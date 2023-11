Odslúži omšu a hneď na to sadá do riaditeľne. Farár v Čavoji šéfuje štátnej škole

Stíha sväté omše, stretnutia s veriacimi na fare, aj pracovné povinnosti v svetskom zariadení. Rímskokatolícky kňaz Róbert Stenchlák sa stal riaditeľom základnej školy v obci Čavoj (okres Prievidza) doslova zo dňa na deň. Keby do toho nešiel, hrozilo by jej zatvorenie.

Sám o sebe veselo hovorí, že je raritou. Nie je totiž vôbec bežné, aby štátnu školu viedol duchovný. Róbert Stenchlák vystúpil však zo svojich radov – nesedí len na fare a nečaká, čo sa bude diať. „Musím ísť von, do terénu. Vlastne sa riadim tým, čo hlása pápež František – choďte medzi ľudí,“ povedal s úsmevom.

Kňaz je riaditeľom školy v obci Čavoj Video Zdroj: TV Pravda

„Celé to spískal zriaďovateľ, teda obec,“ pokračoval. Jeho predchodkyňa bola na čele školy rok aj pol, no z osobných dôvodov sa funkcie vzdala. „Potom vyšli na túto pozíciu asi dve výzvy, nikto sa však neprihlásil. Keďže starostka a jej zástupca ma poznajú, týždeň pred otvorením školského roka oslovili mňa,“ priblížil. Zároveň vysvetlil, že vo vedľajšej obci Valaská Belá pôsobí ako duchovný už desiaty rok, takže „susedia“ vedeli, za kým idú.

Samozrejme, do „hľadáčika“ vedenia Čavoja sa nedostal náhodou – bez potrebného vzdelania a skúseností by to nešlo. Objasnil, že pedagogiku študoval už v seminári. Neskôr, po vysvätení, pôsobil vo viacerých sociálnych zariadeniach ako pomocný duchovný. Keďže do jeho „revíru“ patril tiež detský domov, popri vykonávanom povolaní si urobil aj štátnicu zo špeciálnej pedagogiky. S touto kvalifikáciou potom niekoľko rokov pracoval v rôznych obciach.

Má rád „pikošky“

Ponuka viesť dedinskú školu ho vraj šokovala a mal aj veľké obavy. „V minulosti som bol, ako učiteľ, za katedrou, a zrazu som mal byť niekomu nadriadený,“ zdôvodnil. Vzápätí upozornil, že predchádzajúca riaditeľka, ktorá v škole zostala učiť, no aj ďalšia kolegyňa, mu veľmi pomáhajú. Kňaza však v sebe nezaprie, čo je prirodzené, takže spomenul pri tom aj svojho najväčšieho patróna. „Pán Boh mi tiež pomohol. Kde vás pošle, a to si dobre zapamätajte, vždy vám dá silu,“ poznamenal. „Keď veríte tomu, čo robíte, ide to,“ zhodnotil.

Predtým ako prikývol, to ešte konzultoval s Nitrianskou diecézou, pod ktorú patrí. „Pán biskup s tým súhlasil. Vravel, aby som pomohol. Bolo teda rozhodnuté,“ pokračoval s tým, že riaditeľovanie berie ako poslanie. „Prišiel som pomôcť v núdzi, lebo inak by školu zatvorili,“ povedal. Spresnil, že vo funkcii je len dočasne, teda dovtedy, kým na túto pozíciu nenájdu človeka na dlhšie obdobie.

Skĺbiť kňazské povinnosti so svetskou profesiou nie je jednoduché, no dá sa to. „Ráno stíham svätú omšu a potom idem sem. Po práci mám čas aj na veriacich,“ tvrdí. Keďže šéfuje štátnemu zariadeniu, žiadne „zvyklosti“ zo svojho duchovného života tam nezavádza. „Beriem to tu tak, ako je. Veď aj množstvo svätých, napríklad Matka Tereza, nerozlišovala medzi katolíkmi či neveriacimi. Pomáhala všetkým ľuďom. To isté robia rehoľné sestry z rôznych rádov – nerobia žiadne rozdiely,“ zdôraznil.

