Rekordný podvod: 73-ročnú seniorku okradli o 275 900 eur. Za 22 dní jej telefonovali 160-krát

Seniorku vystrašili historkou, že jej pracovníci banky „bielia“ účet. Prišla o peniaze i doklady Video Do pilotného projektu finančného vzdelávania seniorov Národnej banky Slovenska, ktorý odštartoval v pondelok na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa zapojila aj Marta Gregušová (69) z Trenčína. Ako hovorí, seniorom sa zídu nielen informácie o domácom rozpočte a finančnom správaní, ale aj rady, ako sa brániť pred finančnými podvodmi. Sama má známu, ktorá sa stala obeťou podvodníkov. Vystrašili ju vymysleným príbehom o tom, že pracovníci banky si sťahujú peniaze z jej účtu.

Seniorku kontaktoval neznámy muž s naliehavou prosbou o finančnú pomoc. V telefóne sa jej predstavil ako priateľ jej netere. „Oznámil jej, že je vo veľkej finančnej a časovej tiesni, a preto urýchlene potrebuje požičať čo najviac peňazí. Účel a ani výšku sumy jej nešpecifikoval,“ povedala Šimunková. Dodala, že seniorka vybrala zo svojho účtu 24 000 eur, ktoré odovzdala pri nemocnici na Kramároch „blízkemu priateľovi“ neterinho priateľa.

Podvodník sa podľa polície ozval opäť a seniorku žiadal o peniaze, ktoré potreboval na investovanie do zlata. Poškodená súhlasila a podľa jeho pokynov išla k smetiakom nachádzajúcich sa v blízkosti jej domu. Tam položila igelitku s hotovosťou 129 000 eur, priblížila.

Šimunková pokračuje, že zlodej opakovane žiadal od seniorky peniaze na investovanie do zlata. Tá opäť zabalila do igelitky ďalších 103 000 eur v hotovosti, ktoré následne uložila pri rovnakých smetiakoch. „Pri jednom z odovzdávaní peňazí seniorka vložila do igelitky aj platobnú kartu s PIN kódom, z ktorej jej páchatelia vybrali ďalších 19 900 eur z rôznych bankomatov v Prahe,“ povedala.