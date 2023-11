Pellegrini s Rašim v Banskej Bystrici: Mesto a okolie starnú, región potrebuje impulz

Pellegrini podčiarkol, že samosprávy sa znovu musia stať rovnocenným partnerom vlády. „Lebo vďaka nim tento štát prežil aj ťažké krízy, ktoré ho postihli. Stále platí, že viac ako sedemdesiat percent všetkých životných situácií, s ktorými sa človek od narodenia až po koniec svojho života stretne, zabezpečujú práve samosprávy,“ pripomenul. Tvrdí, že počas rokovaní vládol medzi nimi absolútny súhlas v názoroch na jednotlivé témy. Jednou z nich je, že Banská Bystrica je posledným krajským mestom, ktoré vo svojej blízkosti nemá žiadnu významnú investíciu či výrobný podnik strategického významu. Práve to by regiónu dodalo impulz.

Pellegrini a Raši na pôde Banskobystrickej župy Video Zdroj: TV Pravda

„Samozrejme, v rámci kraja sa situácia zlepšila a som rád, že sa podarilo, aj za súčinnosti župy, ešte minulej vláde priviesť investora do Rimavskej Soboty. Rozvíja sa tiež priemyselný park v Detve, no stále vidíme, že Banská Bystrica akoby zostávala bokom,“ povedal Pellegrini. Jednou z prvých oblastí, ktorú podporí je, aby v spolupráci s ministerkou hospodárstva Denisou Sakovou (Hlas) našli aj v okolí mesta pod Urpínom územie strategického významu.

„Na ktorom vláda potom pripraví infraštruktúru priemyselného charakteru, do ktorého by bolo možné umiestniť nejakú významnú výrobu s vyššou pridanou hodnotou,“ pokračoval predseda parlamentu. Spomenul tiež potrebu zlepšenia železničného dopravného prepojenia medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. V súčasnosti už totiž jednokoľajná trať nedovoľuje navýšiť kapacity a intervaly vlakového spojenia na tejto trase.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda BBSK Úrad Banskobystrikého samosprávneho kraja.

Dokončenie decentralizácie

„Ďalšou nosnou témou je, aby sme s ministrom obrany Robertom Kaliňákom (Smer) v krátkej dobe našli možnosť obnoviť civilnú leteckú dopravu na Sliači. Napriek tomu, že tam budú umiestnené stíhačky F-16, sa to dá,“ tvrdí Pellegrini. Upozornil, že v Európe existujú mnohé letiská, kde dokážu koexistovať, bez problémov, vojenská letecká doprava s civilnou. Spomenul tiež „nešťastnú štúdiu“, ktorá oznámila, že nie je potrebné severojužné prepojenie banskobystrického regiónu formou rýchlostnej štvorprúdovej cesty. Verí, že minister dopravy bude ochotný to prehodnotiť.

Šéf parlamentu je rád, že rokovania sa zúčastnil aj minister Raši. „Môže hovoriť o prioritách, ktoré sa bytostne dotýkajú budúcnosti našej samosprávy a prinesú významný investičný impulz do tohto regiónu,“ mieni. Vzápätí poznamenal, že negatívne vníma informáciu od primátora Noska, ktorý upozornil na zlý demografický vývoj Banskej Bystrice a okolia.

„Ukazuje sa, že z titulu priemerného veku obyvateľov sa stáva najstarším krajským mestom. Preto je tu potrebný ten impulz v oblasti významnej strategickej investície. Spolu s ďalšími rozvojovými projektmi môžeme dosiahnuť, aby ľudia odtiaľto neodchádzali,“ doplnil Pellegrini.

Lunter vyzdvihol, že od nastúpenia vlády vnímajú to, čo bolo deklarované pred voľbami – že sa bude venovať regiónom. „Je to partnerský prístup. Rokovania sú mimoriadne profesionálne, bavíme sa o prioritách, ktoré nás čakajú,“ hovorí župan. Potvrdil, že s predsedom parlamentu hovorili o víziách pre kraj, pričom jednou z tém bola reforma verejnej správy a dokončenie decentralizácie.

„Rozprávali sme sa, akým spôsobom by sme mohli pristúpiť k prvým krokom, v rámci ktorých by dochádzalo k prenosu kompetencií od štátu k vyššiemu územnému celku alebo k mestám,“ vraví Lunter. „Stanovili sme si konkrétne kroky, lebo za ostatné roky sa ukázalo, že štát v niektorých chvíľach nedokáže byť všade naraz. Preto sú tu starostovia, primátori a župani, ktorí majú odhodlanie a energiu pracovať pre ľudí. Je teda správne, aby kompetencie prechádzali na nás,“ uzavrel.

Eurofondová revolúcia

Raši uviedol, že žiadne rozhodnutia nebudú robené bez diskusie so samosprávami. „Kompetencie a povinnosti nemôžu byť dávané bez peňazí. Tak sa to robilo doteraz a odráža sa to v tom, že mestá, obce či kraje museli niektoré služby rušiť. Prípadne dvíhali dane alebo poplatky za lístky na miestnu hromadnú dopravu,“ hovorí minister. Preto vraj prišli urobiť zásadnú vec týkajúcu sa verejných investícií, ktoré sú prevažne naviazané na eurofondy.

Raši a Lunter o korekciách na eurofondové projekty Video Zdroj: TV Pravda

Minister tvrdí, že im ide o maximálny presun eurofondov do regiónov do takej miery, do akej sú mestá, obce a kraje schopné tieto peniaze minúť na zmysluplné projekty. „Aby sme v praxi urobili eurofondovú revolúciu tak, že budeme vyžadovať len toľko byrokracie, papierov a potvrdení, koľko je nevyhnutné. Čiže aby úradník kontroloval, ako je to napríklad v Poľsku, Maďarsku či Česku, len rizikové projekty,“ vysvetlil. Pokračoval, že chystajú obrovskú zmenu vo verejnom obstarávaní, ktoré bude jednoduché a transparentné tak, ako vyžaduje Európska únia.

„Momentálne je zákon o verejnom obstarávaní urobený tak, že pre samosprávy a prijímateľov sa stáva nočnou morou a nie radosťou z čerpania finančných prostriedkov. Čiže predložíme návrh zákona o verejnom obstarávaní s takými podmienkami, na akých funguje celá Európa,“ podčiarkol.

Raši reagoval aj na korekcie eurofondových projektov, na ktoré nedávno upozornila Banskobystrická župa. Práve od nej jeho rezort žiadal vrátiť takmer 2 milióny eur. „Deklarovali sme, že nebudeme mať proúradnícky prístup, ale proklientský,“ povedal. V takomto prípade odporu podľa neho nebude prvým krokom udelenie korekcií, ale oslovenie klienta.

„V tomto prípade Banskobystrickej župy, s ktorou sa bude hľadať, či na výtky ministerstva nie sú objektívne dôvody a riešenia, ktorých výsledkom bude nižšia pokuta. Takýto spôsob sme zvolili hneď, ako na to pán predseda upozornil,“ objasnil minister. Zdôraznil, že už si dohodli presný postup, čo župa rezortu dodá, tiež to, na koho sa obrátia a potom akceptujú výsledok, ktorý im doručia. „Namiesto toho, aby sa hneď vyrubila pokuta, sa pokúsime nájsť riešenie, aby nebola žiadna – ak sa nájdu všetky objektívne dôvody, ktoré sa vyžadujú,“ dodal Raši.