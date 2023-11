V Petržalke autobus narazil do srny. Zviera skončilo v kabíne vodiča, následne ušlo dverami von

V bratislavskej Petržalke autobus mestskej hromadnej dopravy narazil počas jazdy do srny. Jedna cestujúca sa zranila a bola prevezená do nemocnice. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

„Na rovnom úseku cesty vbehla do jazdnej dráhy autobusu lesná zver – srna, ktorá narazila do čelného skla, cez ktoré sa prepadla do kabíny vodiča. Následne po otvorení prvých dverí autobusu vybehla von do priľahlého poľa,“ uviedli policajti. Išlo o autobus číslo 191 smerom z Jaroviec do Petržalky.