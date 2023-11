Magický Beskydský triangel v plnej kráse. Nechajte sa uniesť pohľadom na jesennú nádheru z hradného brala

Prvé jesenné týždne sú už v plnom prúde a listy stromov po celom Slovensku sa sfarbujú do pestrých odtieňov žltej a červenej. Nie je to inak ani v Žilinskom kraji, konkrétne v oblasti Beskydského hradného triangla. Pozrite si nádhery jesene, ktoré ponúka panoramatický výhľad zo zrúcaniny hradu Hričov nachádzajúci sa nad obcou Hričovské Podhradie.

Leží približne 14 kilometrov od Žiliny a ponúka zaujímavú turistickú trasu s odmenou v podobe veľkolepého výhľadu v jej závere. Po tom, ako prejdete obcou Hričovské Podhradie až na jej úplný koniec, cestička a turistické značky vás začnú navigovať smerom k strmému výstupu na hrad Hričov.

Torzo hradu, ktorého vznik spadá ešte do stredoveku, konkrétne do 13. storočia, je umiestnené v Súľovských vrchoch. Výstup na zrúcaninu sa síce dá považovať za mierne až stredne náročný, no pohľad zhora na prírodné krásy, priľahlé obce či neďaleké mesto Žilina, rozhodne stojí za to.

Video nám poslal náš čitateľ cez aplikáciu mReportér.

Beskydský hradný triangel Video Zdroj: mReportér: Jaroslav Fábry

