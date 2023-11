Jedinečná IT SHOW sa uskutočnila na východe Slovenska. Známe značky predstavili aj svoje novinky

IT výstava na východnom Slovensku sa konala cez víkend 10.- 11. novembra 2023. Už po šiestykrát prinesli do Košíc najnovšie technológie, trendy zo sveta IT, expertov IT, herný ošiaľ a 2 dni veľkej dávky zábavy. Akcia sa uskutočnila v priestoroch obchodného centra v Košiciach. Známe značky pripravili pútavé prezentácie svojich výrobkov, ktoré prilákali množstvo návštevníkov.