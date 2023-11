Lyžiarska sezóna štartuje už o pár dní. Ako sa vám predraží lyžovačka? Pozrite si prehľad cien skipasov

Najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku už začalo so zasnežovaním. Jasná sprístupní svoje zjazdovky začiatkom decembra, vo Vysokých Tatrách a na Donovaloch ich budú nasledovať týždeň nato. Prípravy sú v plnom prúde aj v ďalších lyžiarskych oblastiach. Ceny skipasov zostávajú rovnaké ako vlani, no niekde pôjdu hore o výšku inflácie.

Vlaňajšia lyžovačka na Štrbskom Plese Video Zdroj: TASR

Vlaňajšie nepriaznivé počasie umožnilo väčšine lyžiarskych stredísk odštartovať sezónu pomerne neskoro. Keďže bolo dosť teplo, niektoré otvárali až na Štedrý deň, iné ešte neskôr. Výkonný riaditeľ Záujmového združenia prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov (Lavex) Bohuš Hlavatý hovorí, že teraz to vyzerá oveľa lepšie.

„Vytvoril sa už nejaký základ. Mrzlo, napadol aj prírodný sneh a potom to zase trošku prituhlo. Na takýto povrch sa oveľa lepšie zasnežuje,“ povedal Hlavatý. Vďaka súčasným podmienkam podľa neho sprístupní Jasná svoje zjazdovky v ohlasovanom termíne, teda začiatkom decembra, a ostatné strediská priebežne. „Veríme, že aj všetky tie stredné a väčšie budú cez sviatky otvorené,“ podotkol.

Je to alchýmia

Minulý rok zdraželi skipasy o dve až tri eurá na deň. V menších strediskách to bolo o niečo menej. Či sa ceny všade udržia na úrovni predchádzajúcej sezóny, Hlavatý odhadnúť nevie. „Ťažko povedať, lebo stredné a menšie strediská cenníky ešte nemajú dotiahnuté. Samozrejme, výrazne sa tam prejaví zvýšenie mzdových nákladov na zamestnancov. Je na to obrovský tlak,“ poznamenal. Upozornil, že veľké strediská majú zase flexi ceny. „Tvoria sa postupne, podľa záujmu. V Jasnej už síce zverejnili aj fixný cenník, teda pre klientov prichádzajúcich priamo k pokladni, no túto službu využíva len do 15 percent ľudí,“ vysvetlil.

Hlavatý zdôraznil, že lyžovanie chcú udržať dostupné. „To znamená, že ak nie je potrebné zdražovať, tak k tomu nedôjde. Ak existuje možnosť ceny udržiavať, urobíme to,“ tvrdí. Keďže väčšina prevádzok otvára až v polovici decembra, niektoré tesne pred sviatkami, je podľa neho relatívne skoro hovoriť o ich finálnej podobe.

Vlani strediská odôvodňovali zdražovanie najmä vysokými cenami za energie. Tie sa však aktuálne držia na rovnakej úrovni. „Nikdy ale nevieme, či sa to náhodou potom, v období januára či februára, nezdvihne,“ podotkol Hlavatý. Pripomenul, že pre väčšinu stredísk je kľúčovým zasnežovanie, ktoré si vyžadovalo obrovské náklady. „Tento rok sa to snáď nejako zastabilizuje. Samozrejme, minulú sezónu sa nedal úplne zohľadniť nárast cien, ale je to naozaj veľká alchýmia, aby sme lyžovanie udržali dostupné. Uvedomujeme si, že turisti čerpajú aj všetky ďalšie služby – s nefungujúcimi strediskami by išlo o veľký výpadok,“ uzavrel.

Svetová sezóna

V Jasnej a vo Vysokých Tatrách už spustili v polovici novembra zasnežovanie zjazdoviek. Využili tam ochladenie, takže snežné delá začali minulú nedeľu produkovať prvé kopy bielej pokrývky. „Zasnežovali sme na severnej aj južnej strane Chopka od výšky zhruba 1 300 metrov. V akcii bolo 180 zasnežovacích bodov. Výborné je, že predtým napadol aj prírodný sneh. Vo vyšších polohách dokonca miestami aj 30 centimetrov, čo je super,“ uviedol riaditeľ strediska Jasná Jiří Trumpeš.

zväčšiť Foto: Marek Hajkovský lyžovačka, Jasná Jasná pripravuje štart sezóny na 2. decembra.

„Máme podklad a pokračujeme v príprave svetovej sezóny,“ poukázal Trumpeš na veľkú udalosť, ktorá ich čaká. V januári sa totiž v Jasnej uskutočnia preteky Svetového pohára, takže špeciálnu pozornosť budú venovať zjazdovke, na ktorej si špičkové lyžiarky zmerajú svoje sily.

„Tam od začiatku zasnežujeme s vyšším podielom vody, aby bol podklad čo najkompaktnejší a mohli sme na ňom ďalej pracovať. Vďaka tomu, že nám ochladenie umožnilo spustiť delá o niečo skôr ako v minulých sezónach verím, že pre svetové lyžiarky pripravíme perfektné podmienky,“ reagoval šéf lyžiarskych tratí Maroš Kupčo.

„Vo Vysokých Tatrách sme začali zasnežovať zo Skalnatého Plesa smerom dole na Štart,“ vysvetlil riaditeľ tamojšieho strediska Dušan Slavkovský. Dodal, že pokračovať budú podľa aktuálnych poveternostných podmienok.

Sezónu v Jasnej otvoria už 2. decembra podujatím Winter Opening so speváčkou Darou Rolins. Jednou z hlavných noviniek je obnovená prevádzka vleku Brhliská, tiež vylepšené detaily niektorých tratí.

Na Štrbskom Plese plánujú odštartovať 9. a v Tatranskej Lomnici 16. decembra. Hitom sezóny vo Vysokých Tatrách by malo byť, okrem lyžovačky, nielen jedenáste pokračovanie Tatranského ľadového dómu na Hrebienku, ale aj medzinárodné majstrovstvá vo vyrezávaní ľadových sôch (Tatry Ice Master).

zväčšiť Foto: archív Jasná zasnežovanie, Jasná Zasnežovanie v Jasnej.

Predpredaj skipasov odštartovali tieto strediská koncom októbra prostredníctvom portálu Gopass, kde si ich lyžiari môžu nakúpiť za flexibilné ceny. „Tento rok sme začínali, v online nákupe, na rovnakých sumách ako vlani. V Tatrách to bolo od 24 a v Jasnej od 29 eur. Pohybuje sa to v závislosti od záujmu. Keď je vysoký, cena stúpa a naopak. Priamo v pokladni je však vždy vyššia. Rozdiel môže byť aj viac ako 20 eur,“ povedal Marián Galajda, manažér komunikácie spoločnosti Tatry mountain resorts, ktorá tieto strediská prevádzkuje.

Pre porovnanie sme si pozreli ceny skipasov v Jasnej, ktoré by mali platiť v prvý deň tejto sezóny. Jednodňový vyjde v pokladni na 59 eur. V samoobslužnom automate ho lyžiari dostanú za 49 a cez online nákup za 39 eur. Pripomíname, že tam môže byť cena pohyblivá. Samozrejme, v rámci všetkých možností, to pred sviatkami stúpa. Najdrahšia je lyžovačka počas voľných dní – cez Vianoce, na Silvestra a medzi sviatkami.

Na Štrbskom Plese sú ceny v pokladni a samoobslužnom automate, v prvých dňoch od otvorenia, 47 a 45 eur. V Tatranskej Lomnici je to podobné, no v pokladni zaplatia lyžiari ešte o dve eurá viac.