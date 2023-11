Adrenalínová cesta do Tatier: Ľudia sa pri prestupe vyhýbajú kamiónom, dopravné značenie chýba

Problémová zastávka Video Zdroj: TV Pravda

Cestu 1/18 pozná množstvo Slovákov zo svojich výletov do Vysokých Tatier. Pri návrate z našich veľhôr či z metropoly Liptova sa niektorí zvyknú zastaviť pri dreveničke, v ktorej si kúpia syry. Práve oproti tejto budove, na druhej strane hlavného ťahu, stojí dotknutá zastávka. Upozornila nás na ňu čitateľka Mária.

Prechádzka po krajnici

„Keď ideme z Liptovského Mikuláša, vystupujeme za odbočkou na Liskovú a Lúčky. Práve tým smerom musíme chytiť spoj, ktorý stojí na ďalšej zastávke – tá je oproti dreveničke s predajom syrov,“ hovorí Mária, ktorú sme zastihli priamo na kritizovanom úseku. Namierené mala na rehabilitácie do kúpeľov v Lúčkach. Okrem nej prestupovala na túto linku ešte jedna pani.

„Autobus z Mikuláša niekedy mešká a hrozí, že prípoj z Ružomberka nestihneme, lebo zastávka je veľmi ďaleko. Priamo do Lúčok, kam chodievam na rehabilitácie, mi autobus nejde,“ vysvetlila Mária. Horšie podľa nej je, že pohybovať sa v tých miestach pešo je nebezpečné.

„Človek musí prejsť na druhú stranu a ísť po krajnici hlavného ťahu. Premáva sa tu obrovské množstvo áut a kamiónov. Čo ak niekoho zachytia a dôjde k tragédii?“ pýta sa. Vzápätí nás vyzvala, aby sme jej robili spoločnosť a prešli si tým úsekom aj my. Museli sme súhlasiť, že kráčať niekoľko minút v hluku motorov, tesne popri štvorkolesových tátošoch, nie je nič príjemné. Keď sme sa konečne dostali k cieľu, poukázala na ďalšiu „slabinu“ – chýbajúci priechod pre chodcov, cez ktorý by cestujúci mohli prejsť, k predajni syrov, na druhú stranu.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda autobusová zastávka, Liptov, krajnica Presun cestujúcich po krajnici.

Mária je presvedčená, že tento problém je riešiteľný. Zastávka, na ktorej vystupuje cestou od Mikuláša, by podľa nej mohla byť presunutá do blízkosti spomínanej dreveničky. Odtiaľ by na prípoj už len prešla cez cestu, kde ale zase chýba priechod pre chodcov. „Prípadne by mohli premiestniť tú, na ktorej chytám spoj do Lúčok, do blízkosti tejto,“ ukázala na výstupnú zastávku.

Málo využívaná?

Keďže zastávka je v extraviláne obce Lisková, oslovili sme jej s starostku Alenu Mydliarovú s tým, či o týchto „patáliách“ vie. „Riešila som skôr problém s priechodom pre chodcov, ktorého obnovenie žiadali majitelia predajného stánku – dreveničky. V minulosti tam historicky existoval, no ukončením prevádzky bývalého Mäsokombinátu Lisková sa v tej lokalite prestalo obnovovať dopravné značenie,“ hovorí starostka. Majitelia stánku apelovali, že zastávku, ktorá je oproti nim zriadená, využívajú zamestnanci a návštevníci tamojších prevádzok. Vzhľadom na intenzitu cestnej premávky majú problém tadiaľ bezpečne prechádzať.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda drevenička, predaj syrov, Liptov, zastávka Drevenička s predajom syrov – zastávku by podľa čitateľky mohli premiestniť do priestoru vľavo.

„Vlani v decembri som preto žiadala vyjadrenie od spoločnosti, ktorá cestujúcich prepravuje. Tiež od Slovenskej správy ciest, pod ktorú hlavný ťah 1/18 patrí. Na základe ich stanovísk je zrejmé, že dotknuté zastávky sú pre ľudí, ktorí tam vystupujú len výnimočne,“ uviedla starostka. Slovenská správa ciest na jej podnet reagovala, že „skončením existencie Mäsokombinátu Lisková stratili opodstatnenie historické autobusové zastávky obojstranne, tiež s nimi súvisiaci priechod pre chodcov“. Z toho sa dá usúdiť, že aj zastávka, na ktorú poukazuje naša čitateľka, bola v minulosti presne tam, kde si ju vie predstaviť aj dnes – čiže vedľa predajne syrov.

„Tá, ktorá je oproti nej, teda na druhej strane cesty, funguje len na znamenie, lebo je veľmi málo využívaná. V danej lokalite nie sú spoločnosti zamestnávajúce viacej ľudí, ktorí by na tom mieste vystupovali,“ tvrdí starostka. Napriek tomu vraj môže dať podnet na Žilinský samosprávny kraj, aby podnikol nejaké kroky na premiestnenie zastávky.

Čítajte aj Krajské mestá ohlásili radikálne zvýšenie daní. Nepopulárnemu opatreniu sa vyhnú len dve

„Predpokladám však, že budú chcieť prepočty – koľko ľudí tam denne vystupuje a nastupuje. No a vo všetkej úcte k pani, ktorá na to upozornila, neviem, či župa dovolí kvôli jednému občanovi preložiť to,“ povedala Mydliarová. Na otázku, či tieto zastávky nevyužíva viac ľudí odvetila, že toto je prvý zaznamenaný podnet.

Župa s tým nič nemá

O vyjadrenie, či zvažujú kroky v súvislosti s premiestnením zastávky a doplnením chýbajúceho priechodu pre chodcov, sme požiadali aj Žilinskú župu. Tá reagovala, že v zmysle zákona o cestnej doprave je zriaďovateľom zastávky obec, na území ktorej sa nachádza, ak jej zriaďovateľom nie je iná osoba. Konkrétne táto je však, ako pripomenula župa, v správe SSC.

„V zmysle zákona o pozemných komunikáciách a jeho vykonávacej vyhlášky je chodník komunikáciou vo vlastníctve miest a obcí. Autobusový záliv – odstavné pruhy a plochy pre zastávky hromadnej verejnej dopravy sú súčasťou príslušnej cesty,“ ozrejmila hovorkyňa župy Eva Lacová.

Vzhľadom na odpoveď, ktorú SSC adresovala starostke Liskovej už vlani teda všetko nasvedčuje tomu, že premiestnenie zastávky či doplnenie priechodu pre chodcov zostane nesplneným želaním.