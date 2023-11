Rooseveltka má popri novej výstavbe ďalšie veľké plány. Rezort ju v tom podporuje

Napriek náročnému procesu výstavby novej nemocnice v Banskej Bystrici predstavilo jej vedenie ďalšie novinky – vznik materskej školy so šiestimi triedami a rekonštrukciu psychiatrickej kliniky. „Nezaháľa“ ani tamojšia detská fakultná nemocnica, ktorá chce postaviť ďalší pavilón. Oznámili to počas návštevy šéfky ministerstva zdravotníctva.

Detskú fakultnú nemocnicu, tiež Rooseveltovu, v Banskej Bystrici, navštívila ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas) so svojím straníckym šéfom a zároveň predsedom parlamentu. Pripomenula, že projekt za zhruba 14 miliónov eur čerpaných z eurofondov, ktorý bol pripravený ešte za predchádzajúcej vlády na čele s Petrom Pellegrinim (Hlas), bude finišovať v závere tohto roka.

Ministerka zdravotníctva v Banskej Bystrici Video Zdroj: TV Pravda

„Všetci budete mať v decembri možnosť vidieť otvorenie zrekonštruovanej detskej fakultnej nemocnice,“ povedala Dolinková. Zároveň oznámila, že neprišli „s prázdnymi rukami“ a tejto nemocnici prevedú, z kapitálových výdavkov, prostriedky vo výške 604-tisíc eur, ktoré neboli spotrebované pre Národný ústav detských chorôb v Bratislave.

Vianočný darček

Na spoločnom rokovaní predstavilo vedenie banskobystrickej detskej nemocnice aj svoju ďalšiu víziu. Jednou z nich je rozšíriť a dobudovať priestory, ktoré by mali vyrásť v podobe ďalšieho nového pavilónu – s podobnou veľkosťou ako je už existujúci. „Máme veľké plány. Sme centrom pediatrickej zdravotnej starostlivosti pre celý stredoslovenský región a vidíme možnosti rozširovania portfólia našich služieb. To všetko sú dôvody, pre ktoré nám rezort zdravotníctva mimoriadne prisľúbil poskytnutie kapitálových výdavkov,“ vysvetlil riaditeľ detskej nemocnice Juraj Gallo.

Dolinková objasnila, že sú pripravení urobiť všetky kroky pre to, aby v budúcom roku našli zdroje vo výške dvoch miliónov eur na vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe spomínaných nových priestorov.

Pellegrini označil dokončenie obnovy detskej nemocnice za krásny vianočný darček pre malých pacientov. „V decembri, na slávnostnom otvorení, všetci uvidia, ako má vyzerať detská fakultná nemocnica na úrovni 21. storočia. Lekárom, rodičom, no najmä pacientom poskytne komfort a kvalitu, ktoré si zaslúžia,“ podotkol.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Detská fakultná nemocnica, Banská Bystrica Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici finišuje s rekonštrukciou za 14 miliónov eur.

Pozitívna zmena

Ministerka zhodnotila, že riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková plní všetko v rámci novej výstavby za približne 450 miliónov eur tak, ako boli nastavené v Pláne obnovy. „Naozaj sa to všetko zelenie, nemáme tu žiadne oranžové ani červené termíny, ktoré by sa neplnili. Preto verím, že všetky peniaze sa vyčerpajú a v prípade, že bude potrebné hľadať ďalšie zdroje, dokázali by sme ich ešte nejakým spôsobom presunúť,“ tvrdí.

Lapuníková hovorí, že cítia podporu zo všetkých strán. „S plnou vážnosťou si uvedomujeme, že zabezpečiť plynulosť všetkých činností a splniť, aby aj naďalej bolo v semafore všetko zelené, bude pre náš tím naozaj veľmi ťažké. Verím však, že tieto veľké projekty úspešne dokončíme. Nielen pre Banskobystrický kraj, ale pre celé Slovensko, sú silnou a pozitívnou zmenou,“ mieni.

Čítajte aj Pellegrini, Korčok, Harabin. Prieskum ukázal favorita prezidentských volieb

Predseda parlamentu zdôraznil, že Rooseveltova nemocnica je jednou z troch najväčších a najšpičkovejších v rámci Slovenska. „Niekoľko rokov po sebe je označovaná za najlepšiu v štáte. Projekt jej úplne novej výstavby pokračuje, pričom všetky míľniky, ktoré má jej vedenie plniť, napredujú presne podľa harmonogramu,“ zhodnotil. Ak to tak bude pokračovať, už v máji sa podľa neho odštartujú prvé práce.

„Samozrejme, je to náročný proces, bude to stáť obrovské množstvo peňazí, energie a úsilia. Ale ako poznám pani riaditeľku, keď sa do projektov zahryzne, urobí všetko preto, aby ich doviedla do zdarného konca,“ pochválil Pellegrini šéfku nemocnice. „Okrem tohto obrovského projektu nám prezentovala ďalšie dva, ktoré sa zrealizujú z Plánu obnovy. Po dlhých rokoch sa bude rekonštruovať psychiatrická klinika sídliaca v starom areáli. Zároveň tu vznikne krásna nová škôlka s kapacitou pre 120 detí,“ doplnil.