V Štiavnici zahájili sťahovanie personálu z historickej radnice. Čo je za tým?

Radnica v Banskej Štiavnici Video Zdroj: TV Pravda

Stredoveká pamiatka v Banskej Štiavnici, v ktorej sídli mestský úrad, už nutne potrebovala opravu. Fasáda je na niektorých miestach viditeľne poškodená, popadali z nej veľké kusy omietky. Múry sú popraskané a poznačené vlhkosťou. V týchto dňoch sú už práce v plnom prúde.

„Postupne dôjde k sanácii vlhkosti, statiky, rekonštrukcii rozvodov, dverí, okien, fasády, vnútorného aj vonkajšieho schodiska. Tiež k oprave a stabilizácii balkónov či zábradlí. V troch miestnostiach sa uskutoční pamiatkový a reštaurátorský prieskum, pričom sa obnovia staré maľby,“ vymenovala primátorka Nadežda Babiaková, čím všetkým si objekt prejde. Celé to vyjde na 1,3 milióna eur.

„Z toho sa mestu podarilo získať 800-tisíc od ministerstva kultúry, 135-tisíc z rezortu financií a zvyšné peniaze pôjdu z nášho rozpočtu,“ vysvetlila. Upozornila, že už predtým zrekonštruovali Kaplnku svätej Anny, ktorá je súčasťou radnice, no riešilo sa to v rámci samostatného projektu.

Kancelária, v ktorej už začali s odstraňovaním omietky.

Výskum v kanceláriách

Najväčšiu „šarapatu“ im robila práve vlhkosť. „Na radnici nám kvôli tomu začal sadať roh – vznikla puklina až po druhé poschodie. Keď to tam robotníci otvorili, narazili na dutý priestor, o ktorom sme ani netušili. Našli sa tam staré potrubia, z ktorých pochádzala problémová vlhkosť. Dovtedy si všetci mysleli, že ju spôsobuje, v sychravých dňoch, doprava,“ povedala primátorka.

„Celé sa to obnoví v nasledujúcich dvoch rokoch, dokončené by to malo byť niekedy v lete 2025. Samozrejme, ak sa neobjavia nejaké ďalšie nečakané nálezy, o ktorých dnes ešte nikto nevie,“ pripomenula Babiaková s tým, že v takom prípade by mohlo dôjsť k zdržaniu. Výrazné obmedzenia v chode úradu však podľa nej realizované práce nespôsobia.

„Robíme to za chodu, časť kancelárií sme museli uvoľniť. Riešili sme presťahovanie niektorých pracovníkov z oddelenia výstavby, ktorí sa premiestnili do priestorov na prízemí. Školstvo a územný plán sme presídlili do Žemberovského domu oproti radnici,“ objasnila. Vysťahovať museli aj mestskú políciu, ktorá je teraz na Trojičnom námestí – v prízemí jedného z bytových domov. Sú tam však dva samostatné vchody. Snažili sa, aby rekonštrukcia neobmedzila prácu ani služby pre obyvateľov mesta.

„V prvej etape sme presťahovali deväť zamestnancov mestskej polície, plus piatich zo spomínaných dvoch oddelení. Ďalší šiesti sa premiestnia v druhej etape, keď sa v ich kanceláriách začne robiť pamiatkový výskum a reštaurovať,“ spresnila primátorka. „Dokopy je to teda dvadsať ľudí, čo nie je až tak veľa,“ mieni.

Zvuky ich nerušia

Najnáročnejšie bude podľa Babiakovej zvládnuť to v období, keď dôjde na opravu vnútorného schodiska. „Keďže tu hore máme sobášnu sieň, musíme to skoordinovať tak, aby bolo možné vykonávať tam obrady. Na podobné situácie sme ale zvyknutí, máme s tým skúsenosti už z minulosti. Vieme sa zariadiť a pohybovať v našich priestoroch aj počas prác v interiéri,“ tvrdí. Zvuky, ktoré k tomu patria, ich vraj nevyrušujú.

Vonkajšie schody sa vraj dostanú „na rad“ úplne na koniec. Tiež vstupné dvere do radnice, ktoré prejdú reštaurovaním. „Majú krásne kované mreže s erbom mesta,“ podotkla šéfka radnice. Verí, že všetko pôjde hladko, bez väčších komplikácií.

Zástupca náčelníka štiavnickej mestskej polície Michal Kminiak vysvetlil, že v dočasných priestoroch sú zhruba týždeň. „Miestni obyvatelia, aj turisti, nás teraz môžu kontaktovať osobne na Námestí Svätej Trojice, v prízemí žltého bytového domu číslo 15. K dispozícii je aj známe telefónne číslo 159,“ pripomenul. Ľudia si vraj na ich nové pôsobisko pomaly zvykajú. „Už sme mali aj nejaké stránky, no väčšinou, keď niečo potrebujú, zavolajú,“ doplnil.