Žiaci podľa neho vedia, že riaditeľom je kňaz, no netuší, ako ho vnímajú. „Nikdy sme na túto tému nedebatovali. Osobne som sa ich na to nepýtal a oni zrejme nemajú potrebu riešiť to so mnou,“ mieni. Rád však atmosféru v škole občas „odľahčí“ a zažartuje si s nimi. „Obľubujem dejepis a keď som raz pani učiteľku zastupoval, porozprával som deťom rôzne pikošky z histórie. Potom sa kolegyňa smiala, že žiaci si nezapamätali to, čo je v učebnici, ale práve tie moje vsuvky,“ spomenul vtipnú príhodu. „Nemám rád suchopárnosť. Musíme sa vedieť aj zasmiať a viesť dialóg,“ podotkol.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda Róbert Stenchlák, farár, riaditeľ, základná škola, Čavoj Kňaz Róbert Stenchlák priniesol do školy, ktorú riadi, pozitívnu energiu.

Prináša pokoj

Deväťročná základná škola v Čavoji nie je veľká – má 45 žiakov v šiestich málotriedkach. Z nich štyria sú špeciálni, ktorým sa venuje aj sám riaditeľ. „Týždenne s nimi odučím desať hodín,“ ozrejmil s tým, že majú tiež škôlku, ktorú navštevuje devätnásť detí. Pod jeho vedením je dokopy pätnásť zamestnancov – učiteľky, vychovávateľky, pedagogické asistentky, kuchárky či upratovačky. Ide o čisto ženský kolektív, no cíti sa v ňom dobre. „Som tu jediný chlap, ale nemám s tým problém. Kolegyne sú veľmi šikovné, priateľské,“ uzavrel.

Učiteľka Jana Blahová si spoluprácu s nim pochvaľuje. „Obdivujem, ako všetko rieši s pokojom. Ja som skôr výbušný typ, no on rôzne situácie zvláda úplne stoicky,“ tvrdí. To, že sa na funkciu podujal, si podľa nej všetky vážia. „Veď ešte pár dní pred začiatkom školského roka sme nemali riaditeľa. Vlastne nás zachránil,“ pripomenula s tým, že všetko sa to „zomlelo“ naozaj rýchlo.

„Ja som riaditeľovala aspoň počas dvojmesačných letných prázdnin, lebo aj vtedy si to vyžadovalo manažérsku robotu. Natrvalo som to ale zobrať nechcela, keďže pomaly pôjdem do dôchodku. Je to práca pre mladších,“ hovorí Blahová. Netradičný šéf podľa nej do priestorov školy vnáša pozitívnu energiu. „Je to veľký pohoďák,“ doplnila.

Vychovávateľka Kamila Kytková s ňou súhlasí, pričom zdôrazňuje, že hoci je ich riaditeľom kňaz, cirkevné záležitosti tam absolútne nemieša. „Fungujeme v režime, ako predtým. Škola je štátna a nijako necítiť, že by bol na jej čele farár,“ uviedla.

zväčšiť Foto: Eva Štenclová, Pravda základná škola, Čavoj Základná škola v obci Čavoj.

Vieru nevnucuje

Starostka Anna Gulášová vidí Stenchláka ako šikovného a empatického človeka. Dva svety, v ktorých pôsobí, vraj rozdeľuje. „Keď je v škole, vystupuje ako učiteľ, špeciálny pedagóg či riaditeľ. Svoju vieru tam nikomu nenanucuje. No a keď sa vráti do svojej farnosti, je kňazom, kde si robí svoju prácu,“ povedala. Vysvetlila, že predtým mali v obci dlhodobo riaditeľku, ktorá škole šéfovala cez tridsať rokov. „Keď mala 68, išla do dôchodku. Ďalšia pani učiteľka, ktorá sa prihlásila do výberového konania, zotrvala na tej pozícii niečo vyše roka. Potom to vzdala,“ podotkla.

Za nízky záujem o túto pozíciu vraj môže malý počet detí a z toho prameniace obavy. Sú vraj tendencie, že ide o zánikovú školu a deti treba „ťahať“ do veľkých miest. „My sa na to pozeráme inak. Sme koncová obec, do iných škôl by to žiaci mali ďaleko. Okrem toho považujeme za štandard, že každá dedina by mala mať kostol, obecný úrad a školu,“ podčiarkla.

Keďže Róbert Stenchlák je vo funkcii len dočasne, obec aktuálne rieši výberové konanie na nového riaditeľa. Záujemcovia môžu posielať svoje prihlášky do 14. decembra. „Zatiaľ sa nám ozval jeden. Bola by som rada, keby sme do ďalšieho obdobia mali niekoho na celé päťročné funkčné obdobie. Pána farára však pripravujeme aj na alternatívu, že keby sa to náhodou nepodarilo, mohol by ešte nejaký čas potiahnuť,“ dodala starostka.