splnomocnencovi pre rómske komunity, sú vďační predchádzajúcemu premiérovi Ľudovítovi Ódorovi.

„Z tých peňazí sa urobili všetky terénne práce, nakúpili sa unimobunky a ich vybavenie tak, aby tu tí ľudia mohli dočasne bývať,“ vysvetlil. Pripomenul, že napriek tejto pozitívnej správe sa obyvatelia do kvalitnejších podmienok ešte nasťahovať nemôžu.

„Nemáme povolenie zo Stredoslovenskej distribučnej spoločnosti (SSD), aj keď sme už pred niekoľkými týždňami dali žiadosť a pomáhal nám aj generálny riaditeľ sekcie energetiky na ministerstve hospodárstva. Vyžadujú od nás ale novú žiadosť,“ podotkol Lunter. Tá predchádzajúca vraj mala formálnu chybu. „Znie to neuveriteľne, no vraj sme ju podali pre odber 130 kilowattov a na to je potrebné vybudovať trafostanicu. Máme dať teda žiadosť pre odber na tri krát 200 ampérov, čo je 132 kilowattov, a tak je možné urobiť pripojenie novým rozvádzačom z existujúcej trafostanice,“ ozrejmil. Nevie, či teraz musia čakať dni, alebo týždne.

Foto: Eva Štenclová, Pravda kontajner, unimobunka, osada, Telgárt Kontajnery im priviezli, bývať v nich ešte nemôžu.

Prednosta Okresného úradu v Brezne Ondrej Filipiak zdôraznil, že veci nabrali spád aj po výbornej spolupráci so župou. „Považujem za menší zázrak, že sa to podarilo. Máme tu 28 kontajnerov, viazne to už len na dodávke elektriny. Mimoriadna situácia by sa tu mala skončiť jej zapojením a ubytovaním rómskych spoluobčanov v tomto mestečku,“ povedal. Dohodnuté je to podľa neho na zhruba dva roky. Súvisieť to bude s nastavením dotačných mechanizmov do ďalšieho obdobia.

„Čo bude ďalej, je úlohou rokovaní s premiérom či Úradom vlády, prípade úradom splnomocnenca. Zároveň musím poďakovať aj Jánovi Herovi, ktorý toho veľa urobil, no dnes tu, žiaľ, nemôže byť,“ doplnil prednosta s tým, že kontajnery sa zabezpečovali cez verejné obstarávanie a sú majetkom obce.

Foto: Eva Štenclová, Pravda stany, osada, Telgárt V stanoch žijú Telgártčania už tri mesiace.

Odstránenie osád

Lunter upozornil, že ide o dočasné riešenie. „Samozrejme, takéto unimobunky nie sú plne vyhovujúce na trvalý život. Aj preto sme Telgárt pozvali, aby bol súčasťou projektu Banskobystrického samosprávneho kraja, v rámci ktorého, v spolupráci s Európskou komisiou a Svetovou bankou, chceme navrhnúť stále riešenie,“ hovorí župan. Pokračoval, že Telgárt je zaradený medzi šesťdesiat obcí, ktoré môžu čerpať prostriedky z nového programového obdobia na komplexné riešenie osád a ich úplné odstránenie.

„Rieši sa tým otázka sociálna, tiež vzdelávania od útleho veku až po ubytovanie, ale tak, aby z toho mali úžitok všetci obyvatelia, nielen minorita,“ tvrdí. Predpokladá, že ak to telgártske zastupiteľstvo odsúhlasí, trvalé riešenie by malo ísť cez svojpomocnú výstavbu. „To znamená, že nikto nič nedostane zadarmo. Cez mikrogranty sa vytvoria pôžičkové schémy, ktoré si obyvatelia budú môcť zobrať na nákup materiálu a následne si postaviť svoje domy. Zároveň potrebujeme, aby aj deti dostali riadne vzdelanie a mali príležitosť zamestnať sa. Len tak sa môžu vymaniť z tohto cyklu generačnej chudoby,“ dodal Lunter.

Montáž kontajnerov a príprava terénu na ne trvala firme, ktorá ich dodala, tri dni. Jej majiteľ Marek Osif ocenil rýchlosť svojho tímu a fakt, že ich zmluvný partner, ktorý im unimobunky dodal, ich mal hneď v dostatočnom množstve. „Spĺňajú všetky parametre a normy na to, čo táto krízová situácia potrebuje. Bežne sú dostupné aj na iné potreby – napríklad šatne, kancelárske zariadenia a podobne,“ zhodnotil Osif dodané kontajnery.

Stredoslovenská distribučná spoločnosť by zapojenie elektriny mohla stihnúť, podľa jej hovorcu Miroslava Gejdoša, zhruba do pätnástich dní. „Situácia je taká, že žiadosť o pripojenie nevyplnili správne a opätovnú, so správnymi údajmi, podali len včera,“ povedal Gejdoš. „Zo zákona máme tridsaťdňovú lehotu na to, aby sme sa vyjadrili, no keďže ide o takúto mimoriadnu situáciu, začali sme to riešiť okamžite a promptne,“ tvrdí. Doplnil, že tam musia vymeniť trafostanicu, čo potrvá niekoľko dní, a potom dajú odberateľom kladné stanovisko